El Negreirato no perdona

Si pensáis que la expulsión de Huijsen es un escándalo es porque no habéis visto la de Cestero, jugador del Castilla, un día después ante el Athletic B. Por si aún no habéis podido verla, aunque lo dudo, yo voy a tratar de describírosla, aunque entiendo que no os creáis lo que os pueda contar. Balón dividido en el centro del campo, Jorge Cestero que lo disputa y logra despejarlo limpiamente y el árbitro, David López, que saca la segunda amarilla al futbolista del filial blanco. Incredulidad y asombro en el banquillo madridista y, como este año cada equipo de Primera RFEF tiene dos opciones de VAR, al colegiado no le queda otra que ir a ver el monitor. La jugada es, como diría Jaime Ugarte, limpia como una mañana de primavera. Cestero, repito, llega antes que el jugador del Athletic B a un balón dividido y lo despeja, pero, después de verla repetida en la pantalla de televisión, López mantiene su decisión y deja con diez futbolistas al Castilla con, al menos, 55 minutos en juego.

La expulsión de Cestero. De verdad que no hay forma de justificar esto. pic.twitter.com/Yt9hXstMxo — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) September 14, 2025

¿Qué le pasa a David López? A propósito de este árbitro y su forma de perjudicar notablemente a uno de los dos equipos en liza, pueden abrirse varias líneas de investigación: ¿no ve bien López? Esta posibilidad es poco probable puesto que, al parecer, los colegiados son sometidos a exámenes médicos. Descartada la ausencia de visión, ¿acaso tiene un interés especial López en perjudicar al filial merengue? A la vista de lo sucedido con los árbitros en España, esta teoría no es descartable. ¿O lo que pasa con López es que quiere progresar? O puede que estas dos últimas opciones estén conectadas entre sí: puesto que López quiere progresar y López quiere subir a Primera, lo que hace López es imitar a sus mayores: sabe que el único modo de progresar es perjudicando al Real Madrid. ¿O puede equivocarse López? A mí me parece que de todas las posibilidades, la del error es la que cuenta con menos adeptos. Ya es difícil confundirse en tiempo real porque la jugada es nítida, pero, ¿hacerlo yendo a verla en un monitor? Aunque no haya dado la vuelta al mundo como la de Huijsen, esa jugada levanta un montón de sospechas porque se huele el afán por dañar a uno de los contendientes.

También se ve un interés especial por perjudicar al Real Madrid ante la Real Sociedad, después de haberlo hecho en los tres partidos anteriores, en la siniestra actitud de Gil Manzano. Pero, a diferencia de López, a Manzano se le ve venir. Quiero decir que, además de ser más malo que la quina, Manzano ya lo advirtió. Hay por ahí unas declaraciones suyas preparándonos: "Ese nivel de crispación que hay más allá de nuestro vestuario, ha hecho que estemos más unidos que nunca y vamos todos a una". Y es cierto que van todos en la misma dirección, eso no se puede negar. Fijaos que "ese nivel de crispación" al que se refiere Manzano no es debido a que un club estuviera pagándole al vicepresidente arbitral 8,4 millones de euros durante 17 años, no, qué va, sino porque, a través de su canal privado de televisión, el Real Madrid, que se siente perjudicado, lo denuncia. Porque aquí lo mejor es callar. Como dice Quinto Arrio en Ben Hur: "Remad y vivid".

Uno se pregunta cómo es posible que un árbitro tan poco preparado y tan malo como Gil Manzano llegara a Primera y, en un tiempo récord, alcanzara la categoría FIFA dos años después, en 2014. A Manzano, eso está claro, lo subió Negreira, que cobró del Barça entre 2001 y 2018. Y eso es lo que quiere López, lo que tiene Manzano. ¿Y qué tiene Manzano? Pues Manzano tiene entre 11.500 y 14.000 euros brutos al mes, más unos 4.800 euros por partido, lo que puede significar un ingreso de 265.000 euros anuales. O sea, Manzano cobró el sábado cerca de 5.000 euros por arbitrar el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid. No es de extrañar que el Real Madrid vaya a recurrir a FIFA.

Volviendo al principio, a la expulsión de Jorge Cestero. Preguntado por la jugada y cómo se arbitró, Álvaro Arbeloa dijo que no lo entendía. Sí lo entiendes, Álvaro, claro que lo entiendes, otra cosa es que no lo puedas decir. Cambiando radicalmente de asunto, no quiero que nadie conecte esto que os voy a contar con lo anterior, una de mis escenas preferidas de El Padrino es la conversación que mantienen Tom Hagen, el consigliere, y el productor cinematográfico Jack Woltz. Vito Corleone le promete a su ahijado, Jhonny Fontane, que aparecerá en la próxima película de Woltz y, a tal propósito, Hagen viaja hasta su mansión para ofrecerle lo que sea. Pero Woltz es millonario, lo tiene todo y manda a esparragar a Hagen y, por ende, a Corleone. Woltz prefiere ser independiente. Antes de todo esto, el productor de Hollywood le da una vuelta a Hagen por las caballerizas y le muestra, orgulloso, a Jartum, su caballo preferido. Hagen se levanta de la mesa, se limpia los labios con una servilleta y le dice a Woltz, "informaré al señor Corleone". Y, en la siguiente escena, se ve al productor de cine durmiendo en su cama. De repente se desvela, mira a su alrededor y observa que está literalmente empapado en un río de sangre. El colchón parece la mesa de un matadero. Asustado, Wortz mira hacia un lado y hacia otro y, en un momento determinado, ve que a su lado está la cabeza de su caballo Jartum. El ahijado de Corleone, por supuesto, participa en la película. La cabeza no es una cabeza, la cabeza es un mensaje.

Y volviendo al asunto arbitral, que no tiene nada que ver con todo esto. Si hoy haces una encuesta entre socios y aficionados del Real Madrid, la mayoría se inclina por que su club vaya hasta el final y destape qué hay ahí y hasta dónde llega. Ya no es un clamor nacional que el Real Madrid lo va a tener en chino para ganar una Liga, es mundial. Pero a nadie parece importarle el desprestigio de la competición y todos, menos el Madrid, callan. El Atleti tendrá lo suyo y con suerte acabará tercero. Villarreal y Athletic también estarán ahí, a lo mejor les dejan llegar a Europa. Al Rayo de mi amigo Presa ya le va bien con el pico cerrado. Y, eso sí, alguien tendrá que bajar. Y el Barça, claro, no se va a quejar. De modo, querido Arbeloa, que sí lo entiendes. Lo entiendes tú y lo entiendo yo. Lo entendemos todos. López quiere lo que tiene Gil Manzano. Y Gil Manzano quiere mantener lo que tiene él mismo. Sólo falta saber cómo llamaríamos tú y yo, Álvaro, a nuestro caballo si nos gustara la hípica.