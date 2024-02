Laporta odia al Barça

Hoy es el día de la marmota. Todos los 2 de febrero, granjeros de Estados Unidos y Canadá predicen el final del invierno según el comportamiento que tenga la marmota al salir de hibernar. Según la creencia, si al salir de su madriguera la marmota no ve su sombra por ser un día nublado, abandonará su refugio y eso querrá decir que el invierno terminará pronto; si, por el contrario, la marmota se mete de nuevo en su madriguera, eso significará que el invierno se alargará al menos otras seis semanas más. Este viernes Phil, el famoso roedor metereólogo de Punzsutawney, en Pensilvania, ha emergido de su madriguera a las 13 horas y 22 minutos de España y, al no ver su propia sombra, ha dejado atrás su hogar pronosticando por lo tanto que los norteamericanos tendrán una primavera temprana. Nosotros no tenemos a Phil pero, a cambio, tenemos a Joan Laporta. Si, al salir de su madriguera, Laporta no es capaz de ver su propia sombra y vuelve a esconderse, sabremos que la culpa de que cuadruplicara la facturación de la empresa de cera virgen de Enríquez Negreira será del Real Madrid. Si, por el contrario, Laporta no regresa a su madriguera, en ese caso todos seremos conscientes de que la culpa de que el Barça se tirara 17 años pagando al vicepresidente arbitral habrá sido del Real Madrid. La marmota de Pensilvania ofrece al menos dos opciones, la catalana no, la culé sólo tiene una: la culpa de todo la tiene siempre el Madrid.

En Estados Unidos saben que, en el fondo, lo de Phil es puro marketing, folclore para sacarle pasta a los turistas, algo parecido al monstruo del Lago Ness. Aquí no, aquí entrevistan al presidente del Barça que multiplicó por cuatro lo que cobraba Negreira, le dan un altavoz y le otorgan credibilidad. Fuera de Culelandia, Joan Laporta es un meme presidencial, dentro de Culelandia nadie se atreve a decirle que va desnudo por Canaletas. Y esa ausencia total de autocrítica, esos niveles tan bajos de exigencia, han convertido al Barça en lo que es hoy, un club en bancarrota y con un proyecto deportivo que es la irrisión de Europa. De esto último puede dar buena muestra el caso del sueco Lucas Bergvall, de 18 años y que lo tenía todo hecho con el club azulgrana: el sueco le hizo la cobra al Barça para marcharse al Tottenham en el último minuto. Se ha corrido la voz.

Convertir al Fútbol Club Barcelona en un club poco fiable supone una tarea hercúlea y no puede ser obra de un solo hombre sino de muchos y a lo largo de varias generaciones. Han sido varios presidentes, y durante muchísimos años, los que han tenido que conjurarse para hundir al club que decían amar. Si a los padres de Bergvall les han mostrado alguna de las últimas ruedas de prensa de Laporta o de Xavi no me extraña en absoluto que hayan puesto pies en polvorosa. A ENIC Group, propietario del club de la Premier, no le habrá hecho falta más que mostrarle al representante del chico el balance del club catalán para que se decida definitivamente. Es este un proyecto deportivo que sólo atrae a viejos soldados de fortuna como Lewandowski o Gündogan, jugadores que se encuentran en su otoño deportivo, o a chavales de la cantera que ya no pueden huir como hizo Bergvall.

Y si la situación deportiva asusta, la económica es la muerte. Hoy lo explica Aurelio Medel en Cinco Días. Por no entrar en demasiados tecnicismos, el resumen que hace Medel es el siguiente, y leo textualmente: "La debilidad del Barça es tan grande que esta temporada se meterían en pérdidas solo por pagar a Xavi Hernández el salario al que ha renunciado esta semana. Con unos ingresos de 859 millones, prevén ganar solamente 8, que es justo el sueldo de Xavi". Y añade: "Si el Barcelona no puede repagar los 2.000 millones de euros de deuda que va a sumar entre su histórico y el Espai Barça, los 144.000 socios del club perderán todo y se convertirá en una sociedad anónima en manos de los acreedores". En algo sí estoy de acuerdo con Laporta y es en que existe una conspiración para destruir al Barça, siendo él mismo uno de los principales conspiradores. Francisco Franco salvó, y en varias ocasiones además, al club azulgrana, y un independentista catalán va a hundirlo definitivamente. Cuando eso suceda, ni siquiera el Real Madrid le servirá como madriguera. Si le tuviera aquí delante le preguntaría lo siguiente: "¿Por qué odias tanto al Barça, Laporta?, ¿Qué te ha hecho?". No me extraña que Florentino lleve confiando en él desde el año 2000.