Márquez ha jugado con nosotros

Asusta ver a Marc Márquez controlar la carrera y el ritmo de la moto a placer, lo que de muestra que el ilerdense está muy por encima del resto de pilotos, sobre todo su compañero de equipo Pecco Bagnaia. Incluso el italiano aseguró que tenía la impresión de que Márquez había jugado con su hermano y él durante toda la carrera. Y es que cuando Marc lideraba el gran premio en la vuelta 7, el ocho veces campeón del mundo se dejó caer y dejó que le adelantara su hermano.

Conservar neumáticos y tener bajo control la presión de las gomas ha sido la razón por la que Márquez se dejó adelantar y demuestra un control de la situación que está dejando sin palabras en el garaje de Ducati y sin muchos recursos al resto del pilotos si quieren disputarle la victoria. Márquez ha sido capaz de quedarse a rueda de su hermano, manteniendo la distancia de Bagnaia, y lanzar el ataque cuando apenas quedaban tres vueltas para el final, suficientes para abrir un pequeño hueco y cruzar la línea de meta con una pasmosa tranquilidad.

Doblete de los Márquez en Tailandia

Los Márquez, Marc y Álex, han encontrado algo en la puesta a punto de la Ducati que les ha hecho imbatibles en el primer gran premio de la temporada. Doblete en la sprint y doblete en la carrera del domingo que hacen de Marc Márquez el primer líder del campeonato. Todo con Bagnaia de testigo en el podio y desconcertado por el ritmo de los hermanos. De hecho, Marc lograba el récord absoluto en carrera y, pese a que Álex se veía adelantado por su hermano, Pecco era incapaz de colarse entre los hermanos ilerdenses. Haber sufrido el año pasado con la Ducati 23 y ahora tener la gran máquina que fue y es la Ducati 24, les ha dado un plus de confianza a los dos, sobre todo en el paso por curva y las frenadas.

Si hay que sacarle un pero a la primera carrera del año es que nos esperábamos algo más de lucha, no sólo entre las Ducati, sino también con Aprilia y KTM, que hubiéramos preferido que estuvieran en la guerra por las primeras posiciones, aunque fuera sólo durante las primeras vueltas cuando todo está más apretado. Si bien es cierto que el circuido tailandés de Buriram es un trazado que no invita a los adelantamientos, estas motos van tan por el sitio que se hace muy complicado adelantarse si no tienes cierta superioridad.

El Mundial más largo de la historia

Italia contiene el aliento de ver a dos pilotos españoles triunfando con sus máquinas, sobre todo al archienemigo de Valentino Rossi, Marc Márquez. Pero esto no ha hecho más que empezar, y más cuando estamos ante el Mundial más largo de la historia.

Las Ducati siguen estando muy por delante del resto de marcas, sobre todo de las japonesas que no han conseguido ni acercarse a los puestos de cabeza. El mejor, el francés Zarco con la Honda, mientras que las Yamahas se han caído del top10.