A Lamine se le baja la persiana

Este tuit, "Imaginaos que Brasil gana por 6-0 y Vinicius no marca ni uno", ha provocado en X una ola de indignación. Bueno, lo más bonito que me han llamado es apátrida. Eso es lo más bonito, ¿eh?, lo más feo no me atrevo a decíroslo por aquí porque es denunciable. Hasta mis amigos de La Galerna han hecho un resúmen de prensa inspirado en ese tuit. Pero, ¿qué dice en realidad ese breve y atinado comentario? Pues lo que dice el tuit es exactamente lo que han captado los colegas de La Galerna. ¿Dice que yo no me alegre por la goleada? Pues no, eso no lo dice por ningún lado. Tampoco dice que me alegre, ¿eh?, más que nada porque en mi estado de ánimo mando yo, sólo faltaría. Mando yo al menos hasta que las elecciones las gane Podemos, que entonces mandará Pablo Iglesias.

Lo que dice el tuit es que llama la atención que, en una goleada de semejante calibre, uno de nuestros atacantes acabe vírgen. Y llama más aún la atención que acabe sin marcar gol el futbolista con el que nos bombardean a diario asegurando desde Barcelona, y también desde Madrid, que está llamado a ser el heredero de Messi. Eso, y no otra cosa, es lo que dice el tuit. Y otra cosa que dice el tuit, por cierto, es que con éste sí pero que con aquel otro no. Y me explico. El caso es que en los 20 partidos que Lamine ha jugado con España sólo ha marcado 6 veces. Eso nos da una media de 0’3 goles por partido, que no es como para tirar cohetes. Y por supuesto que Lamine no es un 9, no es un goleador, pero Vinicius (porque es de Vinicius y no de Yamal de quien habla el tuit) tampoco es un goleador y con él simplemente no se tuvo piedad, con Vinicius se fue inmisericorde. Y sé de lo que hablo porque yo mismo no tuve piedad con Vinicius, pero yo sé pedir perdón.

¿Tengo yo un ánimo perverso o soy un amargado que sólo me fijo en lo malo por decir que me llama la atención que Yamal marque tan pocos goles? Bueno, puede ser, es posible que yo sea una mala persona, pero si yo soy un perverso y un amargado también lo son quienes estuvieron mofándose (no criticando, no, riéndose directamente de él) de Vinicius cuando no marcaba goles. Yo creo que el asunto no es baladí, ¿eh?, de ahí que Jorge Mendes, que es un lince, haya incluído por contrato que Yamal tiene que ser por decreto el primer lanzador de penaltis del equipo. ¿Y por qué ha hecho eso? Pues porque sabe que a la hora de los premios individuales, como por ejemplo el Balón de Oro, un delantero que no marca vende mucho menos que uno que sí lo hace. Es curioso porque cuando dices estas cosas los mismos que criticaban a Vinicius por no marcar te salen con que Lamine da muchas asistencias, pero Vinicius también daba muchas asistencias cuando no marcaba goles y eso no le servía para esquivar las críticas. Y entonces apelan a su edad y te dicen que tiene 18 años, pero de Vinicius llevan riéndose desde los 17. Y entonces, como último recurso, algo así como el comodín cuando juegas a las cartas, tiran de patriotismo: "Tú no puedes criticar a Yamal porque es español". Pero, ¿criticar a alguien por su lugar de procedencia y no hacerlo con otro porque comparte nacionalidad contigo no es, en el fondo, un poco racista?

A ver, o tirios o troyanos. Pero todos. Aclaraos, por favor. Porque de lo que habla ese tuit no es ni del fantástico partido de España, ni de Luis de la Fuente ni de nada de eso. Ni de la alegría o de la pena, que es algo muy personal. Tampoco habla del orgullo patriótico. De lo que habla ese tuit es de la hipocresía, del cinismo, de los vetos y de la censura. Y de la autocensura a la que yo, por supuesto, y menos a mi edad, me voy a plegar. Porque, por poner sólo un ejemplo, Álvaro Arbeloa era español, ni más ni menos que de la bendita y preciosa ciudad de Salamanca. ¿Hay algo más español que Salamanca? No creo: la Universidad, la Plaza Mayor, la Catedral, la Clerecía, el Convento de Las Dueñas, Alfonso XI, Carmen Martín Gaite, Del Bosque… Pues bien, a este jugador nacido indudablemente en España se le faltó al respeto en España, y fundamentalmente desde Barcelona. ¿A Arbeloa sí pero a Yamal no? Esto no funciona así, censores de mis entretelas. No señor.

Seguro que Yamal tiene otras cosas. Seguro que sí. Hombre, un caballero sobre el terreno de juego no parece que sea, y que se lo pregunten si no a Güller. Pero tiene desborde, encara y asiste. No creo que a De la Fuente le preocupe la pertinaz sequía goleadora de Yamal ni me parece que la selección tenga que depender tampoco de sus goles para opositar al Mundial. Pero es que yo en ese tuit no hablo de nada de eso. De lo que hablo en ese tuit es de que a Vinicius se le bajaba la persiana cuando se quedaba solo ante el portero rival pero de las persianas de este crío no habla nadie. ¿Y por qué? ¿Sólo porque es español? No me parece un argumento futbolístico, la verdad. Me parece un argumento forofo. A lo mejor la solución es incluir también por contrato que cuando vaya con España tiré él los penaltis. Si tragó Flick, que tiene fama de duro, ¿por qué no va a tragar De la Fuente?