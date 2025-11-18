Liga y NFL, Willy Toledo y Sir Laurence Olivier

Este ha sido el domingo en el que en España o ha gustado mucho la NFL de toda la vida, o jamás ha gustado. Y, si realmente ha gustado, ha dejado de gustar, pero solo por unas cuantas horas, porque el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders se disputaba en el estadio Bernabéu. Se estima un impacto económico de alrededor de 70 millones para la ciudad, los hoteles de la capital han registrado un 90% de ocupación, bares y restaurantes habrían recibido entre 10 y 21 millones, concentrándose principalmente en la almendra central y en la hostelería del propio estadio y sus alrededores. De los 83.000 asistentes, en torno a 42.000 han sido turistas internacionales. Pero no ha sido solo un aspecto económico sino, y no quiero ser pretencioso, también un aspecto ético y moral. Estuvo bien que sonara el himno nacional español en honor a la Unidad Militar de Emergencias, fue bonito y emocionante que se premiara a los mejores. Y estuvo también bien que sonara el himno nacional de los Estados Unidos de América, y estuvo aún mejor que ambos himnos nacionales se respetaran con un silencio sepulcral. Desgraciadamente en España no estamos demasiado habituados a que se respete nada, y mucho menos nuestro himno, que suele pitarse en las finales de Copa y a la menor ocasión, así que ese silencio al que me refería antes se volvió atronador en nuestras cabezas. ¡Qué diferencia! ¡Qué clase! ¡Yo quiero esto para mi nación, pero lo quiero a diario y no solo de vez en cuando!

Todo salió, como digo, a pedir de boca. E incluso en el plano deportivo, Miami se impuso al más puro estilo Real Madrid, en la prórroga y con tensión hasta el final. La gente se lo pasó bien, se divirtió, no se produjeron incidentes reseñables y, ya de paso, este espectáculo nos sirvió para recordar lo que somos capaces como país, nos recordó que aún somos capaces de hacer lo mejor. Solo alguien muy resentido puede buscarle aspectos negativos a lo que pasó ayer, y lo dice alguien a quien no gusta el fútbol americano y que no estuvo tampoco en el campo. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien capaz de sacarle punta negativa a un acto que solo reúne parabienes mundiales hacia el Bernabéu, Madrid y España? Pues sí, lo hay: Javier Tebas Medrano.

En un post en la red social X, el presidente de la Liga vertió toda su amargura, la que lleva acumulando desde que le dijeron que no a su surrealista propuesta de jugar el Villarreal-Barcelona. Decía Tebas que llevábamos semanas escuchando que este 16 de noviembre era histórico para el deporte español. ¿Para el deporte? No, para el deporte español son históricas por ejemplo las quince Copas de Europa del Real Madrid, Javier, lo de ayer fue histórico para España. ¿Por qué te tumbaron a ti el partido Villarreal-Barcelona y ayer todo el mundo elogió el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders? Muy sencillo, Tebas, se llama consenso. En la NFL todos lo votan todo, lo planifican conjuntamente, deciden transparente y democráticamente. En la NFL todos los clubes tienen voz, las salidas (la del domingo era, me parece, la número 62) se gestionan entre todos. Las decisiones, y por supuesto también las económicas, se adoptan entre todos. La Liga, Tebas, intentó jugar en Miami sin consultar a los clubes, sin pedir opinión a los futbolistas, sin conocimiento de CONCACAF, organizando un partido con una empresa externa. Ningún club, salvo por supuesto el Barça, sabía si ese encuentro supondría algún tipo de beneficio económico ni en qué cuantía.

La Liga de fútbol americano lleva 40 años consensuando, aquí, en nuestra Liga de fútbol, tú quisiste jugar por el artículo 33. Y naturalmente, querido Tebas, por supuesto que sin el consenso y sin el conocimiento previo de todos, colándote por la puerta de atrás, existía adulteración de la competición. Quizás, y pido humildemente perdón por el consejo, lo que tendríais que hacer en la Liga de Fútbol Profesional es iros a Estados Unidos, pagaros un máster de gestión patrocinado por la NFL y venir luego aquí a implantar su modelo de gestión. Hoy, querido Javier Tebas, España tiene una imagen más potente, más consolidada y mejor. Y sí, la tiene por el partido de fútbol americano que se jugó en uno de los templos del fútbol mundial, del que, por cierto, todo el mundo habló absolutas maravillas. Aquí, a cambio, os tenemos a ti, a Louzán, que dice que también llueve en Sevilla, y al Barça, cuyos dirigentes pagaron durante 17 años un total de 8,4 millones de euros al vicepresidente arbitral. Allí profesionalidad, aquí la mugre. La diferencia, te pongas como te pongas, es la misma que hay entre Sir Laurence Olivier y Willy Toledo.