Paris, match y partida para Mbappé

Cuando faltan dos semanas justas para que Kylian Mbappé se convierta en agente libre y pueda por lo tanto negociar con quien quiera, el crack francés ha ofrecido hoy desde las páginas de Paris Match su primera rueda de prensa como nuevo futbolista del Real Madrid. Esto no es un "tic, tac", no, esto es un "riiiing" en toda regla. El despertador del ex futbolista del PSG ha sonado tan alto que la entrevista del otro día con Thierry Henry, la del "hasta luego" en un perfecto español, puede considerarse de Segunda División. No es un guiño, no, es una improvisada y revisada declaración de los derechos del hombre, que el emir de Qatar y sus empleados, empezando por Al Khelaifi y siguiendo por Leonardo, se han pasado una y otra vez y otra más por el arco del triunfo.

Así, a vuelapluma, Mbappé ha reconocido que el dinero no es su prioridad, y esta afirmación habla muy bien de él y lo define como persona porque además lo tiene por castigo. Si hay alguien en este mundo que pueda permitirse el lujo de decir que el económico no es un asunto prioritario es un futbolista profesional de élite y, pese a ello, no es demasiado habitual. Mbappé es su mejor representante, sabe lo que quiere para su carrera profesional futura y (y ésta es otra cuestión que aclara en la revista) nadie más que él, tampoco sus padres, van a tomar una decisión que, por cierto, ya está tomada. Kylian habla de experiencia vital, de viajar, de encontrarse con otros jugadores, y habla de Karim Benzema, su mejor socio sobre el campo, pero ya no lo hace en clave de selección francesa sino pensando en el futuro inmediato en su nuevo club. La foto de portada de Paris Match sí que es un guiño, al que Kylian por cierto se ha prestado sin problemas, puesto que recupera otra fotografía mítica, en este caso de Zidane, posando exactamente igual, agarrando con ambas manos un grueso jersey de lana de cuello vuelto, con la nariz escondida y asomando los ojos con picardía. La otra foto se la hizo Zidane antes de anunciar su fichaje por el Real Madrid y sólo un detalle cambia en ésta: mientras que el jersey de Zizou era negro, el de Kylian es blanco, otro guiño más. Así que la primera que ofrezca ya en el estadio Santiago Bernabéu junto a sus padres y familiares y escoltado por Florentino Pérez será en realidad la segunda rueda de prensa de Mbappé como nuevo futbolista del Real Madrid, la primera ha sido la de hoy en Paris Match.

Después del inicial disgusto que supuso el desprecio del PSG al ofertón del Madrid, ahora Mbappé está disfrutando y exhibe su poder, que es el de decidir dónde quiere desarrollar su talento. Se podría decir que Mbappé está vacilando a su actual equipo y que va a gozar estos seis meses que le quedan en París. De lo que nos habla esta entrevista es de un chaval que tiene la cabeza muy bien amueblada, que sabe perfectamente lo que quiere y que, al fin, se encuentra en disposición de cumplir su sueño. De lo que nos habla indirectamente también la entrevista de Paris Match es de una gestión lamentable por parte del club parisino, el nuevo rico con ínfulas. El PSG tiene el dinero pero carece de historia. Tiene a Ramos porque caducó la oferta del Madrid. Tiene a Messi porque la economía no le dio para más al Barcelona. Cuentan que, en pleno rodaje de Orgullo y pasión, Samuel Bronston quiso dotar de más realismo a su película echando abajo a cañonazo limpio las murallas de Ávila y cuando alguien del ministerio de Exteriores le dijo que aquello era imposible, que esas murallas tenían 900 años y formaban parte del patrimonio histórico español, se enfadó muchísimo. Por cierto, y abro un paréntesis: Bronston lo tenía muy complicado para dotar de credibilidad a una película en la que Frank Sinatra interpretaba a Miguel, un español que luchaba contra las tropas napoleónicas.

Pues bien, con su modo arrogante de comportarse pareciera que Al Khelaifi quisiera también volver a echar abajo las murallas de Ávila. Bronston tampoco lo entendió. La última patadita por debajo de la mesa podría ser el anuncio público (porque el privado ya se conoce) del fichaje de Mbappé en vísperas de la eliminatoria de Champions. No lo hará, por supuesto, porque el jugador siempre ha insistido en que él quería irse bien. En junio lo hará, bien, mal o regular, y los 180 millones de vellón servirán para engrasar otras operaciones, quién sabe si la de Haaland, otro que parece tener las cosas muy claras. El dinero no da la felicidad ni compra tampoco una Copa de Europa.