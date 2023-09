Honda sin futuro, ¿y sin Márquez?

Es la noticia que cualquier aficionado a las motos quiere saber, si Marc Márquez se quedará en Honda la próxima temporada o emigrará a otro equipo en busca de una moto competitiva. Los test de esta semana en Misano con el prototipo para el año que viene no han dado los resultado que el equipo nipón hubiera deseado, sobre todo después de que, tanto Márquez como Mir, hayan asegurado que si bien han cambiado cosas, los problemas más importantes persisten en la nueva montura en la que ha estado trabajando la fábrica del ala dorada.

Esto ha hecho que los rumores de que Márquez podría salir de Honda para aterrizar en Ducati, en el equipo de Gressini junto a su hermano Alex Márquez, hayan ganado fuerza. Y todo pese al enigmático mensaje que Joan Mir, compañero de Marc, se encargaba de difundir por las redes sociales en el titulaba, "MárquezSeQueda" junto con una foto de los dos con el mono del equipo HRC. Al estilo Piqué, Mir incendiaba las redes y sembraba una duda que sólo puede resolver el propio Marc que si bien no está contento, ya ha asegurado que tiene plan A, B y hasta C y que no descarta nada, incluso quedarse en Honda donde tiene contrato para el año que viene.

Lo cierto es que los problemas en el desarrollo de la Honda no sólo afectan al equipo más laureado de la categoría reina, Yamaha tampoco encuentra el camino que les acerque a las Ducati. El propio Fabio Quartararo estaría buscando opciones para la próxima temporada después de que los test de esta semana no hayan resuelto los problemas que también atesoran en la fábrica del triple diapasón.

Cabría entonces preguntarse qué está pasando en las marcas japonesas para que después de décadas de dominio, de bipartidismo absoluto hayan sufrido una caída de rendimiento tan significativa frente a las marcas italianas, Ducati y Aprilia, y la austriaca KTM, que son ahora las que dominan el desarrollo. Si a esto le sumamos que Suzuki, marca también japonesa, abandonó la parrilla de MotoGp, podemos afirmar que Japón se ha bajado de la vanguardia del mundo de las motos, por lo menos de las de competición.

Nombres como Giacomo Agostini, Keny Roberts padre e hijo, Valentino Rossi, Kevin Schwantz, Doohan, Rainey, Jorge Lorenzo o el propio Márquez, entre mucho otros, disfrutaron del esplendor del dominio de las marcas japonesas que ahora viven una de sus peores sequías de triunfos, y lo peor, sin visos de que tengan solución para tal desastre.

Si Márquez finalmente se queda en Honda será porque no le convence la opción de estar en un equipo satélite de una marca, Ducati, cuyo equipo oficial ni le contemplan para su proyecto. En Italia no ven con muy buenos ojos a Marc, de hecho, y lo han demostrado con Jorge Martín, en los últimos años han apostado por la cantera de pilotos italianos que devuelvan al país de la bota el prestigio que disfrutaron con pilotos como Valentino Rossi, que no olvidemos, sigue resentido con Márquez por ser, a su parecer, el culpable de no haber logrado su décimo Mundial.

El lugar ideal sería KTM, con Pedrosa como probador y con Pedro Acosta como compañero de equipo. Pero la falta de asientos en el equipo austriaco complica el fichaje que muchos llevamos adelantando desde algún tiempo.

No creo que tardemos mucho en conocer el futuro del ocho veces campeón del Mundo. Es una decisión que afecta al Mundial porque desde que Marc no lucha por la victoria ha bajado el interés por la motos, y no sólo en España. Márquez estaba llamado a cubrir el vacío que dejó Valentino Rossi al retirarse y desde que se le lesionó el hombro a penas hemos visto destellos fugaces de un piloto, que no nos olvidemos, ha batido todos los récords de precocidad y que, con su conducción, ha inspirado la forma de pilotar de muchos de los pilotos que hoy disputan el Mundial.