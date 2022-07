Veinte años de gilipacto

¿Hablamos entre caballeros o entre lo que somos? Veinte años llevamos hablando del famoso pacto entre caballeros no escrito, pero sí suscrito al parecer, por Real Madrid y Atlético de Madrid. Veinte años llevo diciendo que esa es una idea fatal fundamentalmente para el Real Madrid, que, desde hace precisamente esos mismos veinte años, ha visto cómo ha tenido que renunciar a jugadores de enjundia por si le sentaba mal a Miguel Ángel Gil, que en cuanto ha visto que silbaban las balas de la UEFA se ha tirado cuerpo a tierra, ha ido reptando por el suelo y ha salido corriendo con el rabo entre las piernas, dejando colgado de la brocha a su amigo Florentino. Veinte años lleva el Atlético de Madrid aprovechándose de la buena voluntad del presidente merengue, que son justamente los mismos veinte años que el consejero delegado colchonero lleva presumiendo por ahí de su extraordinaria amistad con José Ángel Sánchez.

De modo que si Jesús Fortea, el lateral derecho de categoría cadete e internacional con la selección sub15 que ha decidido asaltar su sueño, que no ha sido otro que el de acabar jugando en el Real Madrid, es el percutor que hace detonar en mil pedazos el pacto más absurdo del fútbol mundial, ¡gracias, chaval! Y si, como se asegura, es verdad que Álvaro Arbeloa, que se va a hacer cargo a partir de ahora del juvenil A madridista, está cobrando en el staff merengue una importancia tal que incomoda al Atleti por ser uno de los adalides de la voladura del gilipacto, ¡enhorabuena, Álvaro! Porque, como decía al principio, en el fútbol profesional debe elegirse entre hablar como caballeros o hacerlo como lo que realmente se es. Si el chaval Fortea es la primera piedra sobre la cual se van a edificar las nuevas relaciones entre dos competidores directos como son Madrid y Atleti, bienvenida sea la piedra porque del gilipacto con los &hermanos colchoneros&, como dirían Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos, yo creo que con el objetivo de chincharme un poco, el Real sólo ha extraído hiel y desagravio, un cóctel que, al parecer, ha acabado por hastiar incluso a San Florentino, que, de elegante que es, a veces prefiere pagar incluso un pelín más por un futbolista con tal de proteger la imagen del club que preside.

No recuerdo quién me decía el otro día que su padre había sido socio de Real Madrid y de Atlético de Madrid, de los dos al mismo tiempo. Era esa, es cierto, una práctica habitual en el Madrid futbolístico de los años 50 y 60, cuando la distancia deportiva entre los dos equipos más potentes de la capital no era tan extraordinaria como es ahora. Eso funcionó así incluso estando Di Stéfano en activo, pero el fútbol mundial cambió con las cinco Copas de Europa seguidas conquistadas por los merengues y lo que hace setenta años era normal hoy es visto como una auténtica rareza. También era verdad que los jugadores de ambos equipos conservaban una buena amistad fuera de los terrenos de juego y que incluso se iban a comer juntos o a cenar con sus mujeres, pero eso ya no es posible en este deporte superprofesionalizado y que compite a todas horas y por todo. Si una perla del Atleti (aunque todo eso es relativo porque el chico empezó en Albal y siguió en las categorías inferiores del Levante) es la excusa que han encontrado en el Real Madrid para hacer algo que llevan retrasando veinte años, yo sólo puedo felicitarme por ello y al mismo tiempo me lleva a desear que esta voracidad vaya ascendiendo hasta alcanzar, si ello fuera necesario, al primer equipo.

Me duele la cabeza sólo de recordar la cantidad de buenos jugadores a los que ha tenido que renunciar el Real Madrid para no molestar a Gil. Así, a vuelapluma, recuerdo al Kun Agüero, que estaba loco por la música merengue, Radamel Falcao o Diego Forlán. Y ojo que cuando digo que celebro que, al fin, se abran las lógicas hostilidades en un mundo tan competitivo como éste, doy por hecho que también puede funcionar al revés, y ahí, y como suele decirse, el que más chufle, capador. Si al Atleti que dejó tirado al Madrid en cuanto pegó un silbidito o que se ha negado hace nada a hacerle el pasillo al campeón, le interesa Vinicius, por poner un ejemplo, que vaya a por él a saco, con armas y bagajes. Y que el futbolista elija. Se acabó el pacto de no agresión en el que sólo se podía agredir a uno. Y desde ahora, a hablar entre caballeros o entre lo que somos. Veinte años hemos tardado, veinte años.