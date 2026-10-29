Entre los más de cien heridos del accidente de tren en Urda, en el que han muerto al menos 69 personas, está la periodista Marisa Rodríguez Palop, directora de Comunicación de Iryo, uno de cuyos trenes sufrió el impacto brutal de un AVE cuando el otro convoy estaba detenido.

Rodríguez-Palop sufrió diversos traumatismos, según El Periódico de Extremadura, y fue evacuada del lugar del accidente. Su vida no corre peligro.

Palop, nacida en Llerena, en Badajoz, se convirtió en responsable de comunicación y relaciones institucionales de la empresa ferroviaria tras una extensa trayectoria en TVE, primero en el centro territorial de Extremadura y luego en Andalucía y en Madrid, donde durante una etapa cubrió la información de Presidencia del Gobierno. Después fue corresponsal en Lisboa, en Roma y en París.

En su última etapa en RTVE fue presentadora de Informe Semanal hasta que dio el salto a la empresa privada como responsable de comunicación de la operadora ferroviaria de alta velocidad.

Una de las incógnitas que envuelven este accidente, en el que el Gobierno se ha apresurado a señalar al culpable, es por qué el tren Iryo estaba parado en el momento del choque con el AVE pese a que desde el centro de control se habría indicado a todos los trenes que reanudaran la marcha.

Medios como El País, uno de los periódicos que publicó los polémicos audios de los últimos instantes antes del choque, afirman, citando a fuentes cercanas a Iryo, que la maquinista intentó dos veces arrancar el tren cuando recibió la orden desde el centro de control de Adif, sin éxito. El convoy no pudo establecer comunicación con el sistema de seguridad LZB, cuya caída minutos antes había motivado la detención de los seis trenes que en ese momento circulaban por la zona.

La maquinista, según el diario, informó de los problemas tanto al centro de control de Iryo como al Centro de Regulación de Circulación de Adif, que por tanto tuvo constancia de que había un tren parado en ese tramo.