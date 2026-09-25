El chicle de Tebas
Aquí sigo, un día más. Y si sigo aquí con vosotros un día más es por la sencilla razón de que en estas últimas veinticuatro horas nadie ha sido capaz de demostrarme que José Plaza Pedraz dijese, siendo presidente del Comité Técnico de Árbitros, que con él al frente de los colegiados el Barça no volvería a ganar una Liga y también porque no he recibido en esRadio ningún documento acreditativo de que el Real Madrid haya pagado en alguna ocasión al presidente del CTA, al vicepresidente o, incluso, a uno de sus bedeles, a cualquiera de ellos. Mantengo mi apuesta: si alguien me demuestra que alguna de esas dos cosas son ciertas, yo dejo el periodismo. De modo que aquellos de vosotros que penséis que soy muy pesado con este asunto, lo tenéis fácil: me enviáis documentación de esto que estoy pidiendo y me perdéis de vista. ¿Sabéis qué pasa?... Pues pasa que tiene truco porque yo sé que Plaza nunca dijo lo que los culés dicen que dijo y sé que el Real Madrid nunca haría lo que sí ha hecho el Barcelona, o sea pagar al vicepresidente de los árbitros en activo.
Yo, lo reconozco, soy diésel. Quiero decir que tengo que rumiar una frase, un gesto… Tengo que darle una vuelta larga a la cabeza. Y, ahora que lo pienso bien, ese verbo que empleó Javier Tebas ayer para referirse al mayor escándalo de la historia del deporte español, el caso Negreira, "estirar", sí resulta llamativo. Porque, en una situación normal y no en la actual, que es atípica, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional tendría que ser el primer interesado en aclararlo todo y, sin embargo, empleando ese verbo, pareciera que es justo todo lo contrario: "Están estirando el caso Negreira"... ¿Quiénes lo están estirando, Tebas? ¿El juez? ¿El Real Madrid? Tú llevas ahí desde 2013 y está acreditado que el Fútbol Club Barcelona pagó hasta 2018, de forma que tanto a ti como a tus numerosos empleados el Barça os hizo la cobra: no os enterasteis de nada. La Liga, Tebas, no es culpable porque los culpables son el pagador y el cobrador, pero sí es responsable de esta situación. Si a ti te molesta que el caso se esté estirando como si fuera un chicle, imagina lo que le puede estar molestando al Real Madrid, que es el principal damnificado.
Yo no sé por qué querría prolongar seis meses más la instrucción el Real Madrid, no tengo ni la más remota idea, pero la titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona desestimó dicha petición. Pero no la rechazó, como se vendió desde Barcelona, porque cerrase el caso, no, qué va, ya nos lo explicó aquí nuestro amigo Fran Pereña. La jueza no admitió que la instrucción siguiera abierta y la cerró porque ella opina que ya tiene suficientes pruebas encima de la mesa para poder tomar una decisión. ¿Cuál será esa decisión? Pues para saberlo tendremos que esperar un poco más. Tampoco es cierto, como también dicen desde Barcelona para confundir a la gente, que no haya una decisión porque no existen pruebas. La instrucción del caso Negreira, que ha tenido un montón de altibajos porque, por diferentes motivos, ha pasado por las manos de varios jueces, ha estado abierta durante 3 años y medio. Dependiendo por supuesto de la naturaleza del juicio, porque los hay más y menos complejos, la duración media de un procedimiento judicial en España es de 25 meses. El juicio del caso Pujol, por ejemplo, quedó visto para sentencia en mayo pasado pero la confesión del expresidente de la Generalitat de que tenía una fortuna familiar en Andorra data del año 2014. O sea, 12 años.
Lo que yo pienso es que la declaración del presidente de la Liga de Fútbol Profesional debería ser más parecida a esta: "Lo importante es que se recojan todas las pruebas. Que la justicia se tome el tiempo que sea necesario para que adopte la decisión más correcta". Pero no. A cambio, la respuesta es: "Están estirando el chicle". Lo que sugiere Tebas es que alguien (y yo creo que apunta al Real Madrid), sabedor de que no existe ninguna prueba de nada, está tratando de alargar artificialmente este caso mientras subyace la idea de que el Barcelona cometió una ilegalidad. Pero es que sí hay pruebas, en concreto 8,4 millones de ellas. Estamos llegando a una situación tal que el presidente de la Liga se permite el lujo de acusar veladamente de manchar la competición al club que no pagó y que es el máximo perjudicado, salvando al club que sí lo hizo. Quiero decir que en el hipotético caso de que efectivamente el Real Madrid hubiera querido alargar la instrucción porque sí y su señoría le hubiera dicho al club blanco "adelante", quien ha manchado para siempre la reputación de la Liga es el Barça y no el Real Madrid.
Y por último: Tebas habla de "portacoces" y las rémoras que viven a costa de los colegiados lo hacen de los trompeteros del Madrid. Yo voy a hablar de los tamborileros. Es curioso cómo los tamborileros insisten en demostrar que el vicepresidente de los árbitros no sabía ni decidía ni se enteraba de nada. Todos en esta historia son idiotas menos ellos. El Barça pagó por nada, el cobrador cobró por nada, para Tebas no hay nada y para los tamborileros tampoco. Esperaremos a ver qué decide la jueza pero si, después de haberle pagado al número dos arbitral, no hay un castigo deportivo y todo se queda en un reproche moral, la Liga española será una hasta el 15 de febrero de 2023 y otra, irremisiblemente manchada, desde ese día. Estirarlo no sé, recordarlo ya os digo yo que sí lo voy a hacer mientras Dios me dé salud o alguien me demuestre por fin, después de tantos años, que Plaza dijo lo que nunca dijo.
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¡Pole!
Subjetiva.
#17 quirce, del anterior
Vamos a ver, quirce, este tema de "es tarea de los Directivos", es recurrente desde Santiago Bernabéu, que también tenía sus detractores y le decían lo que tenía que hacer. Es decir, que esto viene desde el infinito y más allá. Y el mismo Bernabéu acuño una frase similar a: Todo esta crítica y envidia viene por haber ganado tantas Ligas y tantas Copas de Europa. No es literal, pero por ahí iban los tiros. Imagínate ahora si la envidia y el odio no es aún más grande.
El Madrid es UNO, y nosotros somos millones, y cada uno de esos millones piensan como bien les parece, y aquí mismo en el blog que somos cuatro, pensamos diferente y tenemos cuatro soluciones diferentes a la que piensa la Directiva actual. ¿A quién hay que hacer caso? ¡A los socios! Vale, pero es que los socios no están libres de pensar diferente cada uno de ellos y que coincidan miles en las mismas cuatro diferentes "soluciones" también, por eso cuando hay elecciones y se presentan MÁS candidatos pues cada uno votará a quien se parezca más a sus soluciones o gustos.
Dicha esta perogrullada, me dices que "Callar o mirar para otra parte es de antimadridistas..." y "No se pueden consentir. Hay que denunciarlas y hacer lo imposible para erradicarlas". Y también "Es demasiado pedir a una directiva que intervenga en los atropellos ya sean arbitrales o que dañen la imagen?"
Y resulta que cuando el Madrid no va una gala del Balón de Merde porque le han engañado y lo quieren ridiculizar ante millones de aficionados del Mundo entero... pones el grito en el cielo. Yo sí lo apruebo, tú no, otros madridistas ejercerán de antimadridistas y cada uno piensa, por ponerlo fácil, en 4 soluciones y entonces podemos decir que los millones de aficionados se pueden dividir en 4 formas de solucionar lo del BdM.
1/2
ESte caso es una vergüenza global :
1. Para el barsa, evidentemente en primero : porque su defensa es patética - porque la masa social lo encubre - porque ensucian la imagen del club y el colmo de la gilipollez, porque estaban en su mejor momento no necesitaban ningun tipo de ayudas.
2. Los medios españoles que no hacen sangre
3. Los otros clubes que tampoco estan por la labor
4. La justicia
5. La federacion (Tebas)
6. En CTA
7. Nosotros que hemos estado por debajo de todo respecto a lo que el barsa nos hubiera hecho padecer si hubiese sido al contrario
Antes de ayer la Directiva del Madrid tomó una decisión, contestar a un sinvergüenza, manipulador, mentiroso, acosador y hostigador contra el Madrid, el madridismo y los profesionales de RMTV que son periodistas, peeeeero, resulta que el cerdo Castaño, NO ES PERIODISTA, no tiene el título y ahí lo tienes diciendo lo que tiene que hacer, ni más ni menos, lo que sus santos coojones digan.
El Real Madrid, le ha contestado con otro vídeo que puse ayer y que ha publicado en sus PROPIAS REDES SOCIALES, lo que significa que MILLONES DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO lo han podido ver. 5 millones habian visto el vídeo un par de horas después. Imagínate lo que se habrá puesto a pensar Castaño el cerdo, cuando vea que 1000 veces más audiencia que su pwto programa han visto sus cerdadas. ¿Y qué ha hecho el presentador que NO ES PERIODISTA ayer noche? Pues contestar con otro vídeo poniendo al Efepe, a los fichajes, al estadio y a lo que le ha salido de sus podridos cascarones, a caer de un burro.
¿Y sabes lo que ha ocurrido? Pues como ha contestado este sinvergüenza, muchos "madridistas" se han puesto a criticar ¡AL MADRID! por haber contestado al mierddas este. Y muchos, muchos más están a favor de que el Madrid, ¡POR FIN! conteste a mierddas como él.
¿Ves, lo que ocurre? Si haces, malo. Si no haces, peor. Siempre hay críticas de unos y de otros. ¿Pero por qué tenemos que llevar razón nosotros y nuestra idea y no la que ha pensado una Directiva, equivocadamente o no, que es la que lo puede hacer?
Y no, no tengo por qué sentirme defendido siempre por lo que hace o deja de hacer la Directiva, hay cosas que yo no haría y las haría de diferente manera, pero soy panyvino tengo carnet de Madridista, pero no me da derecho a despotricar contra lo que deciden quienes están autorizados. Opinar sí.
2/2
Panyvino : un Presidente ^de club no esta para fichar caprichos personales, que es a lo que se ha dedicado principalmente el engendro.
Hay reglas de gobernancia establecidas por el mundo liberal y capitalista, de por lo que tiene que velar un Presidente. De lo que se tiene que ocupar y de lo que no.
Y esto no tiene nada, pero nada que ver con lo que piense cada madridista. Son su p*tas funciones.
Defender al club y velar por sus intereses.
Mal ejemplo lo del balon de Oro. Son VOTOS joer. Votos. A ver si ahora la gente que vota no puede votar por quien le dé la Real gana.
Ha estado por debajo de todo desde que hizo su retorno.
Vamos a ver quirce, que lo del BdM te puse un vídeo hace unas semanas donde Jeni Hermoso, aquella jugadora de fútbol que se dio un pico consentido con Rabiales y viendo el escándalo que causaron las imagenes al wokismo patrio, pues decidió sacar tajada. Bueno, esta señorita la contactaron para entregar el BdM ese año y ¿sabes a quién le dijeron los organizadores que se lo tendría que dar? Pues a Vinicius. Y se llevaron una buena sorpresa. ¿Qué votos? ¿Los de "periodistas" como el Cerdo Castaño, o como Rebaño el borrego? Es decir, que le tenían preparada una gala de ignominia al Real Madrid, el City, sí el City viendo la jugada le avisó al Madrid de que le habían llamado para decirles que el premiado iba a ser Rodri. Entonces, y solo entonces decidieron mandar a tomarmuchoporculo la gala. ¿Qué más quieres? ¿Qué ponga el culo Efepe para que le den?
Quirce, no tienes razón en lo del balón de oro, no es que sean votos, es la información que te dan.Yo no se porque no se fue a esa gala, y el montón de suc-normales que dicen que no se fue por viniciudñs creo que tampoco. Mi opinión es que antes de ir al Madrid se me prometieron algunas cosas y fue mentira, y de ahí el no ir. prueba de ello es que al año siguiente la revista esa vino a negociar por lo bajini con el Madrid, si hubiese sido una rabieta no vas a negociar con alguien a quien no puedes contestar porque como dices se supone que son votos, por cierto en las elecciones suecas parece que se les han sumado once diputados de más a los woke y ha habido chanchullos, seguro que las elecciones de france football son más rigurosas.
En el resto no te voy a quitar razón, valdano era por ejemplo un error de florentino, pero además de ver las sombras toca ver las luces.
En cuanto a lo de Pablo porta ya comenté aquí que lo dijo Camacho el árbitro pagado por el barsa con billetes en cartones de tabaco y lo dijo a la salida del juicio donde iba como implicado.
Y si, no es la primera vez que se me perdona al barsa estás cositas.