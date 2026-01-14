Para las viudas de Xabi

No sé dónde leía hoy que Xabi Alonso había sido el centésimo vigésimo tercer entrenador destituido a lo largo de esta temporada. O sea, el número 123. Es de Perogrullo que si Alonso es el número 123 es por la sencilla razón de que, antes de que Florentino Pérez decidiera destituirlo ayer, otros ciento veintidós entrenadores se han ido a la calle hasta la fecha, y lo que te rondaré morena. Ciento veintidós entrenadores con sus ciento veintidós ideas y con sus ciento veintidós cuerpos técnicos. Ciento veintidós entrenadores que trataron de convencer a sus ciento veintidós vestuarios pero que, al final, no lo consiguieron. Ciento veintidós directivas o consejos de administración que decidieron que lo mejor para todos era cambiar. ¿O es que Enzo Maresca no meaba con la suya, como diría Guardiola? ¿Y Rubén Amorim? ¿No dejaron trabajar a Amorim en el Manchester United? Y aquí, en España, ¿le impusieron alineaciones a Veljko Paunovic? ¿Y luego a Luis Carrión? ¿Y ahora a Guillermo Almada? ¿Y qué decir de Julián Calero, ex del Levante? ¿Acaso es mal entrenador de fútbol Calero? Qué va, yo creo que es buenísimo. La Real Sociedad prescindió de Sergio Francisco en diciembre y el último en ser despedido en Segunda ha sido Jesús Galván: con el del Mirandés han sido doce los técnicos que han dejado el banquillo en esa categoría. ¿No le dejaron a Galván ser Galván? ¿Qué fuerzas misteriosas impidieron a Nuno Espírito Santo triunfar en el Nottingham Forest? ¿Y a Graham Potter en el West Ham? ¿Por qué el Leverkusen tuvo paciencia con Alonso pero no la ha tenido con Erik ten Hag? ¿Le han hecho la cama a Simones en el Wolfsburgo? ¿Es Wagner víctima de una mala planificación en el Augsburgo? ¿No le caía bien Bo Henriksen a quien le contrató para el Mainz? ¿Por qué la directiva de la Juve prefirió prescindir de Igor Tudor antes de hacerlo de cinco o seis futbolistas? A Viera lo echaron del Genoa, a Piole de la Fiorentina, a Juric de la Atalanta, a Hütter del Mónaco, a Castro del Nantes, a Haise del Niza, a Rosenior del Estrasburgo, a Mourinho del Fenerbahçe, a Solskjaer del Besiktas… ¿No meaba con la suya Mourinho? A Platt lo echaron del Castellón, a Llona de la Cultural y Deportiva Leonesa, a Gabi del Zaragoza, a Guilló del Huesca, a Pellicer del Málaga, a Ibai Gómez del Andorra. Todos, desde el primero hasta el último, querían ganar. Todos tienen personalidad y conocimiento. A todos los echaron porque hubo alguien que vio que las cosas no iban bien y quiso dar un giro de timón. ¿Sabéis la única diferencia que hay entre Chelsea, United, Levante, Oviedo, Real Sociedad, Nottingham Forest, West Ham, Wolfsburgo, Mainz o Juventus de Turín y el Real Madrid? Os lo digo yo: el Real Madrid tiene más Copas de Europa que todos ellos juntos. Y si las tiene, ¿sabéis por qué es? También os lo digo yo. Por su nivel de exigencia. Xabi Alonso no ha sido el primer entrenador destituido de la temporada, ni el décimo, ni el quincuagésimo noveno; Alonso ha sido el centésimo vigésimo tercer entrenador en ser destituido. Y después de él llegará el 124. Y luego el 125. Y luego el 126.

El periodismo deportivo español, que se nutre esencialmente de las noticias del Real Madrid, pretende haceros creer que lo que sucedió ayer es la excepción cuando en realidad resulta que es una regla general que se lleva aplicando en el fútbol desde el primer día. Hoy oía a un David Uclés de la vida diciendo "¡no le han dejado!", "¡no ha podido!"... ¿No te dejan a ti en tu radio, Panenka? ¿No puedes decir y hacer tú en tu radio lo que consideres más oportuno? "Es que no le han apoyado"... ¿Cómo? Deduzco que si el Real Madrid no ha apoyado a Xabi Alonso tampoco han apoyado sus ciento veintidós directivos a los ciento veintidós entrenadores cesados antes que él, ¿no? ¿O es que el apoyo es de quita y pon? ¿O es un apoyo intermitente? ¿O es que necesitáis responsabilizar de una gestión deportiva lamentable a quien puso ahí a un profesional del fútbol, un millonario que cobra un pastizal, para que tomase sus propias decisiones? "Es que hay que echar a los jugadores": ¿Como echaron a los jugadores en los ciento veintidós equipos que echaron a sus entrenadores antes de que ayer destituyeran a Alonso?

Lo que yo creo que termina de convencer del todo a Florentino de que por ahí no se puede seguir es esa imagen letal, mortal, fatídica de Kylian Mbappé ordenándole a Xabi Alonso que no se hiciera pasillo al Barça en Arabia. ¿Un jugador diciéndole a su entrenador lo que había que hacer? Gracias a Dios que no fue Vinicius quien se lo dijo. A Xabi Alonso, queridos panenkas, no le ha echado un complot y, si han complotado contra él, lo han hecho también contra los ciento veintidós entrenadores que fueron despedidos antes que él y los cien que a buen seguro saldrán después. Por supuesto que cuando las cosas van mal, como cuando van bien, hay un máximo responsable, y ese en el Real Madrid se llama Florentino Pérez. Pero focalizar el desastre de este chico, que se creyó que el mejor club deportivo de la historia era el filial de la Real Sociedad, en el mejor presidente que ha tenido este club desde Santiago Bernabéu es, si me permitís la expresión y aún no permitiéndomelo, de memos. Con Alonso el Madrid no ha jugado a nada. Alonso no ha cambiado nada salvo a peor. No se recordará por nada el paso de Alonso por el banquillo del Madrid. No tuvo plan. Aburrió a las ovejas y acabó convirtiendo el rock and roll en el Miserere mei, Deus de Gregorio Allegri. Alonso, Panenkas, ha demostrado que el traje le vino grande. Y ya está. Lo único que os pasa es que queríais tener razón… y no la tenéis. Os conozco como si os hubiera parido. Gracias a Dios que en el Real Madrid os hacen a vosotros el mismo caso que por cierto me hacen a mí porque, de haberos hecho caso, en el Bernabéu no habría quince Copas de Europa sino sólo tres.