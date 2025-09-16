El Negreirato no perdona
Si pensáis que la expulsión de Huijsen es un escándalo es porque no habéis visto la de Cestero, jugador del Castilla, un día después ante el Athletic B. Por si aún no habéis podido verla, aunque lo dudo, yo voy a tratar de describírosla, aunque entiendo que no os creáis lo que os pueda contar. Balón dividido en el centro del campo, Jorge Cestero que lo disputa y logra despejarlo limpiamente y el árbitro, David López, que saca la segunda amarilla al futbolista del filial blanco. Incredulidad y asombro en el banquillo madridista y, como este año cada equipo de Primera RFEF tiene dos opciones de VAR, al colegiado no le queda otra que ir a ver el monitor. La jugada es, como diría Jaime Ugarte, limpia como una mañana de primavera. Cestero, repito, llega antes que el jugador del Athletic B a un balón dividido y lo despeja, pero, después de verla repetida en la pantalla de televisión, López mantiene su decisión y deja con diez futbolistas al Castilla con, al menos, 55 minutos en juego.
La expulsión de Cestero. De verdad que no hay forma de justificar esto. pic.twitter.com/Yt9hXstMxo— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) September 14, 2025
¿Qué le pasa a David López? A propósito de este árbitro y su forma de perjudicar notablemente a uno de los dos equipos en liza, pueden abrirse varias líneas de investigación: ¿no ve bien López? Esta posibilidad es poco probable puesto que, al parecer, los colegiados son sometidos a exámenes médicos. Descartada la ausencia de visión, ¿acaso tiene un interés especial López en perjudicar al filial merengue? A la vista de lo sucedido con los árbitros en España, esta teoría no es descartable. ¿O lo que pasa con López es que quiere progresar? O puede que estas dos últimas opciones estén conectadas entre sí: puesto que López quiere progresar y López quiere subir a Primera, lo que hace López es imitar a sus mayores: sabe que el único modo de progresar es perjudicando al Real Madrid. ¿O puede equivocarse López? A mí me parece que de todas las posibilidades, la del error es la que cuenta con menos adeptos. Ya es difícil confundirse en tiempo real porque la jugada es nítida, pero, ¿hacerlo yendo a verla en un monitor? Aunque no haya dado la vuelta al mundo como la de Huijsen, esa jugada levanta un montón de sospechas porque se huele el afán por dañar a uno de los contendientes.
También se ve un interés especial por perjudicar al Real Madrid ante la Real Sociedad, después de haberlo hecho en los tres partidos anteriores, en la siniestra actitud de Gil Manzano. Pero, a diferencia de López, a Manzano se le ve venir. Quiero decir que, además de ser más malo que la quina, Manzano ya lo advirtió. Hay por ahí unas declaraciones suyas preparándonos: "Ese nivel de crispación que hay más allá de nuestro vestuario, ha hecho que estemos más unidos que nunca y vamos todos a una". Y es cierto que van todos en la misma dirección, eso no se puede negar. Fijaos que "ese nivel de crispación" al que se refiere Manzano no es debido a que un club estuviera pagándole al vicepresidente arbitral 8,4 millones de euros durante 17 años, no, qué va, sino porque, a través de su canal privado de televisión, el Real Madrid, que se siente perjudicado, lo denuncia. Porque aquí lo mejor es callar. Como dice Quinto Arrio en Ben Hur: "Remad y vivid".
Uno se pregunta cómo es posible que un árbitro tan poco preparado y tan malo como Gil Manzano llegara a Primera y, en un tiempo récord, alcanzara la categoría FIFA dos años después, en 2014. A Manzano, eso está claro, lo subió Negreira, que cobró del Barça entre 2001 y 2018. Y eso es lo que quiere López, lo que tiene Manzano. ¿Y qué tiene Manzano? Pues Manzano tiene entre 11.500 y 14.000 euros brutos al mes, más unos 4.800 euros por partido, lo que puede significar un ingreso de 265.000 euros anuales. O sea, Manzano cobró el sábado cerca de 5.000 euros por arbitrar el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid. No es de extrañar que el Real Madrid vaya a recurrir a FIFA.
Volviendo al principio, a la expulsión de Jorge Cestero. Preguntado por la jugada y cómo se arbitró, Álvaro Arbeloa dijo que no lo entendía. Sí lo entiendes, Álvaro, claro que lo entiendes, otra cosa es que no lo puedas decir. Cambiando radicalmente de asunto, no quiero que nadie conecte esto que os voy a contar con lo anterior, una de mis escenas preferidas de El Padrino es la conversación que mantienen Tom Hagen, el consigliere, y el productor cinematográfico Jack Woltz. Vito Corleone le promete a su ahijado, Jhonny Fontane, que aparecerá en la próxima película de Woltz y, a tal propósito, Hagen viaja hasta su mansión para ofrecerle lo que sea. Pero Woltz es millonario, lo tiene todo y manda a esparragar a Hagen y, por ende, a Corleone. Woltz prefiere ser independiente. Antes de todo esto, el productor de Hollywood le da una vuelta a Hagen por las caballerizas y le muestra, orgulloso, a Jartum, su caballo preferido. Hagen se levanta de la mesa, se limpia los labios con una servilleta y le dice a Woltz, "informaré al señor Corleone". Y, en la siguiente escena, se ve al productor de cine durmiendo en su cama. De repente se desvela, mira a su alrededor y observa que está literalmente empapado en un río de sangre. El colchón parece la mesa de un matadero. Asustado, Wortz mira hacia un lado y hacia otro y, en un momento determinado, ve que a su lado está la cabeza de su caballo Jartum. El ahijado de Corleone, por supuesto, participa en la película. La cabeza no es una cabeza, la cabeza es un mensaje.
Y volviendo al asunto arbitral, que no tiene nada que ver con todo esto. Si hoy haces una encuesta entre socios y aficionados del Real Madrid, la mayoría se inclina por que su club vaya hasta el final y destape qué hay ahí y hasta dónde llega. Ya no es un clamor nacional que el Real Madrid lo va a tener en chino para ganar una Liga, es mundial. Pero a nadie parece importarle el desprestigio de la competición y todos, menos el Madrid, callan. El Atleti tendrá lo suyo y con suerte acabará tercero. Villarreal y Athletic también estarán ahí, a lo mejor les dejan llegar a Europa. Al Rayo de mi amigo Presa ya le va bien con el pico cerrado. Y, eso sí, alguien tendrá que bajar. Y el Barça, claro, no se va a quejar. De modo, querido Arbeloa, que sí lo entiendes. Lo entiendes tú y lo entiendo yo. Lo entendemos todos. López quiere lo que tiene Gil Manzano. Y Gil Manzano quiere mantener lo que tiene él mismo. Sólo falta saber cómo llamaríamos tú y yo, Álvaro, a nuestro caballo si nos gustara la hípica.
La cabeza, las piernas y los brazos de quircule repartidos entre los componentes del CTA.
Dos pájaros de un tiro.
16 de septiembre de 2025
(viene de ayer)
Y otra cosa, quirce, al jugador del Lorient (magnífico festival), el árbitro le muestra la cartulina roja porque no tiene posibilidad de jugar el balón.
Si ese no fuera el caso sería amarilla. Cuando presidía la UEFA, Michel Platini (menuda carrera, ese sí que ha sido un descenso a los infiernos), ya hace más de diez años, propuso acabar con el triple castigo que supone el penalti, la expulsión y la sanción posterior al jugador. En principio, la idea era dejar fuera de la norma solo las acciones violentas; finalmente, las condiciones para sacar la tarjeta roja se extendieron a las manos que evitan un gol intencionadamente y a las ocasiones en las que el defensor se desentiende del lance, por mucho que se trate de una falta leve o un agarrón de la forma más limpia posible, no hace ni falta que haya derribo.
Lloriqueo ya aburridisimo y algo vergonzoso, este del CTA, Negreira, RMtv, etc...somos el Madrid.
Van a por nosotros?
Si.
Porqué? por culpa de quien? cual era el panorama antes de FP?
Ese es el tema que hay que tratar. Los origenes y no el mal.
Melmoth, que digan a los chicos que tengan cuidado. Las reglas no son las mismas para nosotros. Deberian de estar concienciados, mentalizados, y aleccionados.
Qué necesidad tenia Huijsen de hacer esa falta, con 1-0 dominando y faltando tanto tiempo para que se acabara el partido? ninguna.
Perdimos el balon por no tirar a puerta teniendola en el area pequeña...pero teniamos a dos atras.
Dejemos de llorar ya.
A ver si me aclaro, o sea que si, por poner un ejemplo, Julián Álvarez se cae al tirar un penalti, toca con los dos pies y dicen que el penalti no vale, porque así lo establece la norma, hemos ganado el partido por los árbitros, pero si Huijsen hace una falta de amarilla y el árbitro lo expulsa de manera incorrecta, porque no se ajusta a la norma, la culpa es de Dean. ¿Es así?
Esto del Castilla lo "explicaron" el otro día, me refiero a la excusa para no corregir. Por lo visto, Arbeloa no puede pedir que se revise el VAR para eso (porque era la segunda amarilla) y entonces lo que reclama es la expulsión del jugador del Bilbao, para que así sí que pueda ir el árbitro al VAR. Total, que lo revisa, dice que no es expulsión del otro, pero no corrige la jugada, que era la idea.
Por fin llega el día de la Copa de Europa.
Y eso de sacarnos una amarilla por una no falta ya nos ha pasado más veces. ¿Os acordáis del partido de Copa en Elche, hace tres o cuatro años? Echaron a Marcelo por tocar el balón, pero lo más descarado fue una amarilla a Kroos, que le sacaron amarilla cuando el jugador del Elche ni estaba cerca, fue como el no penalti de Jordi Alba.
Aquí la realidad es que pase lo que pase siempre la culpa es del Madrid...y por eso tenemos que ir contra corriente en la mugrienta liga negreira....
Hoy por suerte inicia la Champions y podremos hablar de futbol. Confío en que ganaremos y habrá un buen partido.
Hala Madrid y nada más...
P.D. felicidades al sr. FTorres por su pole y a los ocupantes del podio
"¿Porqué? por culpa de quien? cual era el panorama antes de FP?"
Se pregunta el l'inspecteur mesie quircelupin, dándose una respuesta que ya todos conocemos porque la repite cada post unas cuantas veces.
Vamos a ver, gallo quirico, te voy a poner una tarea para que ya nos dejes en paz con el mantra que te traes, que todo esto del Barsagate/Negreirato llegó de la mano con Efepe, que todo sucedió porque el llegó, porque él lo mantiene y por que él no hace nada.
En el enlace te pongo un vídeo donde se DEMUESTRA que tu teoría está vacía, que es MENTIRA lo que dices, que sólo es lo que tú DESEARÍAS que hubiera ocurrido, pero NO, estás equivocado y lo peor es que tu estulticia y tu desinformación -como siempre- pretende engañarnos y desinformarnos, pero no te creemos porque lo que dices es ABSURDO, es MENTIRA y sólo está en tu mente de zoquete que se dice madridista.
Aquí se demuestra que no empezó en 2004 cuando ficharon a Negreira, ni en 2000 cuando llegó Efepe, ni en el 90 cuando estaba quien estuviera, ni en el 80, ya por los 70 los CORRUPTOS del FC CORRUPTO ya hacían de las suyas.
https://tinyurl.com/48b9nree
A ver si dejas ya tu rueda de mollino con la que pretendes que comulguemos.
El Juvenil A ha gando 3-2 al Marsella en la Youth League.
Semifinal Copa del Rey de la temporada 92/93 y mira, quirce, que todavía no había llegado Efepe a la presidencia:
https://tinyurl.com/3tc2yczf
¡Por qué el presidente de entonces no hacía lo que tú dices que tiene que hacer pero no hace Efepe? A ver si va a ser que tampoco querían hacer nada, ¿no es así?
Denuncia la corrupción del FC CORRUPTO en vez de sermonear aquí tus devaneos oníricos. Y ya que estás al norte de los Pirineos, -menuda desgracia- dedícate a propagar y dar a conocer las mentiras y corrupciones del FC CORRUPTO, en el idioma de Francia. A ver si así se enteran tus congéneres de France Football y los aficionados franchutes.
Me ha gustado que el jefe de la cosa ponga un enlace para que podamos ver de lo que trata el articulo de hoy, un vídeo donde se ve la incipiente corrupción de un aprendiz de sicario en 1ª REF, está muy bien, repito, pero el vídeo ya lo puse aquí el domingo, y así tendría que haber empezado su articulo sin preguntarse si habíamos visto el vídeo. Tal vez sus oyentes del programa de radio no, pero aquí somos unos adelantados al tiempo y sí, ya lo habíamos visto, bueno, por lo menos los que me leen, los que no y pasan de mis comentarios, que los hay, pues entonces no.
Estoy ilusionado y expectante con el partido de Champions de hoy, porque al menos lo voy a ver sin la tensión arbitral por las nubes y maldiciendo a los corruptos del fútbol cada minuto y medio. Podemos ganar, empatar o perder, pero mientras el árbitro se comporte como tal y no como un sicario del CTAC-K de la Liga CORRUPTA, se podrá equivocar para un lado u otro en algunas ocasiones según la dificultada de la jugada y si es tal espero que el VAR se utilice en correspondencia. Así pues, espero por primera vez en la temporada ver un PARTIDO de FÚTBOL y no una estafa de partido. Vamos a ver.
Gracias por los enlaces sr.Panyvino, para que de una buena vez nos dejemos de cuentos e historias.
Como bien dice en su #11, podremos ponernos nerviosos por el partido, por la tensión normal del juego y la inquietud normal de un partido de futbol, pero no por el desgaste de estar esperando que trampa o chapuza nos van a hacer esta vez.
Vinicius suplente. Mastantuono titular. Rodrigo titular.
@gaceta_es
🔴 ÚLTIMA HORA | El Gobierno de Sánchez plantea prohibir a la selección española participar en el Mundial de Fútbol si se clasifica Israel: «Lo valoraremos»
A ver si echan a España sin necesidad de que se clasifique Israel o no.
A ver la cara que se le queda al desgraciao y corrupto este.
Eso no va a pasar, primero porque ahí sí que la gente se iba a echar a la calle (ya sabemos cómo funciona esto), pero aparte, es un farol, no creo que Israel se clasifique, si van dos de cada grupo. Noruega va disparado e Israel está empatado con Italia. Es la cortina de humo para no hablar de las corruptelas, como con el ciclismo y Eurovisión.
🔴@SrNaninho
·
2min
🚨 Oficial, el Comité Técnico de Árbitros reconoce que la expulsión de Dean Huijsen fue un ERROR ARBITRAL.
"Este comité entiende que NO se cumplen el 100% de los condicionantes necesarios para la zona DOGSO. La sanción más ajustada habría sido TARJETA AMARILLA".
la diferencia entre Rodrygo y Vini es abismal.
La diferencia es el fútbol del Madrid en esta primera parte, ni comparación con el fútbol-chicle de la temporada pasada. Solo los errores en dos jugadas nos han puesto en desventaja de un gol que pudieron ser dos. No hemos aprovechado ninguna de las ocasiones que hemos tenido, si hubieran tenido acierto iríamos con tres goles a favor. Hasta ahora, salvo esos errores muy buen partido, rapido, con anticipación y provocando errores al contrario que, sin embargo, no hemos sabido sacar rédito.