Barçagate: ¿por qué calla el Madrid?

Por supuesto que lo mollar, la noticia mundial que nos tiene a todos en alerta, a Liga de Fútbol Profesional, a Federación, parece que ya incluso al Consejo Superior de Deportes, o sea al Gobierno de España, también al actual Comité Técnico de Árbitros, incluso al anterior puesto que hoy se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido, en el ámbito de lo que se dio en conocer en su día como Operación Soule, la imputación de Victoriano Sánchez Arminio por el presunto desvío de ocho millones de euros que la Federación destinó a los árbitros, e incluso a la UEFA, y no hay más que prestar un poquito de atención a lo que ha confesado Karl-Heinz Rummenigge en una entrevista concedida al Corriere dello Sport, es el caso Negreira, que es el caso Fútbol Club Barcelona o lo que se conoce popularmente como Barçagate. Y no conviene desviar la atención de ahí, de esa relación del club catalán con la mano derecha del presidente del CTA a lo largo de una veintena de años. Conviene insistir en ello, conviene recordar lo que han hecho, cómo lo han hecho, desde cuándo lo han hecho y cómo lo están defendiendo. Es ahí, en el Barçagate, donde definitivamente está el gato encerrado y no en otro sitio. ¿Entendido?

Dicho lo cual, e insisto en que sin olvidar que lo primordial es el caso Negreira, el recorrido del mayor escándalo del deporte español, que estalló justo hace ahora una semana, va abriendo diferentes vías. Una vía fue la inicial reacción de Javier Tebas, que no iba precisamente en la dirección de una condena sino en la del perdón o, como él se encargó de repetir muchas veces, la prescripción; hoy Tebas ha cambiado de parecer, yo creo que más apremiado por las circunstancias que por otras cosas, y el otro día pedía incluso la dimisión de Laporta de confirmarse todo lo que se está publicando. Otra vía interesante ha sido la de la reacción, inexistente hasta ayer, del Gobierno, que necesita al independentismo para sobrevivir: qué habrán visto cuando han obligado a Franco, ese hombre, a operar a corazón abierto, qué habrán visto para que el presidente del Consejo Superior dijera lo que dijo anoche en la Ser. Otra vía ha sido la reacción de los clubes, principales afectados por el Barçagate: primero salió el Sevilla, luego asomó la cabecita el Español, después Gil filtró a sus voceros el descontento colchonero y, al final, todos los clubes, a excepción de dos, firmaron un comunicado exigiendo que se investigue y mostrando su preocupación. ¿Qué dos clubes dijeron que no? El Barcelona, obviamente, y el Real Madrid. Y ésta última, la del dontancredismo merengue, es, por dolorosa que pueda resultar en lo que a mí respecta, una vía que conviene analizar.

Y conviene hacerlo porque, y desde que la Liga firmó un comunicado conjunto, ya ha habido al menos tanta gente que me ha preguntado por Negreira como por el estruendoso silencio madridista. ¿Por qué? ¿Por qué calla el Madrid? Descarto el comodín de la bondad o la generosidad puesto que estamos en un mundillo absolutamente cainita. Entonces, ¿por qué? Y mi respuesta es: no lo sé. Nadie entiende la postura del Madrid, que es la de Florentino Pérez. Y yo quiero pensar que hay ocasiones en las que el presidente del Real Madrid, al que considero un genio, escribe con los renglones torcidos, pero estos renglones no están torcidos, no, están retorcidos. ¿A qué se deben los renglones retorcidos de Florentino? ¿Piensa que alguien se lo va a agradecer desde Barcelona? ¿En serio me tengo que comer con patatas el bodrio de que como van de la mano en la Superliga no puede firmar el Real Madrid un comunicado conjunto en el que simplemente se están pidiendo explicaciones? Y el problema no es que yo no lo comprenda, no, yo soy irrelevante, un actor secundario; el problema es que los socios del Madrid, que son los propietarios del club, tampoco lo entienden. Lo de que la postura del club ya la dan en Real Madrid Televisión, por cierto, tampoco me la pienso merendar. Salvo, por supuesto, que el Real Madrid se haya transformado de club de fútbol en organización religiosa y yo no me haya dado cuenta, lo de ayer provoca indigestión entre el madridismo. Salvo que Florentino camine sobre las aguas, y esto es algo de lo que no tengo noticia todavía, no hay quien se trague la petrificación del club también en este asunto. El socio del club, que es el dueño, pide respuestas. El propietario exige amparo de sus dirigentes. ¿Por qué calla el Madrid? ¿Por qué? ¿Pongo Real Madrid Televisión para ver qué dicen? En serio, a otro perro con este hueso. Ya está bien.