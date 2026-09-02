Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: Marruecos tras la invasión de Ceuta, Sánchez contra la corona, el PSOE contra los actos de apoyo a Ceuta, la violencia en las calles de la ciudad, las novedades de ZP.

Marruecos estuvo detrás de la invasión

El diario El Español adelanta el contenido del informe que la Policía ha enviado a la juez Tardón en el que señala que "la invasión de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio". Según esta información, la unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería sostiene que "fue un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta de España", que los agentes de Marruecos monitorizaron la ejecución en el terreno y vincula la operación con la reivindicación territorial de Rabat sobre Ceuta y Melilla. El documento remitido a la magistrada confirma además que el Cenif emitió el 29 de julio una primera alerta de riesgo de entrada en Ceuta y Melilla en el que señalaba la fecha, el 30 de julio, y una vía, "la marítima", calificando la situación de "riesgo extremo".

Explican los agentes en el informe que los gendarmes marroquíes dieron indicaciones a los inmigrantes para acceder a Ceuta y que en la primera oleada el perfil de los invasores era de hombres en edad militar y delincuentes, para abrir camino, y después familias con niños para que el Ejército no pudiese actuar. El documento desmonta la teoría del Gobierno que responsabiliza a "la internacional ultraderechista, Israel y Rusia" de la invasión. De hecho, la Unión Europea ya ha negado que haya evidencias que apunten a injerencias internacionales y Moscú exige a España pruebas de sus acusaciones. A pesar de todas estas informaciones, Óscar López, ministro de Sánchez, insiste en El País en que "no hay un solo indicio que lleve a buscar una responsabilidad en el Gobierno de Marruecos. Todo lo contrario, ha colaborado". Ya hay un imputado: es el delegado del Gobierno en Ceuta por no reaccionar a los avisos del CNI que podían haber evitado la avalancha.

Los ataques de Sánchez al Rey no se diluyen

El ataque sin precedentes del presidente del Gobierno al Rey tiene un porqué. O varios, según la prensa. ABC explica que, aunque los tiras y afloja entre la Moncloa y Zarzuela vienen de lejos —los plantes de ministros en las tomas de posesión de líderes iberoamericanos o lo sucedido en Paiporta hace casi dos años—, ha sido la invasión a Ceuta la gota que ha activado la campaña del Gobierno contra la Monarquía. Cuentan que al Ejecutivo le molestó una frase concreta del comunicado emitido por Casa Real el 1 de agosto en el que decía: "El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos —que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas— vuelvan a repetirse".

Moncloa interpretó esa afirmación como un tirón de orejas del Rey por su inacción. Tampoco ha sentado bien en el complejo presidencial que nadie de Zarzuela desmintiese que el Gobierno veta la visita del Rey a Ceuta. Vox, según el mismo diario, hace una lectura del ataque del presidente a Felipe VI mucho más profunda. El partido de Abascal sostiene que en las próximas elecciones generales Sánchez utilizará como baza electoral el debate sobre la "forma política en España", apuntando directamente a la figura de Felipe VI. Coincide Federico Jiménez Losantos, que en El Mundo escribe que "en la sesión sadomaso de la cadena SER ya dijo que no hay alternativa sino involución. Y como la democracia es él, antes que una fórmula de Gobierno nos hará votar la forma de Estado. Entonces sí, pucherazo mediante, migraremos: de monarquía parlamentaria a sultanato doble, del de la Mareta y el de Rabat".

Marruecos guio hacia España a los invasores 🎙️ @Silvia_Riveiro pic.twitter.com/Rnnist8Ztk — esRadio (@esRadio) September 2, 2026

El Gobierno torpedea los actos en apoyo a Ceuta

Se espera que la movilización impulsada por la FEMP ante los ayuntamientos sea un éxito. En las últimas horas se han adherido una treintena de alcaldes socialistas que han optado por desoír las directrices de Ferraz, que insiste en que se trata de actos organizados por la oposición contra el presidente del Gobierno. Según La Razón, en la Moncloa reina el "pánico" a que la movilización se convierta en "un plebiscito contra Sánchez" y por ello ha puesto en marcha la maquinaria para que las movilizaciones se conviertan en pinchazos. En Madrid, el delegado del Gobierno, Francisco Martín —el mismo que dijo que Bildu "ha hecho más por los españoles que 'todos los patrioteros de pulsera'"— no ha autorizado la concentración, aunque dice que admitirá un "acto institucional". Explica El Debate que el consistorio confirma que ha recibido un escrito en el que se deniega la autorización de la concentración, alegando que los alcaldes no son titulares del derecho de reunión, por lo que el equipo de Almeida está estudiando las respuestas ante el intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo a los ceutíes. En la capital van a coincidir —por primera vez en mucho tiempo— los líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Este es el punto que destaca El País, que relega a un tercer plano las concentraciones de esta tarde, mientras destaca que "El Gobierno aprueba un plan de choque de 309 millones para Ceuta" y que "Alemania acusa a Rusia del ataque con drones bomba" al aeropuerto de Leipzig. Desde el Ejecutivo insisten en que las movilizaciones son en realidad contra Sánchez y en que la oposición quiere incendiar el ambiente. Rebate esta tesis Agustín Pery en ABC: "Pedro Sánchez es un pirómano que prende el bosque, contempla las llamas y después se indigna porque alguien ha abierto una ventana. Ceuta arde hoy pero mañana será Cataluña o el País Vasco. O cualquier otro lugar donde el Estado vuelva a llegar tarde, mal y con la mano extendida hacia el culpable equivocado, señalando a la víctima mientras arropa al verdugo".

Crece la preocupación por la violencia de los invasores

Varias noticias conocidas en las últimas horas han elevado la preocupación por la situación a la que se enfrentan a diario los ceutíes desde hace más de un mes. La Policía Nacional ha detenido a un mena de 17 años acusado de agredir sexualmente al menos a tres menores de entre 10 y 11 años en el centro de acogida situado en el barrio de El Príncipe. Tanto el supuesto violador como las víctimas, que son de origen magrebí, entraron en España en la invasión de julio. Además, el diario ABC alerta de la identificación de varios "reclutadores yihadistas del Daesh" entre los inmigrantes que entraron ilegalmente.

Novedades sobre las joyas de ZP

"Fiscalía ve en las joyas de Zapatero un "pago en especie" internacional", titula ABC. El diario de Vocento explica que hay dos teorías sobre el origen: Sudamérica —con más probabilidad Venezuela— o países del norte de África o de Oriente Medio. Anticorrupción cree que la red tejida en varios países para cobrar comisiones a empresarios por mediar con diferentes gobiernos está detrás del botín encontrado en la caja fuerte del expresidente.