The Omar, el bistró obrador que tienes que probar en Madrid

Todo aquel que pasa por el centro de Madrid tiene una parada obligatoria, esta vez en el Hotel Thompson Madrid, el primero de Europa, en plena plaza del Carmen. Esa parada es The Omar, un bistró con panadería inspirado en los neobistrós parisinos y londinenses, con una clara influencia traída por el propio chef Nino Redruello de Zak The Baker en Miami.

El obrador y el bistró en un mismo espacio

En The Omar, Nino conjuga los oficios de cocinero y panadero con un horno de pan y una parrilla encendidos a todas horas para que puedas desayunar, comer, merendar o cenar, además de poder comprar pan o la bollería horneada a diario. Así que las masas comparten protagonismo con el producto de temporada que en esta casa, como es habitual en la Familia La Ancha, se cuida de una forma extraordinaria, como pudimos comprobar en el Club Financiero Génova y os conté en Libertad Digital.

La carta de The Omar varía en función del momento del día en el que acudas a este coqueto obrador restaurante. Para desayunar tienes desde una tostada con mermelada casera y mantequilla ahumada a una amplia selección de bollería, sin olvidar los huevos que te prepararán al gusto, ya sea en tortilla, revueltos, fritos o los impresionantes benedictinos. Para merendar también tienes la opción de la bollería recién salida del horno, como el cruffin relleno de limón, el cinnamon roll o las palmeras, además de sus tartas que podrás ver en su carrito y que varían a diario.

Una carta sincera

La propuesta gastronómica del lujoso hotel se centra, como os decía, en las masas y en el producto de temporada, con una cocina muy buena, con máximo respeto por la materia prima, en la que los fondos y salsas acompañan perfectamente al plato para no enmascarar unos sabores que hablan casi por sí mismos.

Bocata de oreja brava

En definitiva, son platos de temporada con sabor a tradición, pero con un toque vanguardista que se aleja de las técnicas más estrafalarias. Comenzamos esta fantasía con un estupendo bocata de oreja brava (10€), un plato que resultará irresistible hasta para los enemigos de la casquería. En este bocata encontramos la aportación que el chef Patxi Zumárraga, que ahora triunfa en Haramboure, hizo a la cocina de Fismuler y que, dado su éxito, se ha querido replicar en The Omar.

Si nos atenemos al producto de temporada, en este otoño-invierno puedes encontrar en la carta las alcachofas con cigalitas y beurre blanc, un curry de zanahorias de la huerta madrileña con boniato asado y mantequilla de búfala, un laminado de ventresca de atún rojo con almendras o un sorprendente puerro a la brasa con crema de cava y erizos de mar (22€). Un plato espectacular de principio a fin, con una verdura exquisitamente asada, con una salsa deliciosa y con el regalo maravilloso que celebra tu paladar cuando el erizo entra en él.

Puerro a la brasa con crema de cava y erizos de mar

Lo cierto es que la carta ideada por Nino Redruello es apetecible en toda su extensión, puedes compartir la mayoría de los platos y la conjunción entre la cocina y el obrador resulta espectacular. Pero de quitarse el sombrero es la lámina de pasta casera, gamba roja y aguaturma (21€), una especie de lasaña con una pasta perfectamente cocida y una salsa en la que el sabor de la gamba roja impregna todo el plato, con un acompañamiento perfecto del aguaturma, también conocido como tupinambo.

La carta de vinos sigue en la misma línea que la cocina y respeta lo artesanal y el producto. Nosotros disfrutamos la cena con un buen vino tinto Viña Pedrosa, con DO Ribera del Duero y elaborado por Bodegas Hermanos Pérez Pascuas.

Un precioso obrador

Entrar por la puerta del Hotel Thompson Madrid es adentrarte en un lujoso hotel, pero no te asustes porque no por ello te vas a dejar el ojo en cualquiera de los tres conceptos gastronómicos que Familia La Ancha tiene en él. The Omar, del que os estoy hablando, Hijos de Tomás que es un animado piano bar con una estupenda coctelería, y Tama, que será el restaurante gastronómico que abrirá sus puertas en este años 2024. Sin olvidar El Cielo de Hijos de Tomás, la estupenda terraza 360º del hotel de la que ya os hablé.

El interiorismo de The Omar

El interiorismo de The Omar está diseñado por Arquitectura Invisible y en él predominan los elementos que transmiten artesanía, austeridad y pulcritud. Para ello han dotado al espacio con maderas nobles, superficies de mármol y azulejos blancos que recrean esos espacios de trabajo de la cocina y el obrador y se mimetizan con el comedor para crear un ambiente de lo más agradable.

Y de esas recetas sencillas y sin más artificios que el producto de calidad y las salsas probamos un buenísimo rape de tripa negra, salsa bordalesa y pak choi (30€), presentado en la mesa y emplatado para poder disfrutar de un plato con mucho sabor.

Rape de tripa negra con salsa bordalesa y pack choi

Y no te puedes ir de The Omar sin probar algo dulce, ya sean sus tartas o en esta época sus roscones de Reyes, como el roscón de Reyes de pantera rosa (entero 40€) que te recordará al mítico bollo de los 90. Unos roscones que también te puedes llevar a casa esta Navidad.

The Omar se suma a la numerosa oferta gastronómica hotelera de Madrid con una espectacular carta que hará las delicias de los turistas y madrileños que se acerquen al centro de Madrid y comprueben de primera mano el buen hacer de Nino Redruello en los fogones, del equipo de sala y del de repostería, y con un ticket medio de 45€. Además puedes terminar tu experiencia comprando el desayuno para el día siguiente.

Navidad en The Omar

El roscón de Reyes en The Omar se elabora partiendo de un brioche tradicional, con ralladura de limón y de naranja y agua de azahar Luca de Tena de Sevilla. El resultado es un bollo goloso, fino, aromático, de mordida blanda y textura esponjosa, que está a la venta en The Omar hasta el 7 de enero.

El equipo de repostería de The Omar, liderado por Laura Belza y Sara Gutiérrez prepara cada mañana el roscón tradicional de unos 700gr de peso que después rellenan y decoran con los distintos sabores: nutella casera y pantera rosa y los clásicos de nata y trufa. También está disponible el roscón sin relleno.

Los roscones de Reyes de The Omar

Este año, además, han diseñado un formato individual (180 gr) disponible también con todos los rellenos. Además, tienes las bolas de roscón, que es el formato individual y están disponibles sin relleno (12€), con rellenos clásicos , pantera rosa y nutella casera por 15€.

The Omar frecerá una carta especial para los días 24, 25 y 31 de diciembre con la que los comensales podrán elegir los platos y confeccionar el menú a su medida. Una ocasión única para disfrutar de una estupenda velada acompañado de tus seres queridos en estas fechas tan señaladas con un precio medio de 60€.