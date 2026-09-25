El chicle de Tebas

Aquí sigo, un día más. Y si sigo aquí con vosotros un día más es por la sencilla razón de que en estas últimas veinticuatro horas nadie ha sido capaz de demostrarme que José Plaza Pedraz dijese, siendo presidente del Comité Técnico de Árbitros, que con él al frente de los colegiados el Barça no volvería a ganar una Liga y también porque no he recibido en esRadio ningún documento acreditativo de que el Real Madrid haya pagado en alguna ocasión al presidente del CTA, al vicepresidente o, incluso, a uno de sus bedeles, a cualquiera de ellos. Mantengo mi apuesta: si alguien me demuestra que alguna de esas dos cosas son ciertas, yo dejo el periodismo. De modo que aquellos de vosotros que penséis que soy muy pesado con este asunto, lo tenéis fácil: me enviáis documentación de esto que estoy pidiendo y me perdéis de vista. ¿Sabéis qué pasa?... Pues pasa que tiene truco porque yo sé que Plaza nunca dijo lo que los culés dicen que dijo y sé que el Real Madrid nunca haría lo que sí ha hecho el Barcelona, o sea pagar al vicepresidente de los árbitros en activo.

Yo, lo reconozco, soy diésel. Quiero decir que tengo que rumiar una frase, un gesto… Tengo que darle una vuelta larga a la cabeza. Y, ahora que lo pienso bien, ese verbo que empleó Javier Tebas ayer para referirse al mayor escándalo de la historia del deporte español, el caso Negreira, "estirar", sí resulta llamativo. Porque, en una situación normal y no en la actual, que es atípica, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional tendría que ser el primer interesado en aclararlo todo y, sin embargo, empleando ese verbo, pareciera que es justo todo lo contrario: "Están estirando el caso Negreira"... ¿Quiénes lo están estirando, Tebas? ¿El juez? ¿El Real Madrid? Tú llevas ahí desde 2013 y está acreditado que el Fútbol Club Barcelona pagó hasta 2018, de forma que tanto a ti como a tus numerosos empleados el Barça os hizo la cobra: no os enterasteis de nada. La Liga, Tebas, no es culpable porque los culpables son el pagador y el cobrador, pero sí es responsable de esta situación. Si a ti te molesta que el caso se esté estirando como si fuera un chicle, imagina lo que le puede estar molestando al Real Madrid, que es el principal damnificado.

Yo no sé por qué querría prolongar seis meses más la instrucción el Real Madrid, no tengo ni la más remota idea, pero la titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona desestimó dicha petición. Pero no la rechazó, como se vendió desde Barcelona, porque cerrase el caso, no, qué va, ya nos lo explicó aquí nuestro amigo Fran Pereña. La jueza no admitió que la instrucción siguiera abierta y la cerró porque ella opina que ya tiene suficientes pruebas encima de la mesa para poder tomar una decisión. ¿Cuál será esa decisión? Pues para saberlo tendremos que esperar un poco más. Tampoco es cierto, como también dicen desde Barcelona para confundir a la gente, que no haya una decisión porque no existen pruebas. La instrucción del caso Negreira, que ha tenido un montón de altibajos porque, por diferentes motivos, ha pasado por las manos de varios jueces, ha estado abierta durante 3 años y medio. Dependiendo por supuesto de la naturaleza del juicio, porque los hay más y menos complejos, la duración media de un procedimiento judicial en España es de 25 meses. El juicio del caso Pujol, por ejemplo, quedó visto para sentencia en mayo pasado pero la confesión del expresidente de la Generalitat de que tenía una fortuna familiar en Andorra data del año 2014. O sea, 12 años.

Lo que yo pienso es que la declaración del presidente de la Liga de Fútbol Profesional debería ser más parecida a esta: "Lo importante es que se recojan todas las pruebas. Que la justicia se tome el tiempo que sea necesario para que adopte la decisión más correcta". Pero no. A cambio, la respuesta es: "Están estirando el chicle". Lo que sugiere Tebas es que alguien (y yo creo que apunta al Real Madrid), sabedor de que no existe ninguna prueba de nada, está tratando de alargar artificialmente este caso mientras subyace la idea de que el Barcelona cometió una ilegalidad. Pero es que sí hay pruebas, en concreto 8,4 millones de ellas. Estamos llegando a una situación tal que el presidente de la Liga se permite el lujo de acusar veladamente de manchar la competición al club que no pagó y que es el máximo perjudicado, salvando al club que sí lo hizo. Quiero decir que en el hipotético caso de que efectivamente el Real Madrid hubiera querido alargar la instrucción porque sí y su señoría le hubiera dicho al club blanco "adelante", quien ha manchado para siempre la reputación de la Liga es el Barça y no el Real Madrid.

Y por último: Tebas habla de "portacoces" y las rémoras que viven a costa de los colegiados lo hacen de los trompeteros del Madrid. Yo voy a hablar de los tamborileros. Es curioso cómo los tamborileros insisten en demostrar que el vicepresidente de los árbitros no sabía ni decidía ni se enteraba de nada. Todos en esta historia son idiotas menos ellos. El Barça pagó por nada, el cobrador cobró por nada, para Tebas no hay nada y para los tamborileros tampoco. Esperaremos a ver qué decide la jueza pero si, después de haberle pagado al número dos arbitral, no hay un castigo deportivo y todo se queda en un reproche moral, la Liga española será una hasta el 15 de febrero de 2023 y otra, irremisiblemente manchada, desde ese día. Estirarlo no sé, recordarlo ya os digo yo que sí lo voy a hacer mientras Dios me dé salud o alguien me demuestre por fin, después de tantos años, que Plaza dijo lo que nunca dijo.