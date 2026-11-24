Con su populismo habitual, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, carga nuevamente contra los grandes patrimonios, a quienes hace directamente responsables de la situación de vulnerabilidad de muchas personas, obviando el papel que tienen en este sentido las políticas puestas en marcha y las dificultades que existen en nuestro país para la creación de riqueza y prosperidad.

Esta vez, el blanco de sus críticas ha sido Marcos Llorente, después de que el futbolista del Atlético de Madrid compartiera en sus redes sociales un vídeo dando caviar a su hija pequeña. Una escena familiar que el diputado de ERC ha aprovechado para sacar a relucir su particular cruzada contra los ricos y reclamar, una vez más, que paguen más impuestos a los que ya tienen que hacer frente.

Concretamente, Rufián ha reaccionado a un vídeo publicado por el futbolista Marcos Llorente en el que se puede ver cómo daba de comer caviar a su hija de un año. Además, el futbolista del Atlético de Madrid acompañó estas imágenes de la canción Esos amores, de Julio Iglesias, y un mensaje dedicado a su hija en el que aseguraba: "La única persona capaz de hacerme disfrutar quitándome media lata".

Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle un manzana a sus hijos lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más. Mucho más. https://t.co/nC5tVvAdLX — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 24, 2026

De este modo, el diputado no ha desaprovechado la ocasión para volver a agitar el discurso de la desigualdad y señalar a quienes tienen más dinero. Así las cosas, el diputado de ERC ha lanzado un mensaje en redes sociales donde defendía que "mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle un manzana a sus hijos lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más".

Las redes estallan contra Rufián

Con todo, este ataque de Rufián contra el futbolista rojiblanco ha provocado una oleada de críticas en las redes sociales hacia el diputado de ERC. En este sentido, muchos usuarios han cuestionado que el diputado separatista aproveche un vídeo familiar de Marcos Llorente para reclamar que quienes tienen más dinero paguen más impuestos.

Así, algunas personas han recordado los propios beneficios con los que cuenta el diputado de ERC debido a sus cargos políticos. "Habrá que empezar contigo, gañán", señalaba un usuario que reaccionaba a los ataques de Rufián contra Llorente.

Asimismo, otras personas han cuestionado el argumento utilizado por Rufián para atacar al futbolista. "¿Los niños no comen manzanas por culpa de Marcos Llorente? ¿Qué pasaría si el motivo por el que algunos niños no pueden comer manzanas fuera del régimen político español?", escribía otro usuario en redes sociales con el fin de enfatizar las responsabilidades políticas y económicas que hay detrás de la pobreza.

¿Los niños no comen manzanas por culpa de Marcos Llorente? ¿Qué pasaría si el motivo por el que algunos niños no pueden comer manzanas fuera el régimen político español? — Antonio Alfaro Díaz (@aalfarodiaz) November 24, 2026

Tampoco han faltado quienes han reprochado a Rufián que no predique con el ejemplo. "Sois unos embusteros porque si tanto os preocupara la gente trabajadora, donaríais el 50% de vuestros sueldos a las mejores causas benéficas del país... pero aún os están esperando. Hipócritas nivel 10", escribía un usuario en respuesta al tuit de Rufián.

En la misma línea, otro comentario reprochaba al diputado que critique el nivel de vida de los demás mientras, según las informaciones difundidas sobre su vivienda, paga alrededor de 5.000 euros mensuales de alquiler. "Te lo cuenta el que se gasta 5.000 euros al mes en alquiler", incidía otra persona.

De esta forma, los usuarios también han destacado la diferencia que existe entre Rufián y Llorente en cuanto al origen de sus ingresos. "La diferencia es que él lo gana y lo paga con su dinero. La izquierda es envidia pura", señalaban algunas personas. Asimismo, otro usuario defendía que el futbolista "puede hacer lo que se le cante el orto, porque lo hace con la de él y no con la del Estado".

Apoyo a Rufián

No obstante, frente a las críticas recibidas, Gabriel Rufián también ha encontrado respaldo entre otros usuarios que han aplaudido su reacción al vídeo publicado por Marcos Llorente. En este sentido, algunas personas han coincidido con la postura del diputado de ERC y han asegurado que este tipo de exhibiciones públicas son contrarias al "sentido de la moral".

Así, algunos de sus seguidores no han dudado en calificar de "vergonzoso y obsceno" el comportamiento del futbolista rojiblanco, al considerar que este tipo de publicaciones evidencian una absoluta falta de sensibilidad. "No tienen sentido de la moral", este mismo usuario con respecto a la publicación del futbolista.

Es vergonzoso y obsceno… no tienen sentido de la moral — Naza 🦁🏳️‍🌈 (@naza_sh29) November 24, 2026

Precisamente, algunos usuarios han puesto el foco no tanto en que Llorente pueda permitirse comprar caviar, sino en que decida mostrarlo públicamente. "Lo peor no es que lo haga, es que se publique. Viven en su burbuja y sin perspectiva más allá de Louis Vuitton", defendía uno de estos usuarios en redes sociales.

Lo peor no es que lo haga, es que se publique. Viven en su burbuja y sin perspectiva más allá de Louis Vuiton. Es la degradación más absoluta del ser humano. Vergüenza es lo que me provoca. — Autiaprendiendo (@siquetengoguasa) November 24, 2026

Por último, también ha habido quienes han aprovechado la polémica para agradecer a Llorente, de manera irónica, que contribuya a reforzar el discurso de la izquierda. "Gracias, Marcos Llorente, por seguir haciendo campaña para la izquierda", escribía otro usuario.