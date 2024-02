Javier Tebas, barón de Coubertin

Jamás pensé que en un país en el que se pueden quemar tranquilamente fotografías del Rey de España, es posible enaltecer el terrorismo, hay gente que hace bromitas con atentados, se entrevista a asesinos, el Gobierno pacta con golpistas o con los herederos de ETA o se pita el himno nacional en una final de Copa, y todo se justifica con la sacrosanta libertad de expresión, el presidente de una competición tan desprestigiada como la Liga española, Javier Tebas, quisiera iniciar su particular caza de brujas con el canal temático y privado de un club de fútbol porque éste critica a los árbitros, que es, por cierto, lo que llevan haciendo los presidentes, entrenadores y jugadores de todos los clubes de fútbol desde que yo tengo memoria. Pero debe ser que a Tebas no le gusta la libertad de expresión y quiere cerrar Real Madrid Televisión… ¿exactamente por qué? ¿Por el formato? ¿Por la periodicidad? ¿Por el contenido?

En una entrevista concedida a La Vanguardia, Tebas se hace en voz alta la siguiente pregunta: "¿Os imagináis un vídeo de los árbitros creado por el Barça y que le sigan el resto de clubes? Nos cargaríamos el fútbol". ¿Dónde estabas, Javier, cuando hace bien poco el entrenador del Almería, Gaizka Garitano, dijo exactamente "no es la primera vez que me pasa esto aquí" en referencia al arbitraje del Bernabéu? ¿Dónde estabas cuando Gonzalo Melero dijo "nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido"? ¿Dónde estabas, Tebas, cuando, y a propósito de ese partido, un tercero al que no le iba ni le venía nada, Xavi Hernández, dijo exactamente "Ya dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban, que iba a ser muy complicado ganar esta Liga. Hay cosas que no controlamos"? ¿Y el día que Simeone dijo a propósito del comunicado de Gil Marín eso de "la mitad de España piensa más o menos lo mismo"?

Y ya puestos, Tebas, ¿dónde estabas cuando el director general del Atlético de Madrid dijo precisamente en ese comunicado eso de "siempre padecemos este tipo de actuaciones contra este equipo", en referencia por supuesto al Real Madrid? ¿O cuando, meses más tarde, filtró a sus palmeros que el Real Madrid adulteraba la competición? Y hablando de adulteración, ¿dónde estabas Tebas de mis entretelas cuando Joan Laporta dijo eso mismo, o sea que el Real Madrid adultera la competición que tú diriges? No vi que salieras al quite de lo dicho por Garitano, ni que reprendieras a Melero, ni a Xavi, tampoco a Simeone, Gil o Laporta. Si ninguno de esos clubes hace vídeos a través de su canal de televisión es por la sencilla razón de que no tienen una televisión a través de la cual poder emitirlos, pero lo hacen continuamente a través de X, Instagram, TikTok… y tú no haces nada, Javier Tebas, nada. ¿No has movido ni un músculo y ahora vas por la vida como el barón de Coubertin?

¿Sabes cómo no se defienden los valores del deporte? No se defienden metiendo la basura debajo de la alfombra, querido Coubertin. El caso Negreira, el mayor escándalo de la historia del deporte español, floreció a nuestras vidas un 15 de febrero de 2023. Un club, el Barça, había estado pagando al vicepresidente arbitral durante al menos 17 años un total de 7’3 millones de euros. Óyeme bien, Tebas: un participante en tu Liga, en la Liga que tú presides, había estado pagándole al número dos de los árbitros durante más de tres lustros. ¿Qué cabría esperar del presidente de una Liga con verdaderas inquietudes higienizantes? Pues que saliera al día siguiente y dijera algo así como "esto lo vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias y, caiga quien caiga, se tomarán las medidas oportunas porque es realmente vergonzoso". ¿Y tú qué dijiste, Coubertin? Mira, barón, te lo leo, te leo lo que dijiste. Al día siguiente de que estallara en tu Liga y con uno de tus 42 clubes el mayor escándalo de la historia del deporte español dijiste lo siguiente: "No habrá sanción deportiva porque ya ha prescrito. Hemos estudiado que no es posible porque del año 2018 a 2023 han pasado 5 años y este tipo de sanciones prescriben a los 3". Al día siguiente, barón, saliste al día siguiente para decir que no había forma humana de meterle mano al club que había estado pagándole durante 17 años al vicepresidente arbitral. ¿Y ahora vienes a dar lecciones de valores deportivos? Hombre, el chiste se cuenta solo, Coubertin.

En tu Liga, Tebas, en la Liga que tú presides se sigue insultando impunemente a un futbolista del Real Madrid sin que pase absolutamente nada. La temporada anterior se produjeron insultos en el Camp Nou, en Son Moix, en el Metropolitano, en Pamplona, en el Benito Villamarín, en Mestalla… En diez campos. En tu Liga, barón de Coubertin, se le llama mono y negro hijo de puta a un futbolista sin que suceda absolutamente nada de nada. De hecho se le sigue insultando, la última ocasión hace pocos días en Getafe. ¿Qué has hecho para que eso no suceda? ¿Y cómo lo has hecho? ¿O es que en tu Liga impera la ley del más fuerte? ¿Y me vas a decir que con todos estos antecedentes lo que más te preocupa es un vídeo de Real Madrid Televisión sobre Sánchez Martínez? Yo sé perfectamente lo que te pasa, Javier. Tú odias a Florentino Pérez. No lo odias por lo de la SuperLiga, no, qué va, ese es el envoltorio. Ni por CVC. No, no, tampoco. Tú odias a Florentino Pérez porque pasa literalmente de ti, no te tiene en cuenta, simplemente hace como si no existieras. Odias a Florentino porque trata como a un subalterno. Y eso, barón, eso sí que no, por ahí sí que no vas a pasar. Pero tendrás que hacerlo, hazme caso. Pasarás. Y lo harás por la sencilla razón de que el Real Madrid es infinitamente más grande que tú. Trata de cerrar el canal. Inténtalo. Ve a por él. Ánimo. Tu decrépita Liga te agradecerá el intento. Pero, por favor, las lecciones… ahórratelas. Haz lo que debas, que el Real Madrid se defenderá.