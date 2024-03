Nada para Brahim

Antes que nada conviene aclarar que Brahim Díaz no le dice que no a España, Brahim le dice que no a la federación española de fútbol. Y eso, lejos de convertirlo en menos español, yo creo que le convierte en más español aún si cabe porque a esta federación española de fútbol, a la federación que ni hace nada ni dice nada acerca de que un club estuviera pagándole 7’3 millones de euros al vicepresidente arbitral en activo durante 17 años, a la federación que no introduce cambios profundos en un Comité Técnico de Árbitros que está en tela de juicio, a la federación que echa a trabajadores a la calle porque unas chantajistas les ponen la cruz, a esta federación española de fútbol hay que decirla siempre que se pueda que no por patriotismo. Así que, enhorabuena Brahim. Felicidades por decirle que no a esta federación y a este seleccionador, con el que ahora iré. Todo esto es simplemente el preludio de lo realmente importante, que es lo que viene a continuación. Que quede claro que Brahim no le dice que no a España, Brahim le dice que no a Rocha, le dice que no a Luque y le dice que no a De la Fuente. Es cierto que nos perjudicamos deportivamente los demás españoles, pero a mí Brahim no me ha dicho que no, se lo ha dicho a ellos. Y me parece razonable.

Fijaos en lo temerario del planteamiento de Brahim que, osado él, pretendía ingenuamente que le trataran igual que a los demás. Ni mejor ni peor, sólo igual. O, para ser exacto, un poquito peor que a Lamine Yamal, por ejemplo. Con que la federación española de fútbol hubiera tratado sólo un poquito peor a Brahim que a Yamal, Brahim habría esperado hasta el viernes. ¿Y qué quería Brahim? ¿Quería, como he oído por ahí, que le garantizasen que iba a jugar la Eurocopa? Pues no. Lo que Brahim quería era cariño, fijaos qué complicado. ¿Tanto como el que le dieron a Yamal? En absoluto. Quería muchísimo menos cariño que Yamal, pero algo de cariño sí quería, un poquito de cariño. ¿Y por qué hablo de Yamal? Pues hombre, hablo de Yamal y no hablo de Carvajal, de Pedri, de Morata o de Unai Simón porque Carvajal, Pedri, Morata y Unai tienen una nacionalidad, la española, y sólo pueden jugar con una selección mientras que Yamal y Brahim pueden optar por dos, la española y la marroquí. ¿Por qué digo que Brahim no quería el mismo cariño que recibió, en su misma situación, Yamal? Pues lo digo porque el cariño que recibió Yamal fue inmenso y la federación envió a Barcelona a dos emisarios, Francis Hernández y Vicente Blanco, para explicarle tanto a él como a su familia el plan que tenía De la Fuente.

Porque De la Fuente con Yamal sí tenía un plan, que consistía en explicarle qué quería de él, y con Brahim tenía otro plan bien distinto, consistente básicamente en no dirigirse para nada a él. Claro que cuando digo esto, a renglón seguido me dicen que es muy normal. ¿Y por qué es normal? Pues es normal porque Yamal es menor de edad. De acuerdo, Yamal tiene 17 años y Brahim tiene 24, pero… ¿Y Le Normand? Robin Le Normand tiene 27 años, tres años más que Brahim. Noticia del 28 de febrero de 2023: "De la Fuente telefoneó el lunes a Le Normand. El seleccionador quiso conocer su disponibilidad y el realista se comprometió a esperar su nacionalización exprés para debutar con España". Cuatro meses después, De la Fuente decía lo siguiente sobre su colega francés: "Si no le ha llamado Francia es que no le ha visto mucho. Vemos todas las Ligas y difícilmente se nos escapan los buenos jugadores". Recuerdo que Deschamps es subcampeón mundial y ganó el Mundial de 2018. Deschamps no se entera pero a De la Fuente, que ha ganado la Liga de las Naciones, no se le escapa ni una. Humildad, Luis, humildad. Ah, que no se me olvide: Yamal y Brahim también son dos casos distintos porque el primero es titularísimo y el segundo supolentísimo. Lamine ha jugado hasta la fecha 1472 minutos en Liga, Brahim ha jugado 1018. O sea, a Brahim no le llaman por 400 minutos. ¡Por qué poquito!

El seleccionador ha ido rebajando la intensidad de lo dicho sobre Brahim porque el otro día habló de "chantaje" mientras que hoy sólo ha dicho que el delantero del Madrid tiene que querer ir con España "en igualdad de derechos y obligaciones con el resto". A ver, De la Fuente, que ya te veo volviendo a pedir perdón como cuando aplaudiste a Rubiales: ¿Chantaje? ¿Quién chantajeó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿O esta de ahora es como cuando dijiste que tú no le habías dicho a Ramos que no iba a volver a jugar con España? Hoy, en Relevo, Jorge Picón asegura que llevas sin hablar con Brahim desde su última convocatoria, en noviembre de 2021. Ni una visita. Ni una llamada. Ni un mensaje de whatssap. Nada. Cero patatero. ¿Cómo dices que te ha chantajeado si llevas casi dos años y medio sin hablar con él? Lo que quería Brahim, querido Luis, es que aplicaras eso que has dicho hoy de la igualdad de derechos y obligaciones. Miento, no quería que enviaseis a dos pajes a su casa, como hicisteis con Yamal. Ni si quiera que le llamases por teléfono, como hiciste con Le Normand. Un whatssap. Sólo eso.

Como la federación española no llamaba nunca y la federación marroquí lo hacía todos los días, y por mucho que Brahim estuviera aguantando por España, al final, ante tanto desprecio y tan continuado, el chico ha elegido irse con Marruecos. Me niego a meterme en el terreno pantanoso de las familias porque Brahim tiene a su padre, por supuesto, pero el resto de los jugadores también los tienen. Los padres y las madres y los abuelos de los jugadores quieren lo mejor para sus hijos y para sus nietos, pero al padre de Brahim nadie fue a verle y a otros padres sí. Y no hay más. Enésima chapuza de la federación. Y nueva metedura de pata de De la Fuente. ¿Sobrevivirá la selección sin Brahim? Por supuesto que lo hará. Pero también lo haría sin Yamal. Y sin Le Normand. Y al primero le enviaron un séquito a casa y al segundo le llamaron para interesarse por él. Debe ser que para Luis de la Fuente, Brahim Díaz no está tocado por la varita de Dios.