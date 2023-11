Ilumínanos, Cantalejo

En la India, un país con más de mil trescientos millones de habitantes, o sea treinta Españas, impera el sistema de castas desde hace la friolera de dos mil años antes de Jesucristo. Hay cuatro, a saber: los brahmanes, que son la casta más alta y que, según la tradición, salieron de la boca de Brahmá, que es la deidad creadora; luego están los chatrías, que salieron de sus hombros; los vaishias, que son los comerciantes y artesanos y que provienen de las caderas de Brahmá; y los shudrás, que son los esclavos y que se formaron de los pies de Brahmá. Y luego están los intocables, que es una clase tan baja que se considera fuera de este sistema de castas. Aquí, en nuestro país y a diferencia de la India, sólo hay dos castas: los brahmanes , que son, desde hace cuatro días, los políticos, que pueden saltarse las leyes a su antojo sin miedo a las consecuencias porque, al final, serán amnistiados por otros colegas suyos de profesión, y los árbitros de fútbol. Y el resto, o sea todos los demás, somos unos parias.

Los árbitros españoles de fútbol no han salido de la boca de la deidad creadora sino de la de Negreira, que cobró del Fútbol Club Barcelona la nada despreciable cantidad de dinero de 7’6 millones de euros. Pese a lo cual, y oyendo a los responsables de los brahmanes, uno extrae de sus palabras la extraña conclusión de que somos los parias quienes tenemos la culpa de todo y somos responsables de que su ex jefe ingresara esa mareante cantidad de dinero. El jefe de los brahmanes arbitrales en nuestro país se llama Luis Medina Cantalejo, y hoy ha sido un gran día en nuestro país porque este elegido, al fin, ha hablado, se ha dirigido al pueblo español, nos ha iluminado. Antes que él fueron jefes también Carlos Velasco Carballo o Victoriano Sánchez Arminio. Y mucho antes que ellos (y los más jóvenes no se acordarán de esto) lo fue José Plaza Pedraz. Al contrario de lo que pudiera pensarse, Plaza hablaba siempre con los periodistas, explicaba sus decisiones y defendía a los árbitros con argumentos, nada que ver con lo que hay ahora.

Antes decía que hoy ha sido un gran día en España porque ha hablado Medina Cantalejo, que es el jefe de los brahmanes arbitrales. Aunque sería más correcto decir que Medina Cantalejo ha abierto la boca y ha movido los labios porque, en el fondo, decir, decir, lo que se dice decir, Cantalejo no ha dicho en realidad nada potable. Dani Blanco me ha planteado este mediodía si pedirle o no a la federación una entrevista con Cantalejo pero yo he querido libraros de semejante tortura porque me niego a que repita aquí su anodina, vacía y propagandística rueda de prensa. Asistir a una convocatoria de Medina Cantalejo debe ser algo así como acudir a un congreso del Partido Comunista chino, da igual lo que diga el secretario general. Eso sí, el jefe de los brahmanes arbitrales nos ha echado la bronca por no querer aprender cuándo es mano y cuándo no, qué se considera penalti y qué penaltito, la diferencia entre una jugada blanca, otra negra y una gris y los motivos por los cuales unas veces interviene el VAR y otras no y por qué cuando interviene hay veces que el árbitro de campo acude al pantallón y otras no lo hace. Pero el problema no es que los periodistas no queramos aprendernos esa sarta de majaderías, yo al menos no quiero, sino que los entrenadores y los jugadores tampoco tengan ni idea de por qué unas veces sí y otras no y otras gris.

Ya lo dijo Eduardo Iturralde, al presidente hay que apoyarlo porque luego llega el ingreso de 300.000 euros al año. Y hoy lo ha dicho Cantalejo, de mi boca jamás saldrá un reproche a nadie… salvo que ese nadie sea por supuesto Estrada Fernández, en cuyo caso sí se le podrá llamar rata, hamster o traidor. Todo va bien según Medina Cantalejo, todo. Y si no va, uno se agarra al comodín de la subjetividad: todo es también interpretable. Ha tenido tiempo incluso para reprocharle al juez, como ya adelantó ayer Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital que hizo la federación, que con su auto haya puesto a los pies de los caballos a los árbitros que están empezando. O sea, y como decía ayer, los pájaros disparando a las escopetas. Todo da igual y todo va bien. Y no hay nada que hacer. Nada. Esta casta es inviolable porque salió de la boca de Brahmá. La buena noticia es que no volverá a hablar hasta dentro de un tiempo, no es como Pedro Sánchez. Y otra más: están trabajando para hacer públicas las conversaciones entre el VAR y los colegiados. Chicos bien, moral óptima, como diría el gran Ladislao Kubala. Y hasta el próximo mitin.