Modric eligió la gloria

Hay muchos tuiteros que me dicen que se me caen los tuits, sugiriendo que me avergüenzo de muchos de ellos. No, no, qué va, a mí no se me caen los tuits, yo los borro directamente. Los borro porque, y aunque a alguien pueda parecerle increíble esto que voy a decir, como se trata de mi cuenta personal yo creo que puedo hacer lo que me dé la gana con ellos, llamadme loco. Entre los tuits que he borrado, que son muchísimos, sí hay algunos de los que me avergonzaría, fruto del acaloramiento del momento. Por ejemplo, si en 1973 hubiera existido Twitter, que no existía, y yo hubiera tenido edad suficiente para publicar comentarios, que no la tenía, y hubiera cometido la osadía de decir que Johan Cruyff era un fichaje de medio pelo, que jamás la habría cometido, seguro que hoy ese tuit estaría borrado porque me daría muchísima vergüenza.

Hace casi once años que Óscar Zárate, periodista de Mundo Deportivo, escribió un artículo titulado "Peluka Modric, fichaje de medio pelo". Y, puesto que el tuit sigue ahí, deduzco que el Óscar de 2023 está de acuerdo con lo que dijo el Óscar de 2012, también con la falta de respeto personal que dirigió entonces, y aún hoy mantiene, al llamar Peluka a Luka. En los once años que han transcurrido desde aquel desafortunado artículo hasta ahora, Modric ha ganado tres Ligas, cinco Copas de Europa, cuatro Supercopas de España, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de Europa y cinco Mundiales de clubes y, además, ha conquistado el Balón de Oro. O sea, Modric, que además se ha ganado el respeto y el corazón de todos los aficionados, y no sólo de los madridistas, ha ganado dos títulos de media al año mientras destapaba las vergüenzas de quienes le ofendieron por el simple hecho de venirse al Real Madrid.

Hoy preguntábamos en Fútbol EsRadio si Luka Modric es el mejor centrocampista de la historia del Real Madrid. Yo creo que esas son palabras mayores en un club que ha tenido en sus filas a Ipiña, el primer gran capitán del club, Zárraga, Rial, Puskas, Velázquez, Míchel o Zidane. Si en 2006 hubiéramos preguntado si Zinedine Zidane había sido el mejor centrocampista de la historia del Madrid estoy seguro de que habría ganado el "sí" y habría resultado igualmente injusto. Si lo hubiéramos preguntado en el 62 habría salido Zárraga. En el 67 habría sido Puskas el elegido. En el 77 Velázquez. Porque, y eso es cierto, por el Real Madrid han pasado los mejores porteros, defensas, centrocampistas y delanteros del mundo. Hoy preguntas por Modric, que además es un ejemplo de comportamiento, y sale Modric, pero yo no podría asegurarlo porque decir eso sería lo mismo que carecer de memoria y faltar un poco al respeto del resto de grandísimos centrocampistas que han pasado por el Madrid.

Lo que sí puedo decir es que Luka Modric ha sido uno de los diez mejores centrocampistas de la historia del Real Madrid. Apurando un poco, quizás uno de los mejores cinco. Y eso ya es decir mucho, muchísimo. Porque Luka, según el periódico deportivo Mundo Deportivo, vino aquí para tapar vergüenzas y resulta que ha señalado las suyas propias. Hoy se ha conocido que, descartando el ofrecimiento del fútbol árabe, que paga mucho mejor, Modric continuará su viaje con el Real Madrid hasta junio de 2024, y eso es tan significativo o más incluso que su forma de jugar o sus títulos ganados sobre el campo porque nos habla de un tipo peculiar, un jugador diferente, un futbolista vintage como decía el otro día de Toni Kroos. Siendo más joven que él pero no menos madridista, Benzema, por ejemplo, ha acabado cediendo al oro árabe. Modric no, Modric quiere seguir. Es consciente de que se acaba la fiesta, ni siquiera él puede prever cuándo habrá que recoger el confeti y apagar la luz porque eso nadie lo sabe nunca y, pese a todo, quiere continuar. Y quiere seguir porque su sueño fue siempre jugar en el Real Madrid y pretende saborearlo hasta el instante final.

El otro día lo decía de Kroos y hoy lo digo de Luka: ambos son espejos en los que debería mirarse, sin ir más lejos, Engañé. Porque el tiempo pasa rápido o, por mejor decir, nosotros pasamos a toda velocidad. Si uno tiene un sueño y la oportunidad de cumplirlo debe aferrarse a él con todas las fuerzas. Modric se agarra a su sueño, se aferra a él, quiere disfrutarlo hasta las últimas consecuencias porque no sabe cuándo volverá a tener otro sueño igual. Y, desde el punto de vista de un madridista, es de agradecer. Otros eligieron el oro y se equivocaron. Modric elige la gloria y es un gesto que merece ser aplaudido.