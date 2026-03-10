La caverna laportista

El viernes a Víctor Font se le ocurrió decir la verdad y sobre él cayeron las siete plagas de Egipto. Lo más bonito que le dijeron fue "antibarcelonista". Porque, claro, debe ser que lo barcelonista de verdad, lo culé, culé, es pagarle durante 17 años un total de 8’4 millones de euros al vicepresidente arbitral. Probablemente sin él saberlo, Font fue en el fondo muy benaventiano. Jacinto Benavente solía decir que la peor verdad sólo cuesta un gran disgusto mientras que la peor mentira cuesta muchos disgustos pequeños y, al final, un disgusto grande. Así que, siguiendo la estela de nuestro Nobel de literatura, Font decidió agarrar el toro por los cuernos y decir la verdad… quizás un poco tarde y sin demasiada firmeza, como agarrando flojo el cuerno del toro, como si sujetar el cuerno del toro llamado Negreira fuera a costarle las elecciones. Que conste en acta que yo sigo creyendo que va a ganar Laporta porque a la gente le importa un comino la verdad y si es dolorosa menos le importa, pero si Víctor Font hubiera elegido mejor los tiempos… quizás hubiera tenido una posibilidad.

Trasladándolo todo al asunto político: a Pedro Sánchez no hay que apretarle por la guerra de Irán sino por su mujer y por su hermano. Irán es para Pedro Sánchez un refugio, una gatera por la que salir corriendo. Con Laporta pasa lo mismo. A Laporta no hay que apretarle por Messi, a la gente ya le da igual Messi. Para el culé medio Messi ya es pasado, el presente es Lamine Yamal. Si Messi podría o no podría haber venido, eso sólo lo saben Messi y Laporta. El motivo por el que Messi no vino si es que pudo hacerlo también es ya a estas alturas un asunto particular. Hubo barcelonistas que fueron a las puertas del Juzgado a aplaudir a Messi, tal era su devoción por él, pero hoy es pasado, ahora juega en Miami y quien marca los goles para el Barça es Lamine. No existe el pasado en el fútbol. A Laporta hay que apretarle por Negreira, pero hay que hacerlo con decisión y desde el principio. ¿Para perder? Es posible. Pero si la gente no quiere saber, si a la gente no le importa la imagen de su club… contra eso no se puede luchar. ¿Que el yerno de Laporta manda mucho o manda poco y que es franquista? Eso es Segunda División. La chicha, la Champions, es Negreira, sigue siendo Negreira y por qué Laporta cuadruplicó lo que cobraba el vicepresidente arbitral en activo.

Claro, como decía antes, en cuanto a Font se le ocurrió decir la verdad sobre el caso Negreira, o sea que es un auténtico escándalo, todos los propagandistas culés movilizaron a sus bots por redes sociales y la campaña de desprestigio contra este hombre ha sido brutal durante todo el fin de semana. Laporta, por ejemplo, dijo que Font estaba al servicio de "la caverna", que es algo así como la versión más primitiva de la "Central Lechera". La Caverna con dirección en la calle Caspe número 6, en el distrito de l’Eixample, muy cerca de la Plaza de Cataluña, en el centro mismo de la ciudad condal. Allí, en Caspe 6, se encuentra la sede histórica de la Cadena Ser en la ciudad de Barcelona, que es la ciudad en la que también reside desde hace años el Fútbol Club Barcelona. O sea, la caverna es catalana, la caverna es culé, la caverna viste de azulgrana. Porque fue el programa Qué te juegas el que, eso sí después de buscar a ver si le podían sacar algo tan sucio al Madrid y tras avisar a directivos culés, los que sacaron esa información.

Pero volvamos al principio, al de la verdad. Joan Laporta no está protegiendo al Barça, de hecho él es uno de los hombres que más ha hecho por hundir su reputación, lo que busca Laporta es protegerse a sí mismo, blindar su campaña haciéndola impermeable a la verdad, que nadie hable de lo que todo el mundo sabe y que quien se atreva a hacerlo sea rápidamente excomulgado. Si Font hubiera ido directo desde el primer minuto, si no hubiera tenido miedo a que tres fanáticos a sueldo le hubieran tildado de madridista, a lo mejor habría ganado. Y, aún perdiendo, podría mirarse a sí mismo con orgullo. Lo que le va bien a Laporta es el silencio. El silencio cómplice. El silencio adulador. El silencio del miedo a quedarse sin trabajo. El silencio que pretende enterrar la verdad. Con ese silencio, también el de muchos medios, va a construir Laporta su Barça. La verdadera caverna, que es la suya, obtiene el respaldo del macarrón y del silencio que sepulta una verdad tan incómoda que perseguirá a sus protagonistas hasta el final de sus días. Por osar decir la verdad a Víctor Font le han hecho la cruz y los propagandistas le han saltado a la yugular. Si tiembla en lo que queda de semana, si se lo piensa, si duda, si flaquea a la hora de agarrar fuerte el toro por los cuernos o si se pone nervioso o le entra la flojera, Víctor Font habrá hecho un pan con unas tortas. Y, dentro de un tiempo, ganador o perdedor este próximo domingo, se arrepentirá y se avergonzará de no haber seguido diciendo la pura verdad.