Los portacoces de Tebas hacen el ridículo

Tengo que rectificar algo de lo que dije ayer sobre Javier Tebas, y lo hago sin ningún problema. Sí porque dije que cuando, por ejemplo, Joan Laporta habló de adulteración de la Liga, Tebas no dijo nada, y yo estaba confundido. Lo dijo. Pero no para criticar que Laporta hablase de adulteración, no, sino para justificar las palabras del presidente del Barça. Lo que dijo exactamente el presidente de la Liga un 29 de enero de 2024 acerca de las palabras del presidente del Barça fue lo siguiente: "No es verdad, ya se le pasará. Lo dijo después de unos arbitrajes complicados y, bueno, también los seres humanos tienen derecho a desfogarse. No estoy de acuerdo, pero tampoco le voy a dar más importancia y me voy a estar flagelando porque diga eso". Es increíble: Tebas no sólo no criticó a Laporta por decir que la competición estaba adulterada sino que justificó al presidente del Barça: "Ya se le pasará", "lo dijo después de unos arbitrajes complicados", "no me voy a estar flagelando porque diga eso"... ¿Tiene o no tiene motivo el Real Madrid para sentirse maltratado? Yo creo que sí lo tiene.

Hoy Tebas, en un paso más de su escalada verbal contra el Real Madrid, ha acusado directamente a Carlo Ancelotti por dejar que le usen: "Que te usen para esto es una pena, con la experiencia que tienes". O sea, Carlo Ancelotti, que ha entrenado a la Juve, al Milan, al Chelsea, al Paris Saint Germain, al Bayern, al Naṕoles y al Real Madrid, que ha ganado Ligas en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en Francia y en España y varias Champions y que es probablemente el entrenador de fútbol más laureado de la historia… dejándose utilizar. ¿Cómo se defiende uno de una insidia? No ataque usted a la persona, Tebas, no emplee usted un argumento ad hominem, no acuse a Ancelotti de ser un hombre sin personalidad, ofrezca usted argumentos contra el suyo, que es que usted falta al respeto a millones de madridistas. Por cierto, no veo que a usted le lleven tampoco demasiado la contraria en la Liga sus adláteres pero yo no voy a decir temerariamente que esté rodeado de gente que se deja manipular. ¿Piensa usted que no falta al respeto a millones de madridistas llamando llorón al Real Madrid? Porque yo creo firmemente que sí falta al respeto al Real Madrid.

Por otro lado, el asunto de la crítica del Real Madrid al modelo de competición está adquiriendo tintes ciertamente tétricos porque hay quien, al objeto de defender lo indefendible, como por ejemplo que nada cambie en el CTA después de haberse confirmado que el Barça pagó durante 17 años a Negreira, pretende relacionar la carta del club blanco con, por ejemplo, el terrible asesinato del abuelo de un árbitro de 15 años en Sanjenjo o el acoso sufrido este fin de semana por unas árbitras en un encuentro de Segunda Regional en Gran Canaria. Es tan demagógico y tan populachero que, de no ser porque hay una víctima mortal por medio, hasta sería hilarante. O sea, ¿la carta del Real Madrid provoca que haya un tarado que agreda a una persona en un campo pero que Simeone sugiera que el Real Madrid lleva robando 100 años no? ¿En serio? ¿Estáis bien de la cabeza? Cuando se critica a la cúpula arbitral siempre sucede lo mismo, siempre se sacan de la manga el as de las agresiones a los árbitros de categorías inferiores… ¡que desgraciadamente llevan sucediendo años! ¡Años!

La carta del Real Madrid es del 3 de febrero. 30 de diciembre de 2024, "lamentable agresión a un árbitro en un torneo navideño de fútbol sala". El mismo día, 30 de diciembre, "brutal agresión a un árbitro en Cuenca". 26 de enero, "nuevo intento de agresión a un árbitro de 20 años". 24 de noviembre, "vergonzosa agresión a un árbitro en un partido de alevines en Granada". 25 de noviembre, "una madre salta al campo y abofetea al árbitro en un partido de alevines". 1 de diciembre, "un intenso partido juvenil cargado de insultos termina con la agresión de un padre al árbitro en Ávila". Y así podría estar hasta la eternidad relatando agresiones a árbitros de categorías inferiores.

Aquí, para ir resumiendo, han pasado dos cosas. La primera es que, mal que pese a muchos, ha sido al Barça al que han encontrado pagándole al vicepresidente arbitral y no al Real Madrid, que es lo que hubieran deseado los antimadridistas. Y eso les ha descolocado. Y la segunda es que está asumido desde hace demasiado tiempo en España que el Real Madrid debe aceptar en silencio, como se aguanta una almorrana, que es un club que debe sus éxitos a las ayudas arbitrales. Esto pueden decirlo en Madrid, en Barcelona, en Valencia o en Sevilla, y el Real Madrid debe callarse. Lo que no estaba en el guión es que el Real Madrid dijese "hasta aquí hemos llegado". Y es así, hasta aquí se llegó. Arregle lo de la prescripción, Tebas, y no dé lecciones a Ancelotti, que no las necesita. El Barça pagó. Y durante 17 años. Y usted no se enteró. Muy mal, Tebas, muy mal. Mientras eso no se arregle, su Liga será la mugrienta Liga Negreira. Y no mande a sus portacoces a pregonar que la violencia arranca con la carta, que dan grima.