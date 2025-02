La edad de oro... de la caspa

Hoy se conocía que la UEFA avisaba al Real Madrid con el cierre parcial del estadio Santiago Bernabéu por el comportamiento de algunos seguidores en el encuentro de Champions que el equipo blanco disputó contra el City. Y es verdad que hubo cánticos contra Pep Guardiola que a mí me pasaron desapercibidos, y es cierto también que no fue por supuesto todo el público que acudió al Bernabéu. De producirse finalmente el cierre, que por ahora es sólo una advertencia, sería porque una parte del público asistente al campo del Real Madrid reincidiera a la hora de producirse de un modo humillante hacia alguien. El artículo al que hace referencia la UEFA se refiere a insultos contra la dignidad humana por cualquier motivo, incluido el color de la piel, la raza, la religión, el origen étnico, el género o la orientación sexual. A mí, que soy madridista, no me gustaría que se cerrara ni una parte del Bernabéu ni, por supuesto, todo el estadio, pero tendría que aplaudir esa decisión porque sinceramente no conozco otro medio que no sea la fuerza para parar el vandalismo verbal en los campos. Y no pienso entrar en esas eternas disquisiciones que no acaban nunca sobre cuántos insultaron, contra quién lo hicieron o durante cuánto tiempo. Ni tampoco pienso reflexionar sobre si pagan justos por pecadores.

El fútbol se ha convertido en el escenario preferido de los violentos, en el estadio campan a sus anchas, allí se sienten seguros. Y damos por hecho que allí sí, pero en otros sitios no. Por ejemplo: nos sorprendería mucho que un sector del público del Teatro Real, en plena representación de Eugenio Oneguin, la ópera de Chaikovski, se dirigiera al tenor gritándole "¡Qué delgado se te ve, primero fueron las drogas y por Chueca se te ve!". El fútbol es un espectáculo, sí, y más popular que la ópera, pero no tiene que ser necesariamente más chabacano, más obsceno. No tiene por qué. Si a alguien se le fuera la cabeza e insultara así, por ejemplo, a Juan Diego Flórez, que pasa por ser en estos momentos el mejor tenor del mundo, el resto de asistentes recriminarían al instante su actitud y exigirían que le echaran de allí. En el fútbol aún no sucede eso, el agresor se siente invulnerable, protegido entre una masa que no sólo no denuncia sino que protege, ampara, disfraza. Y eso no tiene por qué ser así. De forma que sí, si un sector (pequeño o grande, vuelvo a insistir en que eso no importa) del público que va al campo de mi equipo agrede verbalmente a alguien, yo estaré a favor de que se tomen medidas contra el estadio porque, reitero, no conozco otro medio que no sea la fuerza para parar esto.

El miércoles, en San Sebastián, un fondo del campo de la Real le deseó la muerte a un jugador del Real Madrid. Tuvo que ser Vinicius quien advirtiera al colegiado de que esos cánticos se estaban produciendo, algo ciertamente extraño porque el árbitro estaba también físicamente allí. Y yo creo que, al objeto de avergonzar, si ello es posible, a los macarras, Ancelotti dijo el miércoles que tuvo que retirar al chaval del campo porque estaba hundido. Y hubo otro individuo, que está perfectamente localizado, que imitó los movimientos de un mono cuando el capitán del Real Madrid pasó por su lado. Hace un rato me daba una vuelta por la página oficial de la Real Sociedad para saber si se habían hecho eco de los insultos, de que a Asencio se le había deseado la muerte o que un bobo había imitado a un mono al paso de Vinicius, pero… nada de nada: parte médico de Violeta Quiles, "lo daremos todo a la vuelta", viaje a Manchester, la tecnología como herramienta de mejora, esta noche comienza el Ramadán, monólogos en el Reale Arena, pero ni un apercibimiento, ni una llamada a la reflexión, ni la menor muestra de sonrojo por el comportamiento de un sector del público (grande o pequeño, vuelvo a decir que no importa) que se dio cita el otro día en el campo. Y ese no es definitivamente el camino. Ni, por supuesto, se puede decir que nuestro fútbol sea ejemplo de nada, más bien lo contrario. Pero, claro, si aquí hay periodistas que bromean con la imputación de un futbolista y los demás le ríen la gracia… Como diría un amigo mío, la edad de oro. La edad de oro, sí, pero de la caspa. La edad de oro de la caspa.