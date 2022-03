Hemorroide Bale

De un tiempo (largo) a esta parte cuando a Gareth Frank Bale se le ve saltar, correr, reír y retozar por el campo como si fuera un anuncio de Fa o la promo de La casa de la pradera puedes asegurar a pies juntillas que está con la selección de Gales. Si, por el contrario, a Bale se le ve triste, mortecino, como si fuera miembro honorario de la Santa Compaña, a fe mía de que está con el Real Madrid, que al fin y al cabo es su actual club (aunque ya por poco tiempo) y el que le paga por cierto un auténtico pastón. El cómo se haya llegado a esta situación no creo yo que tenga una única explicación sino que deben ser a la fuerza varias. Parece que fue hace cien años cuando sucedió pero conviene recordar que Bale se plantó ante Daniel Levy, presidente del Tottenham, porque quería cumplir a toda costa su sueño de jugar en el Real Madrid. Sí, sí, Gareth Bale quería cumplir su sueño de jugar con la camiseta del Real Madrid. A Levy, que estaba siendo muy duro en las negociaciones, el galés le dijo que o le dejaba marchar o sencillamente colgaba las botas. O sea que el ausente Bale, el Bale apático, el Gareth Bale desconectado, ese mismo Bale estuvo dispuesto a abandonar la práctica del fútbol si no le dejaban jugar en el Madrid.

Una vez aquí, y aunque de un modo muy discontinuo y poco regular, Bale empezó a devolverle al Real todo lo que el Madrid se había expuesto por él. Ya ha quedado dicho en anteriores ocasiones que Bale aparece en muchas de las fotografías de los éxitos de uno de los mejores Real Madrid de la historia, el de las tres Copas de Europa consecutivas y cuatro en cinco años. Ya fuera debido a las lesiones o porque el futbolista tiene fama de no aguantar demasiado el dolor, las ausencias de Bale empezaron a ser demasiado prolongadas y sus presencias irrelevantes. Por cada detalle técnico, por cada regate y por cada gol Bale devolvía minutos y más minutos intrascendentes y deambular por el campo como alma en pena. El futbolista empezó a ser prescindible, comenzó a difuminarse hasta que su presencia en el banquillo o ni siquiera eso dejó de llamar la atención. Bale soñó con jugar en el Madrid, los madridistas soñaron con ver a Gareth Bale vestido de blanco pero, al final, su relación acabó convertida en una pesadilla. Tan cierto es que el periodismo deportivo español no se ha portado bien con él como que a él nunca le importaron los desaires e incluso para sus defensores, entre los que me encontré, tuvo siempre un aire de cierto malditismo, como si Bale hubiera decidido contragolpear apostando por su papel de enfant terrible. Cuanto más se atacaba a Bale más parecía esforzarse él en demostrarle al mundo que era feliz con su selección. Hasta el famoso "Gales, golf, Madrid. En ese orden". Aquello fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de casi todos sus defensores y su ausencia del partido contra el Barça y su feliz reaparición de nuevo con Gales ha hecho desistir incluso al último abogado defensor de Bale sobre la faz de la tierra, mi amigo Jesús Bengoechea, que me consta que está triste y decepcionado con esta situación.

Habrá que reconocer que Bale es un caradura y de sus últimas actuaciones se podría incluso deducir que el fútbol le gusta lo justo y necesario o incluso nada, lo suficiente para convertirlo en millonario. No es el primer caso ni será tampoco el último de un futbolista al que no le interesa el fútbol. A Florentino Pérez se le achaca que no haya atado en corto a Bale, que no le haya obligado a entrar en razón, que no se haya esforzado en convencerlo de que era importante para el equipo. En esto, sólo en esto, el fútbol continúa siendo un negocio distinto al resto porque es el único en el que, si das con un futbolista así, no puedes hacer nada salvo tratar de malvenderlo o esperar a que finalice su contrato, que es por lo que ha optado el Real Madrid.

Salvo destellos insuficientes, Bale ha sido una gran decepción. De un tronco quizás no debiera esperarse nada pero de un super clase sí, y Bale lo es. Dios da a veces pañuelo a quien no tiene mocos. Bale no se ha rebelado porque el Real Madrid, Madrid, España y el fútbol español, europeo y mundial le importan una higa y lo más probable es que dentro de tres meses cuelgue las botas. Lo peor que puedo decir de Bale es que me siento estafado como madridista, me siento engañado y burlado y lo quiero fuera de aquí cuanto antes. Gareth Bale entró en el Madrid pero el Madrid no entró en él y dudo mucho que pudiera hacerlo cualquier otro club de fútbol. Florentino ha hecho lo más razonable, tratar de desembarazarse de él aunque fuera perdiendo dinero y, si no, aguantarlo en silencio como se sufre una almorrana. Porque eso es precisamente lo que es Bale para el Real Madrid, una vena hinchada en el ano, una de esas profundas y dolorosas que al final producen trombos. La hemorroide Bale pasará y dentro de poco no nos acordaremos ni de su cara. Su desafección sólo resulta vergonzosa para él. No sabe lo que se ha perdido y lo más triste es que parece que lleva nueve años sin ser feliz. Tanta paz lleves como descanso dejarás cuando te hayas ido definitivamente. Eres pasado, el futuro es Mbappé.