"No hay nada como la visión de un espíritu amputado, no hay prótesis para eso". Eso es lo que dice el Teniente Coronel Frank Slade, o sea Al Pacino, en la escena final de Esencia de mujer. "No hay nada como la visión de un espíritu amputado, no hay prótesis para eso". Athenea del Castillo, la benjamina de la selección femenina de fútbol (yo voy a seguir llamándola así, ¿no la llamáis vosotros La Roja?) es de Solares, en Cantabria. Hace poco confesaba en una entrevista concedida al Diario Montañés que, con seis o siete años, ya le dijo a su padre que ella no quería muñecas, que lo que quería era un balón y jugar al fútbol, esa era su pasión. Pedía eso y también camisetas de muchos equipos. Cuando la fichó el Real Madrid, Athenea seguía llevando sus peluches al vestuario y los colocaba, junto a la Virgen del Carmen, en un altar para darle suerte.

Su novio, jugador del Deportivo Fabril, dice que es muy exigente con ella y Athenea no se cansa de compartir en sus redes sociales fotografías juntos, besándose o haciéndose carantoñas. Pero el primer fan de Athenea es Pedro, su padre. Ha seguido a su hija por toda Europa cuando jugaba en categorías inferiores, pagándoselo todo, por supuesto, de su bolsillo. Es curioso, o no tanto si comprobamos la terrible pendiente por la que se está deslizando España, que a Athenea hayan tratado de intimidarla a través de X, ex Twitter, por razonar, de un modo muy maduro por cierto, su negativa a firmar el documento de renuncia de las treinta y nueve chantajistas y, sin embargo, haya sectores de la población o del periodismo deportivo que estén santificando a las chantajistas por pedir dimisiones sin explicar por qué. La turbamulta quiere amputar el espíritu libre y crítico de una cría de veintidós años que tiene un sueño, que ahora se ha visto cumplido, desde que tenía seis. ¿Por qué? Se llama mediocridad. Se llama ignorancia. Y también miedo. Hoy, en nuestro país, hay más miedo que nunca a decir lo que se piensa.

No conozco a Athenea personalmente aunque confieso que me gustaría mucho hacerlo. Tampoco hay que ser demasiado listo para saber que lo más fácil para ella habría sido seguir la linde marcada por Putellas o Boquete: "¡Por aquí, niñas, por aquí!" Y todas detrás. Ella no, ella tiene su propia opinión al respecto más allá de lo que indiquen las lideresas. Ojalá fuera diputada Athenea, yo la votaría independientemente del partido político al que perteneciera. Seguro que defendería su opinión contra viento o marea aunque eso le costara alguna lágrima. Lo que yo digo es que Athenea sí quiere jugar de un modo incondicional con España mientras que las treinta y nueve chantajistas no quieren. Lo más fácil para ella habría sido seguir el mandato de Putellas, repetir ese modus operandi que, antes que con Vilda, ya acabó con otros entrenadores, ¿o es que alguien piensa que Jorge fue el primero? ¿O es que alguien cree que Tomé será la última? El camino elegido por Athenea es mucho más difícil que el del rebaño, más tortuoso y más oscuro. No tiene que ser sencillo, y menos para una mujer tan joven, encontrarse en un entorno hostil. Pero ella cree firmemente que su decisión es la correcta. Athenea se limitaría, supongo, a preguntar ¿por qué? y, al no encontrar respuesta a su pregunta, simplemente diría que "no". Una contra treinta y nueve. No es fácil, ¿eh? Y por el "no" de Athenea tenemos que luchar los demás. El "no" de Athenea es valiosísimo, tenemos que defenderlo, parapetarnos detrás de él, resistir esa frenética oleada de un feminismo que hoy no entenderían Clara Campoamor, Rosalía de Castro o María Moliner, verdaderas luchadoras por los derechos de la mujer.

Si consentimos sin hacer o decir nada que entre unas y otras amputen el espíritu libre de Athenea del Castillo nos arrepentiremos toda la vida. Si no la defendemos, si la dejamos a su suerte por el qué dirán o por ser políticamente correctos, acabaremos por rematar una sociedad ñoña y que cede al chantaje, que es probablemente en lo que nos hayamos convertido ya a estas alturas. Athenea, aguanta. Resiste Athenea. Llora si quieres pero sigue persiguiendo tu sueño. Ya ves que todos, poco a poco, van cediendo al chantaje. Y no te extrañe que las próximas cabezas en caer pertenezcan a disidentes de dentro. Pero tú estás haciéndolo bien. Y sigue colgando fotos besándote con tu novio, no sé qué encuentra de malo la gente en que dos personas presuman de su amor. Entre el amor y el odio yo me quedo con el primero, sinceramente. Hay que amar más y odiar menos. Sigue ahí. Sigue ahí por ti y por todos. Siempre en mi equipo. Athenea y diez más.