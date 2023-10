Márquez hace oficial su marcha de Honda

"Hemos compartido momentos inolvidables: 6 Campeonatos del Mundo, 5 Triples Coronas, 59 victorias, 101 podios y 64 poles. Risas, lloros, alegrías, momentos duros pero lo más importante: una relación única e irrepetible". Con estas palabras Marc Márquez ha querido hacer oficial en las redes sociales el que era ya un secreto a voces, su marcha de Honda.

El piloto español cierra así una de las mejores etapas del ala dorada en el Mundial de Motociclismo. Su descontento con el desarrollo de la moto y la falta de autocrítica en la fábrica japonesa han llevado al ocho veces campeón del mundo a buscar una alternativa que le permita cumplir sus expectativas, ganar.

Después de explorar la baza de KTM, que tenía ya comprometidas sus motos para la temporada que viene, una de ellas a Pedro Acosta que se estrenará en la categoría reina, si todo sale bien, como campeón de Moto2, a Márquez sólo le quedaba Ducati.

Su marcha a la que hoy todavía es la competencia, no es fácil. Márquez no sólo tendrá que renunciar a mucho dinero, aunque habrá que esperar a ver las condiciones del contrato y qué anunciantes se marchan con el español, si no también supone asomarse a una fábrica Italiana que durante mucho años, y más después de su enfrentamiento con Valentino Rossi, le había nombrado enemigo a batir. De hecho la mayoría de los pupilos de Rossi, que él mismo a promocionado desde el Rancho, su academia particular, militan en Ducati y su rivalidad con el español es más que evidente.

En cualquier caso la supuesta llegada de Márquez a Ducati, más concreto al equipo Gresini dónde ahora corre su hermano Álex, supone un espaldarazo para el Mundial que había perdido con las lesiones de Marc primero y la falta de competitividad de la Honda después, uno de sus grandes alicientes, lo que ha estado afectando, y mucho a las audiencias de los grandes premios cada domingo.

Habrá quien tache de desagradecido a Márquez por no apostar por la marca que le esperó durante su baja por la operación en su hombro, o sus problemas con la vista. Tal afirmación no creo que sea justa, ya que ha sido Marquez quien ha hecho campeona a un moto que sólo ha podido entender él, y ni eso en los últimos años. Una moto que precipitó la retirada de Jorge Lorenzo o que ha hecho que todo un campeón del mundo como Joan Mir haya batido su récords de caídas de toda su carrera deportiva. Entre sufrir, lesionarse o ganar, Marc ha elegido esto último.

Es una buena noticia para el espectáculo, porque el más temido volverá a disputar el Mundial. Sólo espero que el Mundial de MotoGp no se convierta en la Copa Ducati y que KTM, Yamaha y Honda sigan desarrollando sus motos en busca de su hueco en el Mundial.