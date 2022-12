La traición de Deschamps

Ayer, nada más acabar la semifinal ante Marruecos, le preguntaron a Didier Deschamps si, como acto de buena voluntad y de reconocimiento al Balón de Oro, podría entrar dentro de sus planes la posibilidad de recuperar a Benzema para la gran final del domingo e, incluso, si era posible que jugase unos minutos, y el seleccionador francés pasó palabra. No le habría costado nada ser un pelín generoso con el mejor futbolista galo del último cuarto de siglo pero Deschamps no quiso. Y si Deschamps no quiso ser elegante con Benzema es fundamentalmente por un doble motivo: porque no lo es, no es un hombre elegante, y porque al seleccionador nacional francés le impusieron la convocatoria de Benzema. Él no quería llevárselo pero como Karim había sido el jugador franquicia del Madrid y el futbolista que desencadenó el milagro de La Decimocuarta, a alguien en la federación debió encendérsele la bombilla y probablemente Noël Le Graët hiciera una llamada.

Ya va siendo hora de que digamos lo que es público y notorio, y es que Didier Deschamps es un entrenador francamente mediocre rodeado de un número bastante abundante de futbolistas muy buenos. En mi opinión, si Francia gana el domingo será por sus jugadores y, si pierde, será por obra y gracia de su entrenador, que es malísimo. Con Benzema nunca ha tenido una buena relación, probablemente porque no lo entienda. Como jugador, Deschamps era un stopper, el típico futbolista que rascaba y que, cuando robaba, se la daba rápido al que más sabía. Como seleccionador, Deschamps sigue siendo un stopper, por eso amontona siempre tanto músculo por detrás de Mbappé y de Griezmann. Si no hace nada, es probable que Francia vuelva a proclamarse campeona mundial; si interviene, el campeonato lo ganará Argentina. No tengo pruebas pero tampoco dudas.

Y si a Benzema le invitan… es muy posible que decline educadamente la invitación. Porque Karim se siente traicionado. La noche anterior a que abandonará la concentración francesa alguien llamó de repente a su puerta. Cuando abrió, Karim se encontró a Deschamps y al médico de la federación. El seleccionador le dijo entonces que las noticias eran muy malas y que el golpe en el cuádriceps le obligaba a irse de la concentración. Benzema, ante quien por cierto se disculpó en privado el médico, se marchó al día siguiente sin despedirse de nadie porque captó el mensaje y entendió al instante, yo creo que correctamente, que no le querían allí. Y eso se utilizó también contra Karim, a quien traicionaron lamentablemente. Deschamps podría haber esperado a Benzema como, por ejemplo y sin ir más lejos, hizo Tite con Neymar, pero no quiso hacerlo. Me atrevería a decir que la lesión le vino incluso bien. Entonces, y para justificar una decisión kafkiana, empezó a deslizarse que algunos jugadores pensaban que con Giroud les iría mejor, que Benzema no era santo de la devoción de los pesos pesados del vestuario y que Francia ganaba sin su presencia: el mayor talento del fútbol francés de los últimos veinticinco años nuevamente maltratado por los máximos responsables del fútbol francés.

Por eso Benzema se siente más madridista que francés. La nación de Karim no es Francia sino el Real Madrid y su capital no es París sino el estadio Santiago Bernabéu. Es posible que este domingo que viene Francia se corone otra vez campeona del mundo y que, de nuevo, lo haga sin el concurso de Benzema. Será, eso sí, campeón mundial sin haber jugado ni un minuto. Un campeón del mundo de selecciones y de Europa de clubes al que se trata como un apestado en su país. Tras abandonar la concentración de Francia y regresar a Madrid, Benzema tardó la friolera de 3 días en recuperarse de sus dolencias. Tres días. Hoy está entrenando como un tiro en Valdebebas. Sucede que, a veces, Dios le da un pañuelo a quien no tiene mocos y Didier Deschamps los tiene de todos los colores. A los pañuelos me refiero, claro. Al parecer Macron quiere invitar a Benzema a ver la final y puede que se lo esté pensando. Porque, ¿quién se resiste a una llamada presidencial, verdad Mbappé?