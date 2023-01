Le llamaban 'pechofrío'

Ahora allí es dios, con d minúscula, pero hasta hace sólo veinte días resulta que los mayores odiadores de Leo Messi estaban en Argentina. Si aquí, en España, se decía que Messi no era un líder, que no tenía carácter y que había muchas veces, demasiadas quizás, que se escondía cuando venían mal dadas, era porque lo habían dicho primero en Argentina. Y tenía cierto sentido que lo dijeran allí y no tanto aquí porque aquí, en el Barça, rodeado de una pléyade de fantásticos futbolistas, Leo lo había ganado absolutamente todo varias veces mientras que allí, en Argentina y con la selección nacional, estaba virgen. La primera vez que escuché eso de "pechofrío" fue por él y dicho por un periodista argentino. Nunca hasta entonces había escuchado esa palabra, pechofrío. El nivel de las críticas del periodismo argentino nos volvía a dejar a nosotros en mantillas y a la altura del betún. Éramos, y segumos siendo, unas amables y simpáticas monjitas.

Y, para compensar la dureza de allí, aquí, en Barcelona, todo lo que hacía Messi era extraordinario, magnífico, incomparable, y orinaba oro y defecaba diamantes, era un santo, San Lionel bueno y mártir. Hoy, en Twitter, cuando he comentado que los mayores odiadores de Messi están en Argentina y en el Barça, alguien me ha comentado, la verdad es que no sé si en tono jocoso, que gracias a que ellos llevan quince años dándole palos, al final ha ganado un Mundial. Igual se lo cree. No, qué va, a Messi lo han atacado con dureza porque el fútbol es inmisericorde y carece de memoria, tantos palos le dieron que hasta se planteó seriamente en un par de ocasiones dejar de acudir a las convocatorias del seleccionador y, aún hoy, lo que más se repite para definir el Mundial de Messi es que si lo ha ganado es porque se ha maradonizado.

Cuentan que, nada más llegar al parlamento británico, un jovencísimo Winston Churchill le preguntó a un veterano diputado conservador, y señalando con el dedo hacia la bancada laborista, si aquellos que estaban enfrente eran sus enemigos, a lo que el viejo diputado, que llevaría allí sentado medio siglo, le dijo lo siguiente: "No, hijo, no, los de allí enfrente son nuestros adversarios, a nuestros enemigos los tienes detrás". Según ha publicado El Periódico de Cataluña, una investigación de la policía apunta a que la filtración de los contratos de Messi o de Piqué partió de la directiva presidida por Bartomeu. En un correo del jefe del departamento legal por aquel entonces, el señor Gómez Ponti, puede leerse lo siguiente: "Tampoco sería una mala idea publicar los contratos millonarios del primer equipo para que la gente los pueda repudiar públicamente".

De la investigación se deduce que ahí el único que mantiene la calma es el propio Bartomeu, que, sorprendido por la filtración, asume que ésta ha tenido que salir a la fuerza del club. Y, entonces, Ponti vuelve a la carga: "Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos y renovaciones". Y sigue: "Sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos en él hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida. Pero cuando vienen mal dadas recibes su mítico whatsapp, presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques". De modo que en Argentina, donde ahora es dios pero hasta hace veinte días no le llegaba a la suela de los zapatos a Maradona, le llamaban pechofrío, pero es que en Barcelona, donde lo había ganado todo, había quienes le llamaban rata de cloaca y enano hormonado. Como le dijo aquel veterano diputado conservador al joven Churchill, Messi no tenía a sus enemigos enfrente sino que éstos estaban justo detrás de él, echándole el aliento en el cogote.