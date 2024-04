Real Madrid, sublime sin interrupción

El miércoles o jueves posterior al partido del martes o el miércoles del Real Madrid en la Champions siempre versa más o menos sobre lo mismo, o sea un recorrido por el mapa nacional de la mediocridad. Y se habla de lo mismo. Recuerdo a Fernando Sánchez Dragó diciendo hace muchos años, tras volver a España después de un tiempo fuera de aquí, que se seguía hablando exactamente de lo mismo que cuando él se había ido. Pues aquí es igual, se habla de lo mismo. Se habla de la suerte. Se hace una apelación a lo inexplicable, a lo esotérico, a lo mágico. Se dice que el rival del Madrid ha sido mejor y que, por lo tanto, el Real no ha merecido ganar. Aunque ahora no ha sido el caso con el City, al que le llueven las alabanzas, se suele pintar al último rival del Madrid como a un equipo en franca decadencia y, a renglón seguido, se advierte de lo temible que será el próximo, que pasará a ser decadente en cuanto lo elimine el Real.

Se habla mucho de la fe. También de la especial conexión que este club tiene con la Copa de Europa. Escuchamos la narración de RAC 1, que se ha convertido ya en un clásico, algo así como las uvas en fin de año. Y se tira de hemeroteca para sonrojar a quienes, una vez más, de nuevo, habían dicho antes de la disputa del partido que el Real estaba eliminado. Los periodistas y aficionados de los equipos eliminados, en este caso Barça y Atleti, dicen que el catorce veces campeón de Europa ha jugado como un equipo pequeño y el equipo pequeño se clasifica, en este caso para otra semifinal, en concreto doce de las últimas catorce. Y todo este baile, todo este recorrido por el mapa de la mediocridad como decía al principio, para no reconocer lo que resulta evidente y es que el Real Madrid Club de Fútbol es un ejemplo, un oásis en este desierto sin referentes sociales, morales o culturales. El Real Madrid, al que si no le han concedido aún el premio Princesa de Asturias de los Deportes es por el qué dirán los demás, o sea los mediocres, es de las pocas instituciones que funcionan en un país en el que no funciona casi ninguna. Fuera de nuestras fronteras le admiran, quieren imitarlo y lo temen. Dentro lo odian y quieren derribarlo y esto es así porque supongo que los mejores les recuerdan constantemente a los mediocres lo que ellos no son ni podrán ser jamás en la vida.

Yo, claro, soy madridista como todos sabéis y mis palabras tendrán el valor que queráis que tengan, pero en cualquier caso son sinceras. Quiero decir que los madridistas estarán probablemente de acuerdo conmigo y muchos antimadridistas no lo estarán, aunque eso no cambiará lo esencial y es que, independientemente de qué jugadores formen parte de su plantilla en un momento histórico determinado, el Real Madrid es eterno, inabarcable e indefinible. Este mediodía le decía a mi amigo Julián Redondo, maestro de periodistas y presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, que el gremio debería agradecerle al Real Madrid su constancia e insistencia porque… ¡qué duro sería para el periodismo español no tener en semifinales a ningún equipo de nuestra Liga! Evidentemente ese agradecimiento no se va a producir, y no se va a producir por un hecho inédito, una circunstancia que, a diferencia de los triunfos merengues, sí que constituye un auténtico Expediente X, y es que en España hay muchos periodistas deportivos que quieren que el Real Madrid fracase. Me decía Julián, "el Madrid también le debe mucho al periodismo". Repito aquí lo mismo que le he dicho a él: nada, no le debe nada. Es más, si el Real Madrid se hubiera dejado guiar por lo que opinamos los periodistas, hoy sería el Celtic de Glasgow. Hay que ser sublime sin interrupción, decía Baudelaire. Y eso es el Real Madrid, sublime a tiempo completo.