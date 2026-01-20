La voz acosadora del madridismo

Andrew Linn, lingüista de la universidad de Sheffield, y Shanon Harris, ingeniero de sonido, elaboraron en el año 2008 un estudio cuyo objetivo no era otro que determinar cuál era la voz humana perfecta teniendo en cuenta varios factores como la entonación, la velocidad, la gravedad… La ganadora entre las cincuenta finalistas fue la voz del actor y director de cine y teatro Alan Rickman, mundialmente reconocido por su papel de Severus Snape en la saga cinematográfica de Harry Potter o, también, por dar vida, entre otros muchísimos personajes, al terrorista Hans Gruber en la primera entrega de Jungla de Cristal o al sheriff de Nottingham en Robin Hood. De hecho hay quien piensa que si Dios decidiera dirigirse a nosotros con una voz humana lo haría con una mezcla de las de Rickman y Jeremy Irons.

Pues bien, este sábado, en el Bernabéu, habló otra voz, habló la voz del madridismo. Bueno, en realidad habló la voz del madridismo que fue al campo porque es bien sabido que el Real Madrid tiene afortunadamente millones de seguidores repartidos por todo el mundo. La voz del madridismo pasó por distintas fases porque, al principio, sí pareció la de Rickman que oíamos antes recitando unos versos. Una voz firme y segura, rotunda, varonil, tranquila, severa. En definitiva, una voz justa. Ya habíamos oído esa voz antes muchas veces. De hecho, hay madridistas que sacan pecho por haberle pitado a todo el mundo en ese estadio, y me refiero, por supuesto, a los jugadores importantes y no a los irrelevantes. De ahí salieron reprendidos y señalados Cristiano, Benzema, Bale, la Quinta del Buitre al completo… Cómo sería la cosa para que uno de los hijos pródigos del madridismo, Míchel, llegara incluso a marcharse del campo antes de ser sustituído por el entrenador porque estaba harto de sus propios aficionados…

Antes decía que, al principio, todos interpretamos que la voz del madridismo sería la habitual del enfado: señalamiento y ya. Pero la voz cambió, dejó de ser la de Alan Rickman para convertirse en una voz estridente, chillona, no tanto acusadora como acosadora. Yo, y siento tener que decirlo así pero es lo que siento, confundí su voz con la del Biff Tannen de Regreso al futuro. ¿Os acordáis? El que decía aquello de "¿Hola?, ¿hola?, ¿Hay alguien en casa?" El que perseguía al padre de Marty McFly. Hubo un momento determinado en que dejó de ser la voz justa del madridismo, la voz que llama la atención, la voz que recuerda a sus jugadores la camiseta que llevan, para transformarse otra voz distinta, la voz del reto viral, uno de esos de Tik Tok. Quien el sábado persiguió con saña a Vinicius y a Bellingham e intermitente lo hizo a Valverde, que son los señalados por Los Segurolas, no pretendía ser justo sino llamar la atención, no quería mostrar su descontento sino batir un récord. Y lo logró. Se batió un récord, en mi modesta opinión, patético y que a mí me dio mucha vergüenza, pero un récord al fin y al cabo. Por supuesto que no sirvió de ayuda, todo lo contrario. No advirtió, asustó, acojonó. Por ejemplo a Huijsen, que el pobre tiene 20 años y no se ha visto en otra. Dean habrá soñado con la afición del Real Madrid, la de la voz de Dios: llegó aquí siendo un chaval sin complejos y ahora no tiene más que tics en su fútbol. Será milagroso que no se haya hecho pipí en la cama.

Espero no estar siendo demasiado duro con mi propia afición pero es lo que siento. He ido muchísimas veces a ese campo y jamás en mi vida he pitado a nadie. Nunca he creído que pitar ayude aunque, como decía el Guerra, hay gente pa tó. Pero lo del sábado sonó raro, olió a algo más que al disgusto por una eliminación copera. Lo del sábado tuvo aroma a cosa fea, aroma de vendetta, intento por ridiculizar. Y yo digo sobre las campañas lo mismo que dijo en una ocasión el juez Potter Stewart sobre la pornografía hardcore, "no sé cómo definirlas pero las reconozco en cuanto las veo". Vamos, en este caso en cuanto las oigo. No quiero ser injusto y meter en el mismo saco a todo el mundo porque seguro que hubo gente que no pitó pero… ¿perseguir durante 90 minutos a varios de sus jugadores? De haber sido tan insistentes seguro que ya habría sentencia (y condena) por el Caso Negreira.

Hay otro sector del madridismo que pretende convertir ahora a Álvaro Arbeloa en el confidente de Florentino y supongo que querrá hacerle la vida en ese banquillo lo más insoportable posible. Brotones y neutrones. Hoy Álvaro ha dicho que, salvo lesión, él no sentará nunca a Vinicius porque si el Real Madrid quiere conseguir algo esta temporada le va a necesitar a tope. El sábado fue más allá, "exigiré a sus compañeros que le busquen". Es un comienzo lógico, no sentar al más desequilibrante y habilitar sistemas tácticos para que puedan encontrarlo en el campo. ¿Dirá algo mañana, en Champions, la afición? Y si lo dice, ¿será con la voz de Dios de Alan Rickman o con la de pito de Gracita Morales? "¡¡¡Señoritoooo!!!" ¿Volverá Biff Tanen al Bernabéu? "¿Hay alguien en casa?" Lo del sábado pasará a los anales de la historia como el fusilamiento del 17 de enero, veremos el 20 qué pasa.