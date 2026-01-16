¡Menudo pastel nos dejas, Xabi!

Lo que tocó fondo en el Carlos Belmonte no fue otra cosa que el triste proyecto del aún más triste Xabi Alonso. Lo que el Real Madrid mostró en Albacete fue lo mismo que se ha visto desde el principio de temporada: un equipo desordenado, que ataca mal y defiende peor aún, muy flojito atrás, mal preparado físicamente, cometiendo errores de principiante que siguen sin corregirse y un grupo de futbolistas de élite desmotivados y que no creen en ellos mismos y se piensan que son los peores del mundo cuando no lo son. Si anoche, ante un equipo que lucha por no descender a Primera Federación, los jugadores hubieran volado como auténticos aviones y presionado como leones, yo habría dudado sobre si esa teoría de que a Xabi querían hacerle la cama podría ser cierta, pero el caso es que se siguieron cometiendo exactamente los mismos fallos porque, y aunque sea muy populista atacar a la plantilla y preparar el akelarre del sábado, que ya está montado, el problema nunca ha sido de actitud. A lo mejor en algunos casos sí de aptitud, puede que se haya creído que algunos futbolistas darían más de sí, pero nunca se trató de la actitud. El problema es que este equipo está mal entrenado, deficientemente preparado, hecho unos zorros físicamente y la autoestima ha desaparecido.

Entiendo que a Álvaro Arbeloa le vayan a buscar desde el primer día, de hecho ya lo están haciendo, por ejemplo el gañán de Piqué, pero sólo un iluso con muy mala baba podría achacarle a él un desastre así. Este pastel es tuyo, Xabi, sólo tuyo. Tendrías que habértelo comido tú pero imagino que alguien dentro del club pensaría que, incluso bajo mínimos, al equipo le daba para eliminar al Albacete y que eso le ofrecería un pequeño respiro a Arbeloa para poder trabajar un pelín más, pero no fue así, no le dio. El Madrid está cogido con pinzas, lleva cogido con pinzas desde septiembre, la paciencia ha sido excesiva en mi opinión y ahora se ven, cuando ya estamos casi en febrero, los efectos del desastre de la era Xabi Alonso. Si los madridistas de a pie quieren solucionar esto de verdad, si no se dejan sugestionar, si no se dejan guiar, yo creo que hay que apoyar a los futbolistas, que son los que tienen que sacar las lentejas del fuego, y no machacarlos más. Pero, si tengo que ser sincero, soy bastante pesimista al respecto.

He oído en los últimos días a muchos ex futbolistas del Real Madrid hablando de eso mismo, de la actitud. No sé qué pensaban todos estos ex jugadores cuando desde fuera les decían que si no corrían, si no llegaban, si no defendían bien y si no marcaban goles era simple y llanamente porque no les daba la gana. ¿Quisísteis vosotros echar a algún entrenador? ¿No corristeis alguna vez para que lo pusieran de patitas en la calle? ¿Jugasteis adrede sin ganas? Cuando preguntas todas estas cosas no hay ni uno solo de ellos que te diga que sí, que él no corría cuando le caía mal un entrenador: "Yo no… pero estos sí" Qué curioso, ¿verdad? Y cuando la situación, como es el caso que nos ocupa, degenera y es tan difícil mantener la calma porque en el Real Madrid no hay tiempo, empiezan a circular por la Villa y Corte exactamente los mismos bulos de siempre: que si a éste le vieron tomándose una copa, que si aquel otro estaba de fiesta… Escuchadme: los futbolistas han salido, salen y saldrán. También cuando ganaban tres Copas de Europa seguidas. Yo, por supuesto, no voy a entrar en eso porque me parece muy triste.

Hay tal distancia entre los elogios hacia la labor de Xabi, que probablemente haya sido el peor entrenador del Madrid desde Wanderlei Luxemburgo, y los resultados cosechados, que tengo que pensar mal. Yo creo que aquellos que han girado la responsabilidad del sindiós táctico y la desastrosa preparación física hacia los jugadores, tienen un interés personal en la cuestión. A mí, como madridista, sólo me interesa que le vaya bien al equipo, pero a estos panenkitas no, ellos quieren salvar a su colega. ¿Y por qué quieren hacerlo?... Bueno, ¿cómo se sabe, por ejemplo, que Xabi llegó un día al vestuario y estalló de ira diciendo que él no estaba allí para dirigir una guardería? ¿Ha sido un jugador? Yo creo que no. ¿Quién habrá sido? Aunque en esta historia también hay tontos útiles, o sea aquellos que ni siquiera sacan información, e incluso hay quien sostendrá sinceramente que Xabi era la mejor opción y que, a pesar del desastre evidente, había que mantenerlo durante toda la temporada, yo creo que aquí hay quien tiene un interés estrictamente personal: no estaban reclamando más tiempo para Alonso, no, lo estaban pidiendo para ellos mismos.

¿Mala planificación? Puede ser. El día que se marchó Toni Kroos dejó un cráter en el centro del campo. ¿Habría ido yo a por un centrocampista del perfil de Kroos? Es muy probable. ¿Habría fichado otro defensa central? Es posible. Por supuesto que todo es mejorable y naturalmente que el Real Madrid no puede vivir de las 6 Copas de Europa ganadas en 12 años, a mí no me lo tenéis que contar ninguno. ¿Es responsable Florentino? Claro que lo es, de lo bueno y de lo malo. El máximo responsable de todo. Pero cuando oigo a un Panenkita decir eso de "es que no se está señalando al auténtico culpable", no puedo por menos que troncharme de la risa. ¡Con lo que se ha dicho de Florentino Pérez en España! Salvo Amancio Ortega no creo que haya habido nadie en España más criticado que el presidente del Real Madrid. A Santiago Bernabéu también le pasó, ¿eh? También le insultaron a él los madridistas. Pues nada, a por Florentino, que no ha dejado trabajar a Xabi Alonso. ¿Se puede ser más memo? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Se puede? Sí se puede.