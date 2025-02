Mugrienta Liga Negreira

No parece demasiado razonable pensar que el colectivo arbitral español sea el único grupo de seres humanos sin ánimo de revancha o que simplemente sea capaz de olvidar o pasar por alto un agravio. Los árbitros españoles, y lo han confesado públicamente en alguna ocasión, se sienten agraviados por los vídeos de Real Madrid Televisión. Lo confesaba a su modo hace algunos días el ex colegiado Juan Andújar cuando, en Onda Cero, afirmó que los colegiados no aceptaban nada del Madrid, que no querían nada del Madrid. Pero es que no haría falta acudir a la reacción del CTA hacia afuera sino que sería suficiente prueba documental el audio que publicó en exclusiva Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital para comprobar que los árbitros también se la tienen jurada a compañeros suyos que se atrevieron a dar el "queo", por ejemplo a Javier Estrada Fernández.

Me he vuelto a escuchar el sonido de Medina Cantalejo y es demoledor y muy definidor de lo que pasa ahí dentro. Cantalejo dice, por ejemplo: "Esto va para el personajillo o los personajillos: llamarte rata, yo creo que es aumentar un poco la calidad de lo que eres porque yo creo que no llegas ni a hamster, ni a ratoncillo pequeño. Eres un personajillo". O esto otro: "Ese hamster, esa pequeña cosa que está aquí entre nosotros sin importancia, sin valores y sin nada". O esto: "Tú no eres nada, eres la cosa más insignificante que posiblemente haya pasado por el arbitraje español". O esto: "En algún momento vas a meter la pata, y aunque sea lo último que haga en el CTA, te voy a echar con todo el deshonor y toda la mala leche que tengo, que sabéis que algunas veces es mucha". Si los árbitros son capaces de emplearse así contra los suyos, ¿no es posible que le tomen la matrícula a un equipo?

Munuera Montero, el último ejemplo de arbitraje lamentable. En su libro "La verdad del Caso Negreira", Miguel Ángel Pérez cuenta cómo este caballero, Munuera, trató de sonsacar a Estrada cuando se enteró de que se había querellado contra Negreira. ¿Por qué? Porque Munuera es un hombre de Medina Cantalejo, es un hombre del CTA y del Negreirato. O sea, un oficialista de tomo y lomo. Y como Medina Cantalejo no se atrevió a llamar directamente a Estrada para preguntarle por qué se había querellado individualmente contra Negreira poniendo al colectivo a los pies de los caballos, envió a Munuera por delante. Éste Munuera es el del arbitraje del sábado en Pamplona.

A mí siempre me han llamado conspiranoico cuando he hablado del asunto arbitral, pero es que yo creo que, desde que hace dos años se supiera que el Fútbol Club Barcelona había pagado durante 17 años a Negreira, el asunto está ahí, no hace falta interpretar, no es necesario deducir, no hay que atar cabos: los cabos vienen atados de fábrica. Aún así no ha sido hasta hace poco, y probablemente coincidiendo con los arbitrajes de Barcelona, Bernabéu y Pamplona, que periodistas muy sensatos han dicho lo que tanto yo como otros más atolondrados venimos diciendo desde hace tiempo. Y en este sentido me llamó mucho la atención la columna de opinión de Carlos Carpio del otro día en Marca. El titular era el siguiente: "Si decides ir a la guerra contra los árbitros cuenta con que saldrás herido". ¿Y por qué tiene que ser esto así? Vamos a ver, si el Real Madrid exige una profunda renovación del CTA después de enterarse de que el Barça le pagó 8,4 millones al vicepresidente arbitral, ¿está yendo a la guerra? ¿Va a la guerra si utiliza su televisión para criticar a los árbitros? Y otra más: ¿Es que a los árbitros no se les puede criticar? Lo que se infiere de la columna de Carpio es que si criticas a los árbitros, ellos van a ir a por ti, ¿no? ¿Es eso? ¿Podría deducirse que es lo que están haciendo ahora quitándole puntos al Real Madrid frente al Español, el Atleti y Osasuna?

En esa guerra que el Real Madrid mantiene y va a seguir manteniendo contra un sistema arbitral calificado por el juez como "corrupción sistémica", esta mañana al club blanco le han puesto al fin los audios de la famosa entrada de Carlos Romero. Y aquí yo creo que el Madrid ha pecado de ingenuo porque, ¿qué pensaba que iba a escuchar? ¿Al árbitro del VAR pidiéndole al de campo que perjudicara adrede al Madrid? A la vista está que estos señores son mucho más sibilinos que todo eso. Se han ido a Las Rozas, han oído lo que querían oír, al final de la reunión Cantalejo se ha mostrado tan prepotente como siempre y el Real Madrid sigue sin comprender cómo es posible que Romero no fuera expulsado. Todo OK, José Luis, todo OK.

Es ciertamente desalentador, muy desilusionante. Y esa es la sensación que me transmiten desde dentro del vestuario del Real Madrid. Creen que nada de lo que hagan o dejen de hacer sobre el campo les va a servir para poder ganar esta Liga. Es muy fuerte, ¿eh? En el vestuario del Madrid tienen la sensación de que da igual pagar al vicepresidente de los árbitros que no pagarle y que, lejos de ser el Barça el penalizado, el CTA les ha pillado la matrícula por criticarlo y por dudar de un sistema que está claramente manchado. Y, como dice el refrán, con estos bueyes tocará arar. El Comité Técnico de Árbitros se beneficia de esa máxima española de que "quien resiste vence". Y ellos vencerán, no me cabe la menor duda. Ganarán. Acabarán ganando porque aquí nunca pasa nada y si pasa se le saluda. Es una basura, lo sé. Vamos, lo sé yo, lo sabes tú, lo sabe él y lo saben todos. Mugrienta Liga Negreira.