Vinícius y el efecto psicotrópico de la chufa

Es tal el poder de eso que en su día bautizó Pep Guardiola como Central Lechera, que escribe y habla al dictado de Florentino, y son tan fuertes y robustos los hilos que maneja el presidente del Real Madrid, que del caso Vinicius, que no se inició en Mestalla pero que sí explotó definitivamente allí, se editorializa en el Financial Times, en el Washington Post, en el New York Times, en L’Equipe, en la CNN y en la BBC y ocupa el tiempo del G7, de la UEFA, de la FIFA y, por último, incluso de la ONU por el efecto hipnótico que produce la intensa mirada del presidente madridista. Y esta reacción tan provinciana, tan casposa, tan pacata de los falleros del periovalencianismo, es la prueba más evidente y más palpable de que no queremos solucionar el problema de racismo que tenemos encima. Tenemos, primera persona del plural del presente de indicativo del verbo tener. Tenemos todos.

Es mucho más sencillo, queridos míos, el Valencia, probablemente como otros clubes españoles de fútbol, tiene por ahí danzando a sus anchas a un grupo de radicales libres, de seguidores ché del Ku Klux Klan, de personas que, parapetadas tras el escudo de un equipo grande, hacen y deshacen a su antojo sin que nadie haga nada. No es Madrid, señora o señorita Sandra Gómez, candidata del PSPV-PSOE al Ayuntamiento valenciano. No nos eche a nosotros su basura, Gómez, por cien votos más, que además no le van a valer de nada. Es el Valencia, querida amiga. Trabajen ustedes, copien precisamente a Florentino, que expulsó a los ultras, y luchen, pero de verdad, para acabar con el racismo, la violencia y la xenofobia en los campos de fútbol. No se apagó el Cristo Redentor porque lo ordenaran desde aquí, se apagó en solidaridad con un crío al que aficionados del Valencia, club valenciano de la Comunidad Valenciana, llamaron el otro día mono y negro de mierda mientras imitaban los gestos de un orangután.

De repente, y supongo que en honor al Día de la Tortuga, que es un animal que se mueve muy lentamente, ayer el ministro Marlaska se acordó de que hacía cuatro meses que unos ultras del Atleti, a los que tenían perfectamente identificados, habían colgado de un puente un muñeco de Vinicius y los detuvo. De repente, el Comité Técnico de Árbitros se cargó de una tacada a seis colegiados, entre los que estaba el del VAR de Mestalla, el que manipuló groseramente la imágen que le costó a Vinicius la expulsión. Y, también de repente, el Comité de Competición decidía quitarle al delantero brasileño la cartulina roja. Pero lo más gordo, y que ha pasado desapercibido por el ruido generado por la Central Horchatera, no ha sido el qué sino el por qué. ¿Por qué le han quitado a Vinicius la cartulina roja? Leo: "Este Comité considera acreditado que la apreciación del colegiado estuvo deformada por la omisión de la totalidad del lance sucedido, lo que vició la decisión arbitral. En efecto, el hecho de que le fuese hurtada una parte determinante de los hechos le abocó a adoptar una decisión arbitraria. Y ello porque le fue imposible valorar de modo adecuado lo que ocurrió, pues en el procedimiento necesario para la adopción de tal decisión se habría producido la omisión de un trámite indispensable para que la misma hubiera podido ser legítima y legalmente adoptada". ¿Soy yo o el Comité de Competición está diciéndole a un árbitro que el domingo manipuló las imágenes para conseguir que se expulsara al futbolista del Real Madrid? ¿No os dáis cuenta, amigos del periodismo de chufa, que esto es gravísimo y nos afecta a todos independientemente de la camiseta?

Dice José Félix Díaz en Marca que la distancia entre Rubiales y Florentino es total porque el presidente de la federación no acepta la petición de que hay que renovar todo el estamento arbitral. Pero, ¿cómo va a reformar todo el estamento arbitral quien pretende sostenerlo como escudo protector? La mayoría de estos colegiados, insisto, son hijos putativos de Enríquez Negreira, que no sé si sabéis que estuvo cobrando 7,3 millones de euros del Fútbol Club Barcelona durante 17 años. El sistema, que además es incapaz de defender a un chaval de los insultos racistas, está corrompido desde la raíz, pero el periodismo fallero culpa al mismo tiempo a Florentino de tener a los árbitros comiendo en la palma de la mano y de querer cargárselos a todos… ¿para qué? ¿Para que vuelvan a comer en la palma de su mano? Pero si ya lo hacían, ¿no? ¿No os dais cuenta de lo absolutamente absurdos que sois?

El asunto no es para tomárselo a broma, por eso yo decía el otro día que la olla había explotado y que ahora no se sabía por dónde iba a salir la cosa. Se han producido protestas en el Consulado español en Brasil. Amenazan con aplicarnos el principio de extraterritorialidad. O sea, nos están diciendo en nuestra cara que somos unos incapaces. Y tienen razón, lo somos. Adiós al sueño de Rubiales de pasar a la historia por haber organizado un Mundial. Y ojo a lo que tengan que decir los patrocinadores. Pero este jueguecito del "no soy yo, eres tú" que se traen entre manos unos y otros es una parodia que no se tragan fuera de aquí. ¿Es racista España? No. ¿Hay racismo en España? Lo hay. ¿Somos incapaces de erradicarlo? Lo somos. Aquí se lleva persiguiendo desde hace 5 años a un niño, a un crío. Un lustro. Pero el problema ahora es que le han quitado una cartulina roja. ¡Que se la vuelvan a poner, hombre! ¡Que se la pongan! ¿No veis que el asunto no está ahí? ¿O es que la chufa tiene efectos psicotrópicos?