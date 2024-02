¿Es un ángel Vinicius? Pues no, no lo creo. No creo que Vinicius sea un ángel, pero tampoco creo que sea el diablo que han querido pintar que es. Por ejemplo, Pablo Maffeo. ¿Es un ángel Maffeo? Pues, como en el caso de Vinicius, no lo creo, no creo que sea un ángel. Ni tampoco un diablo. Pero aquí, en España, algunos colegas míos de profesión han puesto a Maffeo como ejemplo de moralidad y de buenas costumbres, faro de rectitud y de juego limpio, mientras que a Vinicius le han destruído… entre otras cosas por lo que decía Maffeo, que era el bueno. Y lo que yo digo es que ni Maffeo ni nadie puede erigirse en fiscal del distrito. A Maffeo le buscaron porque interesaba denigrar a Vinicius y que le pusiera a parir. Y Maffeo habló de los gestos de Vinicius, pero no de los suyos propios. Y nadie le preguntó tampoco. Por ejemplo, Cope Baleares. Los compañeros de Cope buscaron a Maffeo después de un partido de Liga contra el Madrid y Maffeo, claro, como Napoleón, se colocó la corona de Emperador del fair play.

Es curioso porque cuando, y hace de eso un año, Maffeo se acercó a Vinicius y se burló de él haciendo el gesto del llorón, nadie le llamó. Ni, por cierto, tampoco llamó nadie a Vinicius para conocer su versión. Ayer (por cierto, reitero mi más sincera enhorabuena a la gente de Mallorca por la clasificación para la final) Maffeo hizo un gesto dedicado a Mikel Merino a la conclusión del partido contra la Real Sociedad. Resulta que Mikel hizo a su vez otro gesto tras marcarle un gol al Mallorca en la Liga y Maffeo le estaba esperando y se la devolvió ayer. Yo a Mikel no le veo nunca, pero Maffeo, qué casualidad, está en todas las salsas. En todas. Merino ya explicó en sus redes sociales que el gesto de la ele iba dedicado a su pareja, que se llama Lola, y que no tenía nada que ver con la afición del Mallorca, pero al fiscal Maffeo eso le dio igual y se la devolvió anoche: "Es una ele, es una ele". ¿Es un diablo Maffeo por hacer esto? Pues no lo creo. Yo creo que todo esto forma parte del espectáculo del fútbol y de ese código que, según parece, existía entre los futbolistas y que, Maffeo entre otros, hizo añicos para meterse con Vinicius. Pero si Maffeo se erigió en fiscal fue porque alguien le llamó para dar su opinión, y lo que digo yo (y ya lo dije en su día) es que si Pablo Maffeo es el referente moral al que debemos aferrarnos, mejor cierro el kiosco y me voy para casa.

Vinicius no es un ángel, pero en Mestalla le llamaron mono. No se lo llamaron todos, eso es cierto, pero tampoco se lo llamaron tres chiflados. Eran más de tres. Trescientos probablemente. Ni todos ni tres. Entorno a la filtración interesada del abogado defensor de uno de los racistas que insultaron a Vinicius se ha tejido un relato que llevan meses alimentando los periodistas valencianistas. Este letrado, que creo que fue el mismo que dijo que su defendido no se llevó las manos a las axilas porque estuviera imitando los gestos de un mono sino porque le picaban, filtró que Vinicius había acusado a toda la grada de Mestalla de insultos racistas, y ahora la agencia EFE, que ha tenido acceso a parte de la declaración del delantero del Madrid, desmiente ese relato. Vinicius, que no es un ángel, tampoco es el diablo que llevan pintando desde hace meses desde Valencia y en ningún momento señaló a todo Mestalla. Lo que, en realidad, dijo Vinicius es que notó exaltada a toda la grada y no que toda la grada realizara contra él insultos racistas. Ni Vinicius es un ángel ni, por supuesto, son ángeles los periodistas de Superdeporte. ¿Y ahora qué? ¿Rectificará alguien? ¿Volverán a llamar a Maffeo?

Pues no, nadie rectificará. Nadie rectificará porque, como también dije hace mucho tiempo a propósito de este repugnante asunto, lo que importa en este caso no es tanto el color negro de Vinicius sino el blanco de su camiseta. Ha habido mucha gente alimentando la polémica, mucha, y ahora ya no hay marcha atrás. Ojalá no suceda nada este sábado en Mestalla pero si ocurre, si pasa algo, todos sabremos a quién llamar para pedir responsabilidades, ¿verdad? ¿Lo tenemos claro? Y cabe también la posibilidad de que si alguien vuelve a insultar a Vinicius, ya sea por el color negro de su piel o por el color blanco de su camiseta, lo defiendan en Real Madrid Televisión. Lo que no harán, desde luego, será llamar a Maffeo, que no es ejemplo de nada, al abogado del racista, que a la vista está que mintió, o a la gente de Superdeporte, que tiene la nariz más larga que Pinocho.