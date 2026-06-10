Leire Díez amenazó al PSOE con "tirar de la manta"

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el mensaje de León XIV en Cataluña, la corrupción del PSOE y el acercamiento entre PP y Vox.

El Papa apela a la 'unidad' en Cataluña

El Papa ya está en Cataluña y lo primero que hay que destacar es que, por el momento, el pretendido boicot de los separatistas ha fracasado aunque la ANC y Ómnium Cultural mantienen el llamamiento para torpedear el acto que se va a celebrar hoy en la Sagrada Familia. Las imágenes que llegan desde Barcelona y que recogen los periódicos en sus portadas —en todas menos en la de El País— son las de un fervor idéntico al vivido los días anteriores en Madrid. La primera jornada de la visita del Santo Padre a la Ciudad Condal ha dejado un mensaje claro que coinciden en destacar en sus portadas ABC y El Mundo: en casa de quienes pretenden romper España pidió a los catalanes que sean "constructores de unidad" y lo hizo en catalán. Escribe Teodoro León Gross en el diario de Vocento: "¡Chapeau! En catalán y directo al mentón de todos esos idiotas persuadidos de que el Papa iba a prestarse a servirles de propagandista". El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, se refirió a Cataluña como una "nación" con "identidad propia" y le regaló una copia de uno de los primeros textos en catalán del que hay constancia. Hoy firma una tribuna en La Razón en la que, además de referirse a Cataluña como "país", sostiene que "León XIV valora nuestra cultura y nuestra lengua" y que por eso se expresa también en la lengua cooficial.

Sin embargo, la realidad es que, como subraya El Mundo, el Santo Padre ignoró las apelaciones de Illa y de Junts a que Cataluña es una nación: "Esta región es un hogar amplio", dijo. La Razón, por su parte, sostiene que León XIV intervino en español y en catalán "sin complejos", señalando que "en su primer día en Barcelona, el Papa ha tumbado la errada polémica creada por el independentismo maridando las dos lenguas en sus homilías, oraciones y discursos". Mañana jueves, el Papa volará hacia Canarias, última etapa de su viaje por España. Denuncia hoy El Mundo que "Sánchez aprovechará para relanzar a Ángel Víctor Torres". Será el ministro de Política Territorial el encargado de "presidir" seis de los nueve actos que tiene agendados Robert Prevost en las islas. Así se recoge en un decreto firmado por el presidente del Gobierno, en el que cede al candidato insular del PSOE todo el protagonismo, que ocupe su lugar, de modo que tendrá mayor rango que el propio presidente Fernando Clavijo. Hoy Federico Jiménez Losantos insiste en El Mundo en denunciar —como viene haciendo en Es la Mañana de Federico en esRadio— el destrozo de la gran explanada del Valle de los Caídos, con la cruz más alta del mundo perpetrada por Bolaños y el cardenal Cobo, prueba de que "Sánchez nunca tolerará la libertad, ni la religiosa ni ninguna que no le convenga". Hoy Natalia Junquera en El País acusa al presidente de LD de contribuir a elevar el "nivel de crispación y polarización" por sus críticas al cardenal arzobispo de Madrid y la ausencia del Papa en El Escorial.

Ni el Papa obra el milagro de tapar la corrupción

Hay cosas que "la sotana del Papa no tapa", como escribe Ignacio Camacho en ABC. El Gobierno pensaba que la visita papal podía obrar el milagro de tapar —o al menos silenciar— los casos de corrupción. Y esta es la idea que traslada hoy al lector el editorial de LD, que hace un resumen pormenorizado de las novedades que se han conocido en las últimas horas y que resultan escandalosas, empezando por el caso del "Hermanísimo" que ya ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Badajoz. Ayer, Miguel Ángel Pérez informaba en nuestro digital de que David Sánchez había reenviado un correo de la Diputación que alertaba de su incompatibilidad al email "pedrosanchez1212". No está claro si ese correo pertenece al presidente del Gobierno o al padre de ambos, Pedro Sánchez Hernández. Pero el músico también se comunicaba desde su cuenta corporativa, intervenida por la UCO, con su cuñada Begoña Gómez poniendo en copia otra dirección de correo (sanchezpcp…). La existencia de estos emails en el sumario fue desvelada en el informe final de Iustitia Europa y podría servir para demostrar que el "ascenso" de coordinador de los Conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas se produjo de manera deliberada para esquivar esa "incompatibilidad" de la que David Sánchez fue alertado: no podía tener un puesto de directivo y trabajar para otra entidad. La gran duda que surgía tras conocerse los emails era por qué no se había sabido antes de su existencia.

La respuesta la tienen en LD: "la orden del DAO de la Guardia Civil de 'ponerse de perfil' llegó al ver los mails del hermano al mail pedrosanchez1212". ABC maneja la misma información y sostiene en el editorial que crece "la sospecha de que Sánchez o estaba al frente o, desde luego, sí al tanto de lo que maquinaba la 'cloaca' de Ferraz". La sentencia podría retrasarse hasta después del verano. El País dice en uno de sus editoriales que este juicio "ha expuesto excesos que acaban lastrando la credibilidad en los procedimientos judiciales en su conjunto", misma tesis defendida en la causa contra García Ortiz. Acusa a la UCO de "no haber hallado una prueba de cargo irrefutable" y señala que "solo cuenta con su interpretación de unos correos que los jueces valorarán si bastan para vencer la presunción de inocencia". La Razón plantea una pregunta muy pertinente: "Si todo era legal, ¿por qué la cloaca del PSOE organizó y desató la guerra sucia contra la jueza instructora Biedma? El sanchismo aguarda otra sentencia, aunque damos por seguro que el presidente seguirá".

La UCO acude al Ministerio de Bolaños

Con la atención puesta en el aeropuerto de Barajas, donde el Papa se despedía de los madrileños, los agentes de la UCO acudían al Ministerio de Justicia de Félix Bolaños para recabar información sobre la nacionalización de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, el exviceministro de Energía de Hugo Chávez que colaboraba con la mafia del PSOE. LD ha accedido a uno de los informes contenidos en el sumario del caso de las cloacas en el que se dice que Leire Díez pidió a Santos Cerdán que hablara con "Félix" —¿Bolaños?— para arreglar un favor a Nervis, que había conseguido localizar a la denunciante del fiscal anticorrupción José Grinda. Nervis Villalobos estaba ya entonces imputado por blanquear dinero procedente de PDVSA, lo que suponía un obstáculo para lograr la nacionalidad.

El Ministerio ha entregado a la Guardia Civil toda la documentación relacionada con el proceso y señala que la nacionalización le fue denegada una primera vez en 2020 y que la obtuvo el pasado año acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática. El Ministerio de Justicia está en el centro del huracán también por los contactos de la "fontanera" con la Fiscalía General del Estado. Hoy sabemos, lo publica Okdiario, que Leire se reunió en dos ocasiones con la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, que sonó para sustituirle en la FGE y que finalmente fue premiado por Teresa Peramato ascendiéndolo al Tribunal Supremo. Este fiscal fue imputado por llamar a la fiscal de Madrid para saber si había "más causas contra el novio de Ayuso".

El juez 'torpedea' la estrategia de Zapatero

El juez Calama se ha adelantado a la estrategia de defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha pedido una autorización oficial al Gobierno de Estados Unidos para utilizar las conversaciones recogidas por la agencia de seguridad en las que se incrimina a Zapatero en un futurible juicio oral contra el exlíder socialista.

El magistrado ha solicitado una autorización que le permita utilizar los mensajes incautados a Rodolfo Reyes, uno de los principales accionistas de Plus Ultra que habría participado en la captación de Julio Martínez Martínez —Julito— y habría sido uno de los interlocutores que estarían diseñando la influencia de la aerolínea sobre Zapatero y de este, a su vez, sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. En uno de esos mensajes, Reyes llega a llamar al expresidente "nuestro pana Zapatero", al que situaba "detrás" de la concesión del rescate. Ya está disponible en LD la nueva entrega de la Radioteca de Dieter Brandau en la que aborda la operación RR —Rafael Ramírez— de Zapatero, el nexo de unión entre las libretas de Julito y Leire.

Montero salpicada por el caso de la SEPI

El diario El Mundo reconstruye la actividad "frenética" de la trama Leire para lucrarse de la SEPI. Según la información, sus integrantes "intentaron decenas de pelotazos al amparo de Montero". Cuentan que Vicente Fernández ejercía de presidente de la SEPI pese a no ostentar cargo —lo abandonó por su imputación en el caso Aznalcóllar— y que "la fontanera" hacía las veces de su "jefa de gabinete". Juntos quisieron influir en Tragsa y en Mercasa. Directivos de grandes compañías admiten que "querían enredar a todas las empresas públicas en negocios raros" y explican que mantenían la interlocución con él porque "María Jesús (Montero) había ordenado guardar el puesto a Vicente Fernández".

Además, Vozpópuli está contando que "Leire Diez revela contactos entre Chivite y Teresa Ribera para desbloquear un proyecto de renovables en Navarra" y hay anotaciones sobre la compañía Forestalia y la necesidad de obtener autorizaciones estatales para infraestructuras eléctricas estratégicas. A la luz de la cascada de informaciones que van saliendo no puede sorprender la noticia que publica The Objective: la "fontanera" amenazó a Cristina Narbona con tirar de la manta si la aislaban: «Yo también puedo hablar», le dijo. Y cuando el PSOE le abrió expediente, también mandó un SMS a Isaura Leal, secretaria segunda de la Mesa del Congreso de los Diputados y pareja de Juan Manuel Serrano, el primer jefe de gabinete de Pedro Sánchez: «Los pactos son recíprocos", le advertía.

PP y Vox intensifican su acercamiento

Alfonso Fernández Mañueco ya es presidente de la Junta de Castilla y León de pleno derecho tras haber obtenido el apoyo mayoritario de las Cortes a última hora de este martes. El dirigente popular, que repite por tercera vez en el cargo, va a presidir un gobierno de coalición junto a Vox después de pactar un programa que incluye la defensa de la "prioridad nacional" que el PP sigue llamando "asignación justa de recursos públicos en función del arraigo real".

Mientras, en Andalucía se ha producido la primera reunión entre Moreno Bonilla y Manuel Gavira. Veintidós días después de las elecciones, los equipos de ambas formaciones han acordado seguir negociando para desencallar la situación. El PP se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta y aspira a que los de Abascal apoyen su investidura sin entrar en el Gobierno. Mañana, en la constitución del Parlamento, se verá el grado de sintonía si los populares ceden algún puesto importante a los de Gavira en la Mesa.