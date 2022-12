Con el andamio a otra parte

Decía Louis Pasteur, "desgraciados los hombres que tienen todas las ideas claras". Recuerdo perfectamente que cuando, hace ahora de eso cuatro años y medio, Luis Enrique se convirtió en nuevo seleccionador nacional de fútbol, se utilizó muchas veces una palabra, "evolución", que, al parecer, debía convertirse en el nuevo mantra o el nuevo eslógan de su paso por el banquillo como nuevo entrenador de España. Si había que evolucionar era, imagino, porque la etapa anterior había supuesto una involución, o sea un retroceso. Supongo que lo peor que puede decirse de este período de tiempo es que el objetivo, que era progresar, evolucionar, ir hacia adelante, se ha convertido en todo lo contrario y que hoy, ahora mismo, la selección nacional española practica el fútbol más antiguo de toda Europa y uno de los más arcaicos del mundo. Brasil va como un tiro, Francia es un cohete, incluso Inglaterra está protagonizando un fútbol vertiginoso, de ida y vuelta, también Portugal, incluso Suiza… todos juegan rápido, veloces, físicos, todos entran como cuchillos, todos tratan de ser lo más verticales posibles… Y, al mismo tiempo que eso sucede, la España de Luis Enrique, la España de la evolución, bate el récord de pases, bastantes más de mil, para no ir a ningún sitio, para no hacer nada, con el único objetivo de tener el balón por tenerlo, quién sabe si para llevárselo luego como recuerdo a casa.

Luis Enrique ha sido el más moderno en el fuero y el más antiguo de todos en el huevo. Quiero decir que es el único seleccionador mundial, que yo sepa, que dirige los entrenamientos desde un andamio y se comunica con sus jugadores a través de un walkie talkie, el único que es streamer, el único que se jacta en público de no ver los partidos de sus posibles rivales, el único que reconoce que no sabe quién es éste o aquel jugador. En su afán por ser irreverente y transgresor, en su delirio por convertirse en el seleccionador más moderno del Mundial, Luis Enrique ha acabado haciendo el ridículo personal más absoluto y, lo que es aún peor, ha convertido a nuestra selección en un vodevil, un sainete, un equipo del que hoy se mofa todo el mundo. Se sentía, y aún se siente, tan seguro, con tantas salidas como él mismo reconocía ayer, que Luis Enrique Martínez se ha pasado el Mundial, a la selección, a la federación y a la afición por el arco del triunfo. No hemos ido a Qatar para jugar al fútbol, no, sino para convertir al entrenador en monologuista de La chocita del loro. Y para eso ya está mi amigo Goyo Jiménez, que además es el mejor.

Claro que para que haya un capitán Queeg alguien tiene que entregarle la dirección del Caine. La Federación Española, o sea Rubiales y Molina, también son culpables en esto. Como todo el protagonismo ha sido para Luis Enrique, presidente y director deportivo han optado por escurrir el bulto. Rubiales, eso sí, apareció en la foto del vestuario con Su Majestad el Rey posterior al 7-0, pero poco más: un baño y masaje en la Ser, un mitin sobre los derechos universales del hombre… y se acabó. A España la eliminó ayer Marruecos en los octavos de final de un campeonato del mundo y la única imagen que tenemos de Luis Rubiales es descendiendo del autobús y entrando a la carrera en el hotel. Se acabó. Bob Martínez dimitió al minuto siguiente de la eliminación de Bélgica, lo mismo que el Tata Martino hizo con Méjico; ayer Luis Enrique dijo que se iba a tomar una semana para reflexionar sobre qué era lo mejor para él y para la selección. ¿Una semana? ¿En serio? Rubiales ha sido, como decía, colaborador necesario en el descalabro y, ya que no lo hizo por asuntos muchos más graves, él también debería presentar su dimisión por esto. Y, ya puestos, Molina. Todo ha girado alrededor del sol asturiano, todo, también el color de la camiseta y del pantalón con el que debía jugar España. Si, en vez del himno nacional, Luis Enrique hubiera querido que sonara Paquito el chocolatero, no creo que la federación hubiera opuesto resistencia. El balance deportivo de Rubiales en este tiempo no puede ser más desastroso y más bochornoso.

Hoy ya puede leerse que el vestuario tampoco está con él, que hay varios jugadores que no entienden por qué España jugó sin un 9, que hay muchos futbolistas incómodos con el tratamiento que le ha dado a Pablo Sarabia, que es un ejemplo como futbolista y como persona, metiéndole a falta de tres minutos para el final de la prórroga y decidiendo por él que tenía que lanzar el primer penalti, que falló por supuesto. El Mundial de Rusia acabó con la imagen bochornosa y lamentable de Lopetegui saliendo por la puerta de atrás y el posterior pío, pío que acabó con Hierro sentado en el potro de torturas; ahora el de Qatar concluye con Luis Enrique presumiendo de no conocer al jugador marroquí que llevaba el número 8 en su camiseta y hablando del Vladimir. Si alguien ha comprendido algo de lo que ha pasado, por favor que levante la mano. Ojalá que acierten a la hora de elegir al sustituto de Luis Enrique y propongan y pongan encima de la mesa el nombre de un hombre que una en vez de dividir y que, por una vez y sin que sirva de precedente, hable de fútbol y no del número de huevos diarios que se come. Ojalá que podamos volver a sentirnos orgullosos cuanto antes de España. Ojalá que pase cuanto antes esta auténtica pesadilla. Adiós, Luis Enrique. Hasta nunca. Vete con tu andamio a otra parte. Evoluciona en otro lado.