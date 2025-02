La Liga sí que da vergüenza

A ver, Javier Tebas: ¿Pagarle 8’4 millones de euros al vicepresidente arbitral prescribe pero quejarse de los árbitros no? Me parece un poco injusto, ¿no? O sea, ¿tú te tiras más de tres lustros pagándole a Negreira sin que absolutamente nadie lo sepa (o a lo mejor sí) y eso prescribe, pero que pongas en tela de juicio el modelo de Liga, precisamente porque contigo esté compitiendo el club que pagó, no tiene fecha de caducidad? Yo no lo veo así. Y como yo no lo veo así, aquí se va a seguir insistiendo en que mientras no se ponga efectivamente el contador a cero, tal y como dijo el presidente de la Territorial gallega, Louzán, no se podrá volver a hablar de fútbol. O al menos no de una competición profesional y limpia. Y Tebas, que siempre trata de ser muy didáctico, aquí mezcla churras con merinas y, como le pasaba a Vicente del Bosque, confunde al presidente del Real Madrid con el Real Madrid. Y Florentino Pérez es un pilar muy importante del Real Madrid y representa a la institución, pero no es el club. El club, Tebas, se merece un respeto porque lleva paseando el nombre de España por el mundo desde 60 años antes de que usted y yo viniéramos a este mundo.

Con ese ánimo didáctico que mueve aparentemente a Tebas yo voy a volver a repetir que hay colegas míos de profesión alarmantemente equidistantes. Cuando alguien dice, "a mí me parece muy mal que se pague durante 17 años al vicepresidente arbitral pero también me parecen muy mal los vídeos de Real Madrid Televisión", está siendo muy injusto porque, al peso, una de las dos circunstancias inclina definitivamente la balanza y la otra no. Más que nada porque, y esto tampoco tengo empacho en repetirlo un millón de veces, todos los clubes protestan, todos. Todos se quejan, todos. Desde siempre. Pero el hecho de que el presidente de la Liga y de la federación española señale sólo a uno de ellos y no al resto le inhabilita para ocupar esos dos puestos, uno de forma oficial y el otro extraoficialmente.

Por muchísimo menos que esto estalló el otro día Pablo Longoria, presidente del Olympique de Marsella, diciendo que la Ligue 1 era una mierda y que a ver si venía ya a rescatarle la SuperLiga. Longoria estalló por un árbitro, por uno. Contra el Auxerre le pusieron a Jérémy Stinat, que es el mismo que estuvo como cuarto colegiado en el Marsella-Lille, que aún sigue investigado, y montó en cólera. Un árbitro y Longoria dice que la competición es una mierda. Me gustaría preguntarle a Pablo qué le parecería que se hubiera demostrado que el PSG, por ejemplo, estuvo pagándole durante 17 años al vicepresidente arbitral y que en el Comité Técnico de Árbitros siguieran exactamente los mismos. O, más recientemente, que el club que pagó le hubiera recortado 7 puntos en las últimas 3 jornadas al único club que se queja por los pagos con una serie de sorprendentes decisiones que han sido recogidas por toda la prensa mundial.

Así las cosas, y con el presidente de la Liga reconociendo que hubo corrupción deportiva y que, de no haber prescrito el delito, al Barça habría que descenderlo, con el titular que nos quedamos los periodistas es con que a Tebas le da vergüenza el Real Madrid. Yo soy de la opinión contraria. A mí me parece que lo único que no da vergüenza es el equipo que no pagó y el único que se atreve a denunciarlo, asumiendo que habrá consecuencias sobre el campo, como ya se ha visto. A mí lo que me da vergüenza es una federación oscurantista. Y me da vergüenza que el Consejo Superior de Deportes haga la vista gorda con el club que pagó durante 17 años al vicepresidente arbitral y le consienta que incorpore a su primera plantilla a jugadores que no reúnen los requisitos. Y me parece vergonzoso que esos jugadores marquen goles decisivos para un equipo que, según el presidente de la Liga, debería estar descendido de no haber prescrito sus pagos. Y me da vergüenza que un secretario de Estado para el Deporte, ex trabajador del Barça, conociera presumiblemente todos estos hechos y no dijera nada. Y me parece vergonzoso que la federación adjudicase la gestión del tristemente conocido VAR al Grupo Mediapro cuando el ex presidente de dicho grupo, Jaume Roures, fue avalista del club catalán al adquirir, a través de Orpheus Media, el 24’5% de Barça Studios. Y es vergonzoso que según Victor Font, Barça Studios sea la "operación ficticia más grande de la historia del fútbol". Vergonzoso es un presidente que da cortes de manga y pega patadas e insulta y no otro que es reconocido mundialmente por su buen hacer salvo, qué curioso, aquí, en España. Tiene usted, Tebas, el punto de mira tan desviado y conserva tanto odio hacia una persona que no es capaz de darse cuenta de que casi todo da vergüenza en el fútbol español… salvo precisamente lo que a usted le parece vergonzoso. Y eso, Tebas, también me parece una vergüenza.