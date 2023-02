No se lo cree ni Gil

Hoy he leído en Marca lo siguiente a propósito del comunicado emitido el otro día por el CEO millonario del Atleti: "El estamento arbitral está en el centro de la polémica también esta semana después del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético y la expulsión de Correa por golpear a Rüdiger". No, no, no: el estamento arbitral está en el centro de la polémica de Miguel Ángel Gil Marín, queridos míos, y vosotros le habéis comprado esa mercancía averiada. Salvo que entre los periodistas deportivos que, según Calan, le llamaron para decirle que había estado cumbre tras su primer comunicado hubiera alguno del diario Marca, se está dando carta de naturaleza a una acusación gravísima y sin pruebas. Anoche, en El Primer Palo, mi compañero Andrés España empleó el verbo "robar" para definir lo que sucedió el otro día en el Bernabéu, y hoy ha habido algún oyente que me ha afeado que no saliera al cruce, y a ese oyente quiero decirle que tiene toda la razón del mundo. Porque quien roba es, por definición, un ladrón, y el Real Madrid no roba. Y si Gil o quien sea tiene de repente pruebas de que eso es así, como antes que él aseguraba tenerlas su padre y antes que su padre aseguró tenerlas, por ejemplo, Alfonso Cabeza, lo mejor que puede hacer es irse cuanto antes al juzgado de guardia más cercano e interponer una demanda de una puñetera vez, que ya están tardando. En el fragor de la batalla dialéctica se pueden perder los papeles, desde un puesto de responsabilidad no se debe.

Entre tanto resuelve la justicia, que es lo que respeta Butragueño, y decide la fiscalía, que pertenece a Sánchez, lo que a mí me sorprende es la utilización del adverbio "también". ¿Cómo que el estamento arbitral también está en el centro de la polémica por la expulsión de Correa? ¿También? ¿Y por qué otra cuestión está también en el centro de la polémica el estamento arbitral además de por una acción concreta en un derbi? ¿No será también porque el Fútbol Club Barcelona realizó pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante cerca de veinte años y también porque cuando Negreira dejó de ser la mano derecha de Sánchez Arminio, salpicado también a su vez en el caso Soule, la empresa del ex colegiado se disolvió? ¿Se está comparando una tarjeta roja mostrada a un futbolista en el transcurso de un partido con el mayor escándalo de la historia del deporte español, un escándalo que, según dijo anoche en El Chiringuito Eduardo Inda, podría dejar fuera de las competiciones continentales al Barça durante un año? ¿El adverbio también se utiliza porque alguien ha creído comparables la racionalización del fracaso de Gil Marín y el hecho de que Gaspart, Laporta, Rosell y Bartomeu hayan estado facturando bajo cuerda durante cuatro lustros con el número dos del estamento arbitral en activo? Esto es como lo de Diakhaby y Vinicius: al primero no le llamaron nunca negro de mierda y se sacaron incluso portadas de apoyo al jugador y al segundo le llaman un domingo sí y otro también negro de mierda y nadie le hace ni caso.

Si Gil junior, que es Gil senior, que es Alfonso Cabeza, tiene pruebas, que las aporte. Seguro que alguno de esos periodistas que se puso en contacto con él para pasarle la mano por el lomo a cambio de alguna filtración de tres al cuarto estará encantadísimo de publicarlas. Y no es cuestión de que el Atleti pueda o no quejarse de lo que le dé la gana, el asunto es que sus quejas afectan a un tercero, que por cierto nunca responde. Con el Madrid, Calan, juegas dos veces al año, a lo sumo cuatro. El Real Madrid no estaba con el Atleti en el grupo de clasificación de la Champions, no. Al equipo que dirige el entrenador más caro del mundo le tocó en suerte, y nunca mejor dicho, un grupo muy accesible con Leverkusen, Oporto y Brujas y… ¡quedó el último! ¡No fue ni a la Europa League! Oporto, Brujas, Leverkusen y Atleti, por ese orden: ¿Hay también un sistema en Europa que impide que el Atleti levante cabeza? ¿Y cómo va a optar a ganar la Liga un equipo que en la segunda jornada pierde 0-2 con el Villarreal, empata con el Rayo en casa, pierde con el Cádiz, empata con el Español en el Metropolitano, cae en Mallorca, luego ante el Barça de nuevo en casa, no es capaz más que de sacar un empate en Almería y empata con el Getafe? Ahí van dieciséis puntos, Miguel Ángel. ¿Dónde está en esos partidos la influencia del Real Madrid?

¿Y tiene el Madrid la culpa de que el Atleti del entrenador más caro del mundo juegue rematadamente mal al fútbol? ¿O es que Gil quiere beneficiarse del escudo del Madrid? ¿O es que Gil sabe que siempre habrá algún periodista, probablemente uno de esos que él dice que le llamó para darle palmaditas en la espalda, para comprarle la burra? Ya lo sabéis: los árbitros están también en el centro de atención por la expulsión de Correa. Y el otro asuntillo por el que los árbitros están también en el centro de atención, además de por el escandalazo mundial de la roja del otro día, es porque el Fútbol Club Barcelona pagó cerca de ocho millones de euros a lo largo de veinte años al número dos del Comité Técnico. Si hubieran estado en el Washington Post durante el Watergate, no os quepa la menor duda de que Richard Nixon seguiría siendo hoy presidente de los Estados Unidos. También.