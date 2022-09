Sin la amistad, el mundo es un desierto, decía sir Francis Bacon, de modo que, ahora mismo, el sentir general del vestuario de la selección española de fútbol (porque nadie puede creerse que lo dicho ayer por Unai Simón a la finalización del partido contra Portugal sea la moneda al aire que lanza un jugador de forma individual) es el de encontrarse a las puertas de un páramo que arranca el 23 de noviembre a las 5 de la tarde ante Costa Rica. A Unai, que ayer fue por cierto el salvador del combinado nacional, hay que alabarle el que diga lo que piensa. Pero, al mismo tiempo que se elogia al portero del Athletic por decir lo que piensa, no se puede criticar a otros por decirlo también. Y yo, Unai, te lo voy a decir.

Mira, Unai, tú tienes 25 años y eres muy joven pero si piensas que Luis Enrique es original en esto de enfrentaros con el periodismo, te equivocas. Lo que hace el seleccionador, créeme, es más viejo que la tos y él probablemente lo aprendiera de otros. Este modo de dividir, de generar desafección entre los aficionados, suele darse única y exclusivamente cuando la calidad de la selección no es top. Lo hizo Santamaría y le salió mal porque la presión era excesiva, lo hizo Clemente y, en líneas generales, tampoco le salió demasiado bien, y, en Argentina, lo hicieron de modo significado Bilardo, al que le salió tan bien como para ganar un Mundial, o Maradona, que en paz descanse, al que le salió fatal. Como me decía hoy Paco García Caridad, Luis Enrique es una versión 2.0 de Javi Clemente y tengo claro que lo que está haciendo lo aprendió de él.

Como dice otro amigo mío, José Miguélez, el periodismo no está para animar, no está para jalear sino para ejercer su visión crítica de las cosas. Claro que hoy, ahora, a cualquier cosa se le llama periodista, eso también es verdad. Y, desde un punto de vista crítico, lo que así, a vuelapluma, se me ocurre decir de Luis Enrique, querido Unai, es que la próxima que dé será la lista definitiva del Mundial y nadie sabe qué nos deparará porque yo creo que ni él tiene claro a quién va a llamar y que, a menos de dos meses vista de nuestro debut en el Mundial, no sabemos a qué quiere jugar este equipo. Tú, Unai, no puedes decirlo porque eres un soldado de Luis Enrique, pero nosotros podemos y debemos y, además, estoy convencido de que os servirá de acicate. Si ésta España consigue algo en el Mundial no será por los periodistas que arrastran la lengua por el suelo sino por los que ponen el dedo en la llaga, hazme caso.

La desafección, Unai, no es sólo debida a un motivo sino a varios. Existe desafección porque España juega mal, también porque los criterios del seleccionador son cambiantes y a unos futbolistas los lleva por algo que luego se convierte en impedimiento para llevar a otros. Tampoco ayuda el peculiar carácter chulesco y burlón de Luis Enrique, siempre retando a duelo a todo el mundo. Y, por supuesto, no colabora en el interés la competición, que no hace precisamente afición. Ayer, el Portugal-España lo vieron cuatro millones y medio de personas, el Real Madrid-Barcelona de marzo de 2020 lo vieron seiscientos cincuenta millones. ¿Son muchos cuatro millones y medio de personas? Bueno, Pasapalabra lo vieron ayer dos millones.

Tú no quieres amigos fuera, Unai, tú quieres pelotas. Y los tienes. Los tenéis. Tenéis pelotas. Muchos. Formas parte de un ejército, y me parece bien. Luis Enrique os ha construído a vuestra medida un enemigo exterior, que es el periodismo crítico, y te digo una cosa: si funciona, ¡adelante! Pero, Unai, querido, no me cuentes milongas. En el espejo en el que tenéis que miraros es en el de vuestros colegas de la selección de baloncesto. Miraos ahí, mírate ahí. Mírate en el espejo de Rudy, al que llevan diez años dándole más palos que a una estera. Aguantaron lo peor, nadie daba un euro por ellos y no hicieron más que compararlos con la mejor generación de baloncestistas de nuestra historia pero apretaron los puños, encajaron, miraron al frente, asumieron las críticas y nos cosieron a todos la boca ganando el Eurobasket. Si lo que hiciste ayer es lanzar una baliza de socorro, enviar un SOS, ya lo hemos visto. Si lo que quieres, Unai, es que los demás nos convirtamos, como tú, en soldados de Luis Enrique, lo llevas clarinete. Más golpes que tú y mucho más continuados se llevaron los Camacho, Arconada, Juanito, Rubén Cano, Gordillo, Alexanco, Urquiaga, Jiménez, etcétera, etcétera, etcétera, y ahí siguen… Si crees que las críticas recibidas son excesivas y no aguantas la presión, díselo a Luis Enrique y abandona, pero no nos vengas con el cuento de la amistad, que no cuela.