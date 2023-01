El análisis del ADN confirma que el cadáver hallado en Cabo Peñas es el de Sandra Bermejo

La Policía Científica ha confirmado este miércoles que los restos humanos hallados el pasado 23 de diciembre en el Cabo Peñas, en el concejo asturiano de Gozón, resultan compatibles con el perfil genético de la psicóloga madrileña Sandra Bermejo, de 32 años, desaparecida el 8 de noviembre de 2022.

La Policía Nacional de Gijón había remitido al Laboratorio de Biología de Galicia restos del cadáver de una mujer joven hallados por un pescador en el Cabo Peñas para saber si se correspondían con el perfil genético de la psicóloga afincada en Gijón y el resultado del análisis ha demostrado su compatibilidad.

Tras comunicar oficialmente el resultado del ADN, la asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta que mantenía desde que se tuvo conocimiento de la desaparición de la joven. Esta asociación, al igual que su familia, mantenían la esperanza de que la joven pudiera estar viva, ya que hasta el final han sostenido que su caso se correspondía con una desaparición forzosa.

La familia se reunió hace unos días con responsables policiales para conocer de primera mano el desarrollo de las investigaciones al mostrarse disconforme con la hipótesis de la desaparición voluntaria, ya que desde el principio había descartado esta posibilidad y la idea de un suicidio.

Efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y la UDEV de la Policía Nacional habían centrado la búsqueda por mar en la zona de acantilados de Cabo Peñas, trabajos que se intensificaron después de que se encontrara una camisa que no puedo ser identificada por la familia, residente en Madrid.

La desaparición de Sandra

Sandra Bermejo –de 32 años– desapareció el 8 de noviembre de 2022. Desde el principio, su entorno descartó la hipótesis del suicidio. "Nosotros tenemos muy claro que no se tiró, si está en el mar es porque tuviera un accidente o alguien la empujara. Así de claro", fueron las palabras que pronunciaba este mismo jueves uno de sus portavoces en declaraciones a LD.

Insisten en el extremo de que la joven madrileña, que llevaba dos años viviendo en Gijón, no tenía planeado ir al Cabo de Peñas aquel día. "Le surge porque coincide que varios pacientes le cancelan sus sesiones", nos explica. "Además ella sabía gestionar perfectamente sus emociones y sus problemas, era la que nos ayudaba a los demás", añade. "No le habría hecho esto a sus padres, sin ni siquiera un mensaje", sentencia.

La policía ha manifestado públicamente varias veces que la hipótesis principal es la "desaparición voluntaria". El protocolo de actuación del Ministerio del Interior de 2019 no recoge el suicidio ni el accidente dentro de esta categoría. Fuentes cercanas a la investigación nos indican que "era una forma de hablar" y que lo que querían decir es que "no creen que haya terceras personas implicadas".

Su familia no está de acuerdo con esa afirmación, con los datos con los que cuentan -tanto ellos como la policía- a día de hoy. Creen que Sandra "no estaba sola" aquel día en el Cabo de Peñas y van a "luchar para que se investigue hasta el final". Aseguran que no se han seguido algunas pistas facilitadas por "gente de allí", con la que pudieron hablar.

La víspera de Nochebuena, un pescador encontró unos restos humanos en unas piedras del acantilado y el hallazgo fue comunicado a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Gijón que los remitió a Galicia para su análisis, mientras que la Guardia Civil volcó los datos en el Programa Fénix sobre personas desaparecidas.

La Policía Nacional de Gijón, que está a cargo de la investigación y que barajaba como principal hipótesis la desaparición voluntaria, ha informado en un comunicado de que "se sigue trabajando en esclarecer los hechos y circunstancias que rodearon el fatal desenlace".