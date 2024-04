Vinícius tiene razón

¿Por qué un vándalo insultó el sábado a Cheikh Sarr en Sestao? Creo que en el Rayo Majadahonda hay otros jugadores extranjeros, un par de brasileños, un ucraniano, incluso un camerunés. La respuesta a esa pregunta es "porque puede". El vándalo que el sábado llamó negro a Sarr lo hizo porque podía hacerlo, porque nadie se lo iba a impedir y porque, llegado el caso, lo iban a encubrir. La experiencia de Cheikh Kane Sarr ha tenido que ser traumática, no debe resultar nada agradable que a uno le llamen negro o mono en un campo de fútbol, en un centro comercial o en un taller de automóviles. ¿Os imagináis? "Buenos días, mire venía a revisar los niveles del coche", "muy bien negro hijo de puta, siéntese ahí mientras lo hago". Ahora imaginemos por un instante que a Sarr le pasase eso casi todos los días en los que el Majadahonda juega fuera de casa. Y supongamos por un momento en que eso que le pasa a Sarr una y otra vez es convertido en una comedia. ¿Cómo se sentiría Sarr cuando llegara a casa y viese cómo, después de que alguien le llamara mono, se ironizaba con ello y se le comparaba jocosamente con Nelson Mandela? Pues bien: eso es lo que se lleva haciendo con Vinicius en España desde hace un par de años. Le llaman mono o negro hijo de puta, se le desea reiteradamente la muerte incluso en campos en los que no está jugando, nadie hace nada, la fiscalía incluso lo justifica debido a que el partido en cuestión es de alto riesgo o el insulto se produce a mucha velocidad y luego, al llegar a casa, Vinicius tiene que ver cómo, por ejemplo, un sector del periodismo de Valencia se mofa de él.

¿Por qué llamaron gitano a Quique Sánchez Flores en Getafe? ¿Y por qué alguien le gritó a Acuña desde la grada "mono" y "vienes del mono"? Pues tengo que decir lo mismo que con Sarr, se lo llamaron porque pueden hacerlo, porque la legislación es laxa y porque la Comisión Nacional contra la Violencia en Espectáculos Deportivos y la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte o no sirven para nada o, como sucede con muchísimas otras leyes en España, simplemente no se aplican. ¿Alguien se imagina que, después de que a Quique le llamaran gitano, alguien se preguntara en voz alta por qué se lo llaman al entrenador del Sevilla y no se lo llaman a otros jugadores o entrenadores gitanos? Sería ridículo, ¿no? Pues eso es lo que viene sucediendo con Vinicius desde hace un par de años: ¿Por qué le llaman negro a Vinicius y no a Rodrygo? Porque Vinicius es un provocador. Ya está. Hace falta tener poca vergüenza, ¿no? ¿Alguien ha dicho que Acuña tiene que asumir en silencio que le griten mono desde la grada porque lo único que tratan de hacer es descentrarlo? ¿A que no? Bueno, pues eso se dice constantemente de Vinicius. Y, en el caso de Vinicius, no es un día sino todos los días. ¿Habéis oído a alguien decir que quien llamó gitano el sábado a Quique en el fondo no es racista? Pues eso es lo que se dice de quienes insultan a Vinicius, que no son racistas. ¿Y cómo es posible que alguien que profiere un insulto racista no sea un racista? Si yo le grito mañana a una mujer en un campo de fútbol "vete a fregar", ¿no soy un machista? ¿Profiero un insulto machista pero luego no lo soy? Por cierto, ¿por qué se activó el protocolo en el caso de Acuña y no se hace nunca con Vinicius?

Esta mañana un sansirolé ha llamado tonto a Íñigo Martínez y el jugador del Barça se ha bajado del coche y se ha encarado con él. ¿Es menos grave que a uno le llamen tonto que negro? ¿Por qué? Cuando a Vinicius le han llamado tonto en un campo de fútbol se ha dicho eso, que no se iba a parar un partido porque a un jugador le llamaran tonto. O se ha justificado el argumento diciendo que al árbitro se lo llaman constantemente y nunca se para. ¿Y por qué no ha de pararse con el árbitro? Lo que ha pasado con Sarr, Acuña y Quique, e incluso lo que ha pasado esta mañana con Íñigo Martínez, deja en muy mal lugar a quienes, fijándose sólo en la camiseta del futbolista, han amparado a aquellos que insultan diariamente a Vinicius. ¿Habéis visto que alguien haya dicho que el hecho de que Sarr se revolviera contra su agresor deja muy mal a España y perjudica nuestra candidatura como organizadores del Mundial? Eso se ha dicho con Vinicius. Por supuesto que lo que le pasó a Quique nos deja mal, fatal, pero la culpa no es de Quique sino de quien le llamó gitano. Había quien, cuando un crío de 23 años apuntaba hacia el sol, se empeñaba en mirar una y otra vez al dedo. Pero, y volviendo al principio, si aquí se insulta a alguien es porque la ley no se lo impide y, por lo tanto, lo posibilita. Y por cierto: hay dos protocolos, uno escrito y otro extraoficial. Mi más sincera enhorabuena al capitán del Rayo Majadahonda que activó el protocolo por su cuenta y riesgo y mandó a su equipo al vestuario, que es lo que debió hacer en su día el capitán del Real Madrid. ¿Tenemos un problema? Lo tenemos. ¿Queremos solucionarlo? No queremos. De modo que… hasta el próximo insulto racista, amigos.