O pasillo o charla

La pregunta es la siguiente: ¿Está obligado un club de fútbol a enviar a la sociedad un mensaje de juego limpio, de fair play y de valores? Pues hombre, en un mundo ideal sí, pero en el mundo real no funciona así. Los políticos también deberían ser para los ciudadanos una especie de faro moral ejemplarizante pero luego coges la carretera de La Coruña en dirección a Guadarrama, pasas por el Palacio de la Moncloa, te das cuenta de que ahí vive Pedro Sánchez y se te pasa de golpe el idealismo. El famoso pasillo, por ejemplo. Yo creo que el Cholo Simeone sintoniza a la perfección con la sensibilidad de la inmensa mayoría de los aficionados del Atleti, de ahí que esta mañana, y preguntado por si le harán pasillo mañana al Real Madrid, ha dicho eso de que respetan mucho a Ancelotti y a los jugadores pero que, y leo textualmente, "nuestra gente está por delante".

O sea, Simeone piensa que tributarle algún tipo de homenaje al reciente campeón de la Supercopa de España podría resultar doloroso o perjudicial para los atléticos que se den cita mañana en el Metropolitano y por eso dice lo de que su gente está por delante. En realidad nos llenamos la boca con grandes palabras como nobleza, ejemplo, deportividad, amistad… y nada de eso existe desafortunadamente en el fútbol profesional: si un futbolista puede conseguir que expulsen a un rival fingiendo una falta que no se ha producido lo va a hacer y si piensa que engañando al árbitro le van a pitar a favor un penalti que no se ha producido, lo va a engañar. Los futbolistas no son un modelo de ética y los clubes de fútbol tampoco están obligados a serlo. Por eso yo pienso que si Simeone cree que hacerle el pasillo al Real Madrid puede ser considerado como un desdoro por sus propios aficionados, lo mejor es olvidarse del asunto y que se juegue ya el partido.

Dicho lo cual. Si todo es tal y como yo acabo de relatarlo (y estoy convencido de que es así) lo que no puedes ser es un cínico, un hipócrita, no puedes tener dos caras. Si tú eres canchero y no piensas en ser ejemplo de nada ni para nadie sino ir a lo tuyo que consiste en ganar el partido por lo civil o por lo criminal, ni tampoco pretendes decirle a la gente que te está viendo, "oye, que sepáis que la rivalidad es una cosa pero la deportividad es otra bien distinta", lo que no puedes es darme la brasa navideña con el asunto de los valores. Quiero decir que si tú emites en diciembre un spot en el que un taxista del Atleti recoge de la calle a un señor mayor que se ha perdido y está pasando frío, le metes en el coche y, para no ofenderle, retiras todos los símbolos colchoneros y le dices que Di Stéfano es el mejor, le llevas a su casa y, por si todo ello fuera poco, resulta que no le cobras a su hija porque, según el eslogan, "por encima del Atleti están los valores del Atleti", pero luego resulta que llega el mes de enero, juegas con el Madrid en la vida real y te mete 5, le gana al Barça en la final, la casualidad quiere que a renglón seguido recibas otra vez al Madrid en el Metropolitano y sale tu entrenador diciendo que no le vas a hacer el pasillo al campeón porque tu gente está por delante, ¿qué rollo patatero me has estado contando en el puñetero anuncio? ¿Cómo quedaría la cosa? ¿Por encima del Atleti están los valores del Atleti salvo cuando se juega contra el Real Madrid? ¿Dónde está el taxista? ¡Menos mal que Simeone no era el taxista porque el abuelo del Madrid todavía estaría en la calle!

Ronaldo Nazario cuenta una anécdota fantástica que le sucedió cuando Sacchi era director deportivo del Real. Llegó tarde a un entrenamiento y Arrigo le dijo que si volvía a repetirse tendría que multarle y, al día siguiente, fiel a su estilo, Ronaldo volvió a llegar tarde y Sacchi le llamó a capítulo: "Señor Ronaldo, ya la dije ayer que usted es un referente para los demás y que no podía llegar tarde porque patatín y porque patatán"... y, de repente, Ronaldo paró a Sacchi y le dijo: "Arrigo, o charla o multa". Pues esto es lo mismo: no me vas a hacer el pasillo porque consideras que eso es rebajarte demasiado (y ojo que yo lo entiendo) pero, por favor, no me des la charlita del taxista y de los valores. El taxista es un actor y es probable que incluso sea socio del Real Madrid. Al señor mayor, que es otro actor, le pagaban por hacerse el perdido. El taxi no existe, ni la hija es hija del señor mayor. Todo, desde el principio hasta el final, era una ficción, una mentira, una simulación en la que, por cierto, se utilizó al Real Madrid sin comerlo ni beberlo. Yo llegué a leer que los madridistas tenían que emocionarse con aquello: ¿Por? Lo de mañana no es ficción sino realidad, y en la realidad (que es cruda) no habrá pasillo y, según adelantaba hoy Pedrerol en Jugones, la directiva del Atleti ha anulado la reserva que tenía para comer con la directiva del Madrid. ¿Sin pasillo? Pues sin pasillo. Pero, por favor, en las próximas Navidades ahorraros la charlita moral demagógica. Muchas gracias.