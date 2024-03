Lo que queda es Xavi

El repentino y desmedido elogio hacia la figura del entrenador Xavi Hernández es sin lugar a dudas el mejor termómetro de la situación por la que atraviesa actualmente el Barça. Lo primero que conviene decir es que si ahora, de repente, empieza a manejarse en Barcelona la posibilidad de que a Xavi le convenzan para dar marcha atrás y seguir la próxima temporada al frente del banquillo culé no es, desde luego, por Xavi sino porque Laporta, que en cuanto el entrenador anunció que se iría a final de temporada se puso a sondear el mercado, no ha encontrado ni un sólo técnico de categoría que esté libre o que quiera venir a comerse el marrón al Barça. Así que, del mismo modo que antes activó otras palancas, ahora Laporta también pretende poner en marcha la del entrenador. En realidad, se está preparando a la adormecida y acrítica afición culé a través de los típicos globos sonda para que, y siempre que logren convencerlo, que yo lo veo imposible, se coma a Xavi con patatas. Pero, ojo, no se lo comerán porque Laporta quiera sino porque a Klopp,Tuchel, De Zerbi, Guardiola o Flick, que son algunos de los surrealistas nombres que se han barajado, no les da la gana. El simple hecho de que se esté hablando de esto en Barcelona ya me parece cutre porque si algo ha demostrado, y con creces además, Xavi Hernández es que no es un entrenador de fútbol de altura.

Decía que esta nueva cortina de humo es el mejor termómetro posible sobre la situación actual de este histórico club catalán de fútbol. Es evidente que si se maneja el nombre de Xavi, que ya dejó claro que no quería continuar, es porque los entrenadores que quiere Laporta o no pueden o no quieren o piden un dinero que el Barça no tiene. De acuerdo, con Xavi se haría de la necesidad una virtud. Pero descendamos, por favor, al terreno de lo concreto, a los hechos, a la realidad. Esquivemos Narnia aunque sea por un momento. ¿Merece Xavi Hernández ser catalogado como el nuevo Moisés culé? ¿Es, como vuelve a insistirse en la ciudad condal, el heredero de Guardiola? ¿Qué ha hecho Xavi esta temporada como para que el entorno azulgrana diga de él que hay que convencerlo como sea para que siga? Pues bien: el Barça de Xavi cayó estrepitosamente en enero en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid por 4-1; al Barça de Xavi lo eliminó el Athletic Club de Bilbao en los cuartos de final de la Copa del Rey; disputadas 29 jornadas de Liga, el Barça de Xavi se encuentra a 8 puntos del líder, que es precisamente el Real Madrid; y, eso sí, acaba de eliminar al Nápoles, que está seṕtimo en la Liga italiana a 31 puntos del Inter, en los octavos de final de la Champions. Las grandes gestas de Xavi hasta la fecha han sido conseguir que el Fútbol Club Barcelona se meta por primera vez en muchos años entre los ocho primeros de Europa y que, el otro día, le ganara por 0-3 al Atleti en el Metropolitano.

Y esa es la gran diferencia que existe entre el Barça y el Real Madrid. Bueno, probablemente esa sea la gran diferencia que existe entre el Real Madrid y el resto de clubes del mundo. Si, a estas alturas, el Real Madrid hubiera sido goleado por el Barça en la final de la Supercopa de España, le hubiera eliminado el Athletic Club de Bilbao en los cuartos de final de la Copa, estuviera a 8 puntos del Barça en la Liga y acabara de eliminar en octavos de la Champions al séptimo clasificado de la Liga italiana, a nadie en su sano juicio se le ocurriría ni por asomo manejar el nombre de Carlo Ancelotti, que estaría indudablemente en la cuerda floja, como entrenador para la próxima temporada. De modo que, en vez de hablar bien del club, lo que hace en realidad este elogio desmesurado hacia un entrenador de fútbol indudablemente mediocre, no es más que seguir reduciendo a la mínima expresión a un club que una vez, hace mucho tiempo, fue tan grande que llegó a creerse en serio (falsamente, eso sí) que podía mirar al Real Madrid directamente a los ojos. Si, al menos, con este historial de resultados tan lamentable Xavi hubiera mantenido la esencia, eso que por aquellos lares conocen de un modo tan grandilocuente como "el ADN", Laporta tendría alguna justificación. Pero es que ni siquiera ha logrado eso este entrenador, que se ha ciscado en el modelo que no se cansa de predicar. El Barça ha jugado a lo que podía con lo que tenía. Y ahora, en esta situación de quiebra económica y de valores (no conviene olvidar que este club estuvo pagando durante 17 años al vicepresidente arbitral, que es algo que se dice poco) Xavi no es lo mejor, Xavi es lo que queda. Lo que queda es Xavi. Es lo que queda.