Bordalás le cierra el pico al cursi de Ferrán

El verbo "proponer" lo pusieron de moda en el fútbol también desde el Barcelona porque, además de haberle estado pagando durante 17 años 8’4 millones de euros al vicepresidente arbitral, siempre han sido así de cursis. Y como aquí, en el periodismo deportivo, adoptamos lo peor, nosotros empezamos también a utilizarlo. Como lo del bloque bajo. O como el "se viene". O como lo de La Roja. Desde que el fútbol es fútbol cuando un equipo pequeño visitaba el estadio de un equipo más grande y con mejores futbolistas que él, defendía con todo. Era lo normal. Nadie se quejaba. Cuando el equipo con menos recursos visitaba por ejemplo el Bernabéu o el Camp Nou o el Metropolitano, todo el mundo daba por hecho que se defendería como pudiera y saldría a la contra para tratar de aprovechar alguna ocasión que tuviera arriba. Era el único modo que el equipo X tenía de sobrevivir. No sé, es como si el cura Merino hubiera elegido enfrentarse al ejército de Napoleón a campo abierto, muy mal le habrían ido las cosas. Pues no: los guerrilleros se escondían en el monte, bajaban cuando por allí pasaba una patrulla, pegaban tres o cuatro tiros y volvían rápidamente a esconderse. Y así expulsamos de España a Napoleón Bonaparte.

Lo de proponer o no proponer se convirtió al final en un meme, un mal chiste y una broma de mal gusto porque, incluso ganando más que el Barça y títulos más importantes, el Real Madrid, por ejemplo, lo hacía todo sin proponer. Tres Champions en tres años sin proponer lo que fuera que ellos, que llevan desde 2015 sin olerla, proponían. Lo importante en el fútbol profesional para estos cursis no era ganar, no, era proponer. El argumento era tan ridículo y tan falaz que si proponías lo que demandaban en el Barça pero perdías, en el fondo para ellos habías ganado. El Everest de esto puede ser Quique Setién. Pero eso sólo funcionaba en su mundo, claro. Porque esa es otra: no valía con proponer lo que a ti te pareciese mejor para tus intereses, no; para ellos "proponer" significaba exclusivamente jugar a lo que ellos querían, que es como si, y volviendo a la guerra de la Independencia, el general Murat le hubiera afeado al Empecinado que no diera la cara bajando del monte y enfrentándose a él cara a cara. Esto de proponer viene de antes, claro. Lo que pasa es que en Barcelona piensan que ellos son los inventores del buen fútbol o, si no los inventores, algo así como los detentores de las esencias del fútbol, unos templarios que dedican su vida a proteger el fuego eterno del Santo Grial. Lo sé, lo sé, es de locos pero es lo que ellos se creen.

Esta breve introducción me sirve para explicar lo que, con muy mala baba, dijo del Getafe un chaval que se denomina a sí mismo como "el tiburón", Ferrán Torres, cuando dijo que el equipo entrenado por José Bordalás "no proponía nada". O sea, traducido: el equipo de Bordalás no juega contra nosotros a lo que nosotros queremos que juegue. Ferrán, que es un tiburón joven, uno de 25 años, o sea un tiburoncillo, no es de Barcelona sino de Foyos, en la provincia de Valencia, pero la cursilería es como la conjuntivitis: si tú te secas los ojos con la misma toalla que un cursi acabas siendo tan cursi o más que él incluso. Este chico, que es un futbolista muy talentoso, lleva ahí sólo desde 2022 pero ya se ha contagiado de la cursilería de Pep Guardiola, que es el cursi por excelencia, el cursi por antonomasia. La respuesta de Bordalás a este nuevo cursi ha sido para enmarcarla: "Es un poco ventajista porque hay una diferencia de mil millones entre un equipo y otro", que es lo que El Empecinado le habría dicho al General Murat: "Oígame, deme a mi su ejército y entonces hablamos sobre cómo plantear la guerra".

Esta clase de proposiciones culés son muy subjetivas, pero hay otras objetivas que sí podrían empezar a aplicarse a sí mismos desde ya. Por ejemplo, propongo que pidan perdón y asuman su correspondiente sanción deportiva por haber estado pagando durante 17 años a Enríquez Negreira. O esta otra: propongo desde aquí al Barça que deje de refugiarse en el PSOE y en Junts cada vez que quiere inscribir a un futbolista vulnerando las normas. O esta: propongo desde aquí que dejen de mentir sobre el Camp Nou. ¿Ves, tiburón?, el Barça tampoco responde a mis propuestas. Yo propongo, propongo y propongo y el Barça no hace otra cosa que encerrarse atrás. No proponéis, tiburoncete, no proponéis.