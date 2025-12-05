A por todas con Negreira

Sé que el caso Negreira puede resultar aburrido para unos, divertido para otros, irrelevante según quién sea o trascendental para la otra parte, pero para mí es un asunto central, "troncal" que diría un moderno, un asunto sin el que no se puede tratar de explicar qué es lo que ha pasado en el fútbol español a lo largo de estos últimos años. Lo que me pareciera o dejara de parecer a mí sería poco relevante si no fuera porque al Real Madrid también le parece que mientras tengamos ese pedazo de elefante en la habitación nada podrá volver a la normalidad. Porque es muy sencillo de comprender que si las Ligas españolas se las suelen jugar entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, con alguna inclusión del Atlético de Madrid, el principal perjudicado del pago por parte del Barça al vicepresidente arbitral en activo sea el club blanco. A mí me parece de cajón.

Pues bien: el miércoles, en El Chiringuito, Josep Pedrerol adelantaba la noticia de que el Real Madrid estaría rematando un extensísimo informe sobre los 17 años de José María Enríquez Negreira como vicepresidente arbitral y, además, ha añadido años posteriores porque en el club piensan que si es cierto que Negreira no estaba ya físicamente, sí estaban sus ahijados, los Negreirita, o sea que espiritualmente seguía el Gran Hermano. Infantino, según Pedrerol, ya estaría informado de que va a recibir ese informe, en el que se incluyen pruebas documentales, para constatar el perjuicio sufrido por el Madrid a lo largo de más de veinte años. De lo más reciente a lo menos ese informe incluiría goles anulados al Real Madrid en este inicio liguero, la famosa expulsión de Huijsen comparada con casos similares y la diferente vara de medir, la discrecional aplicación del VAR y, por ir al asunto estadístico, que es ciertamente sorprendente, las expulsiones en la Liga desde 2000 que son apabullantemente favorables al Barça con respecto al Madrid si las comparamos con las de Champions, los goles anulados por el VAR y los penaltis en contra a lo largo de la última década.

Yo no sé dónde acabará ese informe, no tengo ni la menor idea de si FIFA lo recibirá con interés o lo archivará directamente en la papelera. Desconozco si Infantino está por la labor de seguir el hilo de la madeja del mayor escándalo de la historia del deporte español o prefiere que el asunto duerma el descanso de los justos. Yo creo que Infantino, como casi todos los directivos del fútbol que conozco, tiene cierta tendencia a mansear y es proclive al acobardamiento. Pero lo que sí demuestra este informe es que, a pesar de todo y debido fundamentalmente a la inacción de las autoridades deportivas españolas, el Real Madrid está dispuesto a seguir armando todo el ruido posible con este bochornoso asunto. De quedarse quieto, como hace el resto, estaría siendo colaboracionista de un sistema que está podrido desde la raíz, que sigue estando podrido desde la raíz a pesar de las sesiones de maquillaje a las que ha sometido al arbitraje el nuevo equipo directivo del CTA. Esto, imagino, entorpecerá las relaciones con el club que pagó y que, sin embargo, sostiene que el Real Madrid se vio beneficiado por un régimen, el franquista, que si benefició a alguien fue precisamente al Fútbol Club Barcelona. Pero es que yo soy de los que creen firmemente que el Real Madrid debería haber roto relaciones con el Barça hace años. Informe hay, las estadísticas sorprenden a cualquiera que tenga ojos en la cara y la idea es la de mantener fresco el escándalo. Que acabe o no en la papelera de la FIFA depende de Infantino. El ruido no, el ruido depende del Real Madrid. Y habrá ruido, eso está garantizado.