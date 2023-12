Las llaves del VAR

¿Qué es el Corporate Compliance de una empresa? Pues no es más que el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar los riesgos legales a los que pueden enfrentarse en el futuro y establecer los mecanismos internos necesarios de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Si bien no es nuevo, el Corporate Compliance es cada vez más importante debido fundamentalmente al incremento de la sensibilidad social respecto de la ética de los negocios. Y los riesgos que un departamento de estas características debe ayudar a prevenir son básicamente aquellos que tienen que ver con el daño reputacional, que puede afectar a la pérdida de negocios o la exclusión, por ejemplo, de licitaciones o de subvenciones públicas. ¿Habéis visto Pinocho? Pero la buena, la de Walt Disney. Ojo, no el Walt Disney preso de la cultura woke, ése no, el otro, el Disney de toda la vida. Pues el Compliance de la película del Disney normal es Pepito Grillo, es decir la conciencia que le dice en todo momento a Pinocho aquello que está bien y lo que está mal.

Cuando, trasladado al mundo del fútbol, Joan Laporta habla del daño reputacional que se le está haciendo al Fútbol Club Barcelona, así, en abstracto, lo que está haciendo es una pirueta cínica en el aire puesto que el daño reputacional se lo hicieron al Barça tanto él como Gaspart, Rosell y Bartomeu, que pagaron un total de 7,6 millones de euros durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. Cualquier Pepito Grillo medianamente sensato, o sea cualquier Corporate Compliance, le habría dicho a Laporta que pagar a Negreira no era correcto y que, en el hipotético caso de que alguien lo descubriera, eso podría causarle al Barça un importante daño reputacional. Estoy convencido de que él sabía que eso era así y, de tenerlo, estoy seguro de que su Pepito Grillo le advirtió del riesgo que corría, pero me imagino que simplemente obvió su opinión y siguió pagando. Porque, y como dijo el filósofo catalán Tatxo Benet, jefazo de Mediapro, "durante 16 ó 17 años, en tres o cuatro directivas distintas del Barça, se encontró la forma de salir a jugar la Liga con igualdad de condiciones". O sea, y esto lo añado yo, pagando.

Si Laporta o cualquiera de los presidentes del Barça que pagaron a Negreira no sabían que eso era éticamente reprochable y podía afectar gravemente la imagen del club, estoy seguro de que el Compliance sí lo sabía y, por lo tanto, lo dijo. Esto funciona así en general pero, claro, hecha la ley, hecha la trampa. Si tú pones al frente del departamento de Compliance a un amigo tuyo o a un familiar o a alguien con la ética distraída, no hay nada que hacer. Y, llegado el caso y aunque te lo diga, te lo puedes saltar. O sea, Pinocho le dice a Pepito Grillo: "Mira, Pepito, métete en tus asuntos y déjame tranquilo de una puñetera vez". Y entonces Pepito Grillo tiene dos opciones: o traga y sigue o se marcha con la cabeza bien alta. Lo normal es que Grillo trague, para qué nos vamos a engañar.

Hombre, a Fruterías Sánchez a lo mejor no le hace falta un Corporate Compliance, ¿no?, pero para un organismo como la Real Federación Española de Fútbol sí parece que es necesario, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la Federación posterior a Rubiales, que era el malo de la película, le haya adjudicado el VAR a la empresa de un señor que el pasado mes de febrero justificaba los pagos del Barça a Enríquez Negreira? ¿No tienen ahí un Pepito Grillo? No es que no lo tengan, no, es que les sobran. Han tenido tantos Compliance como cuatro desde 2018: Elvira Andrés, Ana Muñoz, García Caba y, ahora, un señor que se llama Felipe Sánchez y que ya estaba en la federación. A Elvira Andrés le dieron una patada hacia arriba y ahora es ni más ni menos que directora del Gabinete de Presidencia, Ana Muñoz se fue con viento fresco, a García Caba se lo cargaron las chantajistas y ahora está este señor, Felipe. O sea, Felipe Grillo. Como el Pepito de Disney.

Antes me preguntaba cómo narices era posible que, teniendo como tienen un Compliance ahí, o dos, o tres, o un millón, la Federación de San Pedro Rocha le hubiera entregado la gestión del VAR a la empresa de un culé que justifica el pago de 7 millones a Negreira. Muy fácil: no diciéndoselo al Compliance. Si tú no le dices nada a Pepito Grillo y Grillo o no se entera o, por su bien, prefiere no preguntar, le puedes conceder el VAR a Mediapro o llevarte por ejemplo una Supercopa de España a Arabia para defender los derechos de las mujeres. Y eso es lo que denuncia hoy el periodista Jorge Calabrés en El Español, que la Federación adjudicó el VAR a Mediapro sin un informe de Compliance sobre el (evidente, irrebatible, incuestionable, cierto, claro, indudable) nexo de unión existente entre Tatxo Benet y el Barça. El departamento de Cumplimiento Normativo que dirige un señor que se apellida Puyol (¡ya empezamos!) tendría que haber dado su visto bueno a esa operación pero claro, si Pepito Grillo no sabe nada… muerto el grillo se acabó la rabia. Ahora, eso sí, nos tenemos que fiar de que Mediapro entregue las conversaciones entre el árbitro de campo y el VAR limpias y sin manipular. Y es aquí donde encajan magníficamente bien estos versos de los Celtas Cortos: "Cuéntame un cuento y verás qué contento, me voy a la cama y tengo lindos sueños"...