Dolores Delgado, en el origen de la mafia del PSOE

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: la visita de León XIV, la corrupción del PSOE y el expresidente Zapatero.

León XIV se despide de Barcelona en la Sagrada Familia

La estancia del Papa en Cataluña ha culminado con la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia con una misa multitudinaria en la que pidió que la obra de Gaudí sea "un signo de unidad y concordia para toda España", como destaca ABC en portada. Lo hizo en presencia de los Reyes y numerosas autoridades entre las que estaba el presidente del Gobierno acompañado de su esposa, la tetraimputada Begoña Gómez, con quien nunca antes había compartido una ceremonia religiosa en más de ocho años. El despliegue de ministros también fue llamativo –hasta catorce– máxime cuando forman parte del mismo Gobierno que se ha negado a celebrar funerales de Estado en memoria de las víctimas de la covid-19, la DANA o la tragedia de Adamuz. Durante la homilía León XIV ha alternado el español y el catalán, ha vuelto a hablar de la unidad, una palabra muy repetida durante su paso por Barcelona, como destaca Ana Mateu en LD, y lanzó un fuerte alegato contra el aborto y la guerra y de ayuda a los inmigrantes.

No se pronunció en esta etapa del viaje sobre los casos de pederastia algo que hoy le afea El País. Las fotografías que recoge la prensa, con fuegos artificiales enmarcando el templo, son espectaculares. El temor al boicot de los separatistas ha quedado en amago. Escribe Pablo Planas en nuestro diario digital sobre "el fracaso en las movilizaciones separatistas es incontestable. Las banderas esteladas, las separatistas, han sido testimoniales. Las masas independentistas de los años del proceso han desaparecido del paisaje gráfico de Cataluña. La capacidad de organización y movilización de las entidades separatistas es historia. Sólo cuentan en la Cataluña oficial de Salvador Illa. En la realidad, las calles ya no son suyas". Hoy el Papa pone rumbo a Gran Canaria para visitar Arguineguín, el conocido como "muelle de la vergüenza" en el que– como recuerda ABC– el Gobierno llegó a hacinar a 4.000 inmigrantes.

El caos en Cataluña frente al ejemplo de Madrid

En los cuatro días que el Papa estuvo en Madrid no se registró ni un solo incidente. En Barcelona ha estado la mitad de tiempo y, a pesar del amplio dispositivo de seguridad, ayer un individuo que inexplicablemente aún no ha sido localizado, asesinó a plena luz del día y frente a una comisaría de la Policía Nacional a un hombre. El lugar de los hechos está a escasos metros del lugar por el que horas después debía pasar León XIV rumbo a la Sagrada Familia. No fue un hecho aislado.

En lo que va de año se han registrado en la ciudad "seis asesinatos de este tipo y al menos una treintena de tiroteos sólo en Barcelona, lo que representa un 45% más que en el mismo periodo de 2025", según denuncia El Mundo en el editorial. Sostienen que estas cifras son el caldo de cultivo para "los mensajes de mano dura contra la inmigración que promueven los partidos extremistas" y esto explicaría, dicen, el auge de Alianza Catalana frente al desplome del PSC que, añaden, "parece más centrado, como los socios independentistas del PSOE, en exigir el catalán en todos los ámbitos que en desplegar políticas públicas efectivas para intentar rebajar la inseguridad en las calles".

Dolores Delgado, en el origen de la mafia del PSOE 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/io3goGT5CS — esRadio (@esRadio) June 11, 2026

El Estado, corrompido hasta el tuétano

Las agendas de Leire Díez, sus anotaciones, son un diario de corruptelas. Hoy el digital de Eduardo Inda y en El Español señalan que en una de esas notas la "fontanera" dejó constancia de que "Isaura Leal se reunió con la fiscal general 'Lola Delgado' para ayudar a Vicente Fernández en el caso Aznalcóllar". Leal es diputada del PSOE, esposa de Juan Manuel Serrano y una de las dos personas a las que Díez amenazó con "tirar de la manta". Esta información demostraría que los contactos de la mafia socialista con la FGE se remontarían a la época de la predecesora de García Ortiz al frente del Ministerio Público. Ayer Okdiario adelantaba que Leire se había reunido al menos en dos ocasiones con Diego Villafañe que creció en su ascenso apadrinado por ZP. Horas después el Ministerio Público confirmaba al juez Pedraz y admitía que no había constancia documental de esas visitas a la sede de la calle Fortuny: no consta en los libros de registros, ni se levantó acta ni se añadieron a ningún expediente. En resumen: la mano derecha de García Ortiz se reunió en la sede de la FGE con las cloacas del PSOE, con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo, ambos imputados como miembros de una supuesta organización criminal que operaba para desactivar o boicotear las investigaciones que afectaban al Gobierno, al partido y al entorno de Pedro Sánchez.

La institución que dirige Teresa Peramato ha intentado establecer un cordón sanitario alrededor de su predecesor asegurando que García Ortiz desconocía estos encuentros y asegura, además, que las reuniones no trascendieron porque ni Teijelo ni la fontanera aportaron pruebas concretas de nada. Sin embargo, como denuncia ABC, está acreditado que la Fiscalía empezó "a hacer cosas" tras verse Leire con el número dos de García Ortiz. Parece poco creíble que el entonces FGE se enterase de las reuniones tiempo después. Sobre todo porque, según Vozpópuli, Díez interpuso una denuncia contra el fiscal anticorrupción José Grinda ante la Fiscalía, dirigida directamente "al fiscal general del Estado", García Ortiz, un destinatario nada habitual cuando un particular ejerce este tipo de acciones judiciales. Es interesante la lectura que hace David Jiménez Torres de las "andanzas" de las mafia socialista: "Hay un hilo de continuidad, en definitiva, entre el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general tras haber sido ministra de Justicia y las reuniones que Leire Díez habría tenido con Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz en la Fiscalía. Una continuidad que no tiene que ver con trayectorias individuales sino con una lógica de poder: cuáles son los criterios que animan los nombramientos del Gobierno, y qué dinámicas perversas ayudan a crear". Otra cuestión oportuna aparece en el editorial de La Razón: "¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién Leire Díez y la cloaca?" Ayer, Núñez Feijóo se refirió al presidente del Gobierno en el Congreso con la siglas P.S. que aparecen en las notas de "la fontanera" y Sánchez le respondió recordando a M. Rajoy. Dice hoy ABC en el editorial que "lo que aparece no es una caja B, sino un Gobierno en B".

Zapatero trata de frenar las pruebas que le señalan

El abogado de José Luis Rodríguez Zapatero, un experto en Derecho procesal, ha pedido al juez Calama que solicite a EEUU las condiciones en las que las autoridades norteamericanas obtuvieron la información contenida en el móvil de Rodolfo Reyes, dueño de Plus Ultra y clave para determinar el papel de su cliente en el rescate. Según El País, el letrado trabaja con la hipótesis de que el volcado se produjo sin que mediase una orden judicial, algo legal en Miami pero no en España. El abogado pretende desactivar una de las principales pruebas que podría demostrar su papel en la obtención del dinero público para la aerolínea en un futuro juicio.

Por ello quiere que Washington informe sobre "la preservación de la información obtenida, y del dispositivo intervenido, y acerca de la cadena de custodia" porque el dispositivo fue clonado hace casi seis años y no fue hasta el pasado mes de marzo cuando enviaron su contenido a la Audiencia Nacional, una vez fueron conocedores de la investigación que se estaba desarrollando en España.

La financiación del PSOE

Según The Objective la UCO ha detectado 52 facturas falsas del PSOE en la causa de la financiación irregular. Los citados documentos han despertado las sospechas de los investigadores después de realizar un análisis preliminar de su contenido, formato y circunstancias de emisión.

Las pesquisas apuntan a que parte de esta documentación podría haber sido elaborada específicamente para justificar determinados pagos efectuados por el partido.