Atleti o Real deberían retirarse del campo el domingo

Xabi Alonso dijo hace algunos días que fuera de España, sobre todo en Europa, alucinaban con la absoluta inacción de nuestras autoridades con el Caso Negreira. Como para no flipar. Hubo una primera reacción de aturdimiento culé pero a la inicial sorpresa, y tras tentarse la ropa, los líderes de opinión blaugrana y, por supuesto, los responsables del pago, o sea los directivos, se dieron cuenta que sorprendentemente seguían vivos, se rearmaron e idearon una táctica defensiva muy pueril pero que en un país como el nuestro, que está muerto cerebralmente, puede dar buenos resultados. Y si les dejamos que sigan por ahí, y a mí no me miréis porque yo no les voy a dejar, acabaremos repitiendo que el club que pagó fue, en realidad, el único honrado y el único que hizo las cosas bien, y los demás deberían ser castigados por no tener a sueldo a un árbitro.

Yo creo que a lo que se refería de pasada Xabi Alonso era, por ejemplo, a algo de lo que dijo el otro día Capello en Marca. No era la primera vez que lo hacía, ¿eh?, Fabio ha sido siempre sorprendentemente claro con este asunto, y es de agradecer, más aún cuando aquí casi todo el mundo se esconde. Capello le dijo a Carlos Carpio fundamentalmente tres cosas: que su Liga, la de 2007, en plena era Negreira, tiene un mérito enorme porque luchó contra los elementos. Que, aún así y con todo en contra, no pudieron con ellos. Y sacó a colación el famoso Calciopoli, que es un caso que a él le afectó muy directamente porque entrenó a la Juve. Y dijo: "Allí no pagaron y, pese a todo, nos descendieron de categoría. Aquí no pasa nada".

La imagen es terrible, ¿eh? La imagen que como país trasladamos al exterior, y también en el plano deportivo, es la de una sociedad que lo asume todo, que se come los escándalos doblados, que es incapaz de reaccionar, una sociedad que no penaliza la mentira y que con tener Netflix se contenta. Y lo peor es que esa mancha va a perdurar en el tiempo, va a ser muy difícil de borrar. Y mientras fuera se sorprenden y se llevan las manos a la cabeza, aquí dentro, en nuestro especial microclima, seguimos a lo nuestro y como si nada. Como si nada, ayer empezó a jugarse en Arabia (que esa es otra cuestión que hemos asumido con gran docilidad) la Supercopa de España. Como si nada ya tenemos un finalista, que es precisamente el club que tuvo en nómina durante 17 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Como si nada, hoy saldrá del derbi madrileño el segundo finalista. Y al fin, como si nada, el domingo se jugará la final y, de nuevo como si nada, tendremos supercampeón español. Como si nada, el fin de semana se jugará otra jornada de Liga. Y, dentro de siete días, y siempre como si nada, se jugará la siguiente. Y la Champions seguirá como si nada. Y luego, como si nada, se jugará el Mundial.

Eso se podría revertir… ¿Cómo? Con la acción. Por ejemplo: hoy el Athletic Club de Bilbao debería haberse negado a saltar al campo. Y el domingo, o Real Madrid o Atlético de Madrid, tendrían que hacer lo propio. Porque es cierto que la justicia tiene sus tiempos, y son de una parsimonia que deja muertos por el camino, pero la ética y los principios van a otra velocidad. Decía el poeta Ralph Waldo Emerson que nada podía darte la paz a excepción del triunfo de los principios. De modo que no habrá paz mientras en la España futbolística siga existiendo el baldón del caso Negreira. No es un debate jurídico, no se trata de una discusión semántica, no, qué va, no quiero llevar por ahí la cuestión. No se trata de un lance leguleyo. Se trata de una cuestión ética, se trata de una cuestión de principios. Por eso, como dijo Xabi Alonso, llama tanto la atención en Europa que aquí hayamos perdido cualquier atisbo de decoro. Y por eso se llevaba también las manos a la cabeza Fabio Capello. Porque esta es la España del "como si nada".