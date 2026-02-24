Prestianni, culpable al primer vistazo

La UEFA decidía sancionar provisionalmente a Gianluca Prestianni para el partido del miércoles en el Bernabéu ante el Real Madrid apelando a un concepto, el "prima facie", es decir, "a primera vista", que permite culpar a alguien de un delito cuando hay "hechos suficientes" sin necesidad de que exista una sentencia. Ojo, es una suspensión provisional para el encuentro de dentro de dos días, de modo que el asunto sugiere que la UEFA ha decidido dejar al Benfica sin Prestianni para evitar males mayores en el partido de vuelta. El club portugués ha recurrido pero, entre tanto, Mourinho ha decidido que el jugador viaje con el resto de la expedición: es decir, Mourinho ha hecho de Mourinho porque él mejor que nadie sabe que la UEFA no va a sancionar a Prestianni el lunes para desdecirse de su propia sanción el martes o el miércoles. Si, aún así, el Benfica persiste en contar con el futbolista y, como es previsible, la UEFA no levanta su castigo, ¿dónde estará? En el banquillo, desde luego, que no. ¿Entonces? ¿Lo sentarán en la grada? ¿Y no podría provocar la presencia del argentino en la grada del Bernabéu un altercado aún mayor que aquel que la UEFA ha pretendido evitar?

El inspector de la Comisión de Ética y Disciplina ha sancionado provisionalmente a Prestianni al aplicársele el artículo 14 "por comportamiento discriminatorio". El caso es que parece improbable que la UEFA, que aplica su propio método legal, acabe encontrando finalmente inocente a Prestianni porque entonces se metería en un lío tremendo: ¿Cómo compensar a un jugador al que se ha impedido desarrollar su trabajo? ¿Y a su club? La suspensión provisional será, salvo sorpresa mayúscula, suspensión definitiva. Y que a nadie sorprenda que sea por ese único partido, el del Bernabéu.

En realidad podría decirse que la UEFA se ha reunido consigo misma y ha decidido que existen indicios razonables de culpabilidad del futbolista del Benfica. Alguien, y no diré quién, me decía hoy que la UEFA estaba vulnerando el Estado de derecho y que su decisión establecía un precedente muy peligroso, y me planteaba la siguiente cuestión: "¿Qué impediría que Barreiro pasara por delante de Güller, por ejemplo, y saliera corriendo gritando que le había insultado de un modo racista?"... Bueno, la cuestión no es tan sencilla porque el caso es que Prestianni se tapó la boca, Mbappé asegura que oyó el insulto y cuando él llamó racista al argentino, este se cayó, no dijo nada. Pero el asunto es más complejo de lo que parece, desde luego bastante más complejo que decir que "el Real Madrid juega con otras cartas" como ya he oído por ahí a algún propagandista del Barça.

Yo mismo puse un tuit y luego lo borré. Y lo borré después de reflexionar sobre el caso y porque no lo tenía del todo claro. Puse lo siguiente: "Sanción para Prestianni. Bien por la UEFA. No al racismo". Y lo borré como digo. No porque no crea que Prestianni llamó "mono" a Vinicius, lo creo. Ni tampoco, por supuesto, porque no condene el racismo; lo condeno sin paliativos. Sino porque no veo el modo en que ni la UEFA ni, ya puestos, el Vaticano puedan demostrar fehacientemente que el jugador del Benfica insultara al del Real Madrid. Hay indicios claros de que lo hizo, interpretamos que lo hizo, damos por hecho que lo hizo pero no podemos demostrar que lo hiciera. En realidad la condena de Prestianni va más allá de esta eliminatoria porque, con o sin pruebas, siempre arrastrará la cruz del racismo allá por donde vaya. Tampoco se puede decir que sea la primera vez que la UEFA castiga sin pruebas, ya lo hizo anteriormente. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que el máximo organismo del fútbol europeo vulnere la presunción de inocencia? Pues por la sencilla razón de que la UEFA es un monopolio y goza de una situación de privilegio legal. O alegal. Y esto es más curioso aún porque es precisamente contra este monopolio contra el que quiso luchar Florentino Pérez a través del proyecto de la Superliga.

Yo no quiero tener razón, yo quiero entender. Y, por supuesto, este, como el del racismo, no es tampoco un asunto del color de la camiseta. En el caso de Diakhaby y Juan Cala me puse del lado de Cala y aquello me costó que me llamaran racista y xenófobo. Pero aquel caso es distinto al de Vinicius y Prestianni porque Cala no se llevó la camiseta a la boca y, aunque estuvieron buscando imágenes suyas insultando a Diakhaby, no se encontraron por ningún sitio. Y nadie más que Diakhaby escuchó a Cala, tampoco ningún compañero suyo de equipo. En aquella ocasión hubo un intento de utilización política y varias ministras se pusieron manos a la obra y cruzaron los dedos para ver si se encontraba un grito de "¡mono!" o "¡negro!", pero nada. No tuvieron suerte. Pero a Cala le amparaba exactamente el mismo Estado de derecho que ahora debería amparar a Prestianni.

Yo creo que Diakhaby se equivocó y estoy seguro de que Vinicius no lo hace, pero lo que yo crea o deje de creer no es importante, lo importante es lo que se pueda demostrar. Es probable que el debate carezca de cierta altura intelectual porque cada uno de nosotros vive en su barricada particular. Ya digo que algunos defensores de que el Barça pagara durante 17 años un total de 8,4 millones al vicepresidente arbitral van diciendo ahora por ahí que el Real Madrid juega con otras reglas porque la UEFA ha sancionado a un futbolista del Benfica. ¡Ellos! ¡Los que pagaron! ¡Hablando de reglas! Pero yo no soy propagandista, yo soy periodista, y lo que pido es cierto nivel. Iba a decir que en este asunto no es todo blanco o negro pero no sé si me acusarán de racista. Mejor diré que hay algunas cosas más claras que otras y que no todo el monte es orégano, que es tanto como no decir nada pero queda mucho mejor.