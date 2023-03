Puro postureo en el Barçagate

En el centro de todo está la impunidad, la sensación generalizada de que, haga lo que haga, el Fútbol Club Barcelona volverá a salir de todo este escándalo sin castigo. Esa sensación no es únicamente deportiva sino ampliable por supuesto al ámbito de lo político y social. Por ejemplo: en el artículo 14 de nuestra Constitución se dice expresamente que todos los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo y blablabla… cuando no es cierto, no es verdad. Al País Vasco, Cataluña y Galicia se les llama nacionalidades históricas, y la primera de ellas tiene incluso un fuero especial, el fuero vasco. Madrid es la región que más aporta al resto de España y, a cambio, es de las que menos recibe. El 68% del mecanismo de solidaridad territorial lo proporciona la comunidad madrileña. Es el nuestro, por lo tanto, un sistema injusto y desequilibrado que no sólo no iguala a los españoles sino que los distancia cada vez más en derechos y obligaciones.

Y, hablando precisamente de esto último, de las obligaciones: uno tiene la sensación de que si se salta un semáforo en ámbar en el bonito pueblo de Oseja de Sajambre, en la provincia de León, se te caerá inevitablemente el pelo y la DGT te hará penar el resto de tus días pero si das un golpe de Estado el Gobierno hará todo lo posible para no molestarte, corrigiendo la ley si ello fuera necesario para que así puedas dar otro sin que pase nada. A esa impunidad general, que engloba a la particular y deportiva del Barça, la hemos estado alimentando desde hace más de cuarenta años. Generaciones enteras han nacido y crecido con esa sensación de superioridad legal y social, y cuando alguien sugiere siquiera el que se cumpla la ley, se muestran ofendidísimos y no lo entienden. ¿Por qué? Porque llevan casi medio siglo saltándosela a la torera. A diario vemos casos de acoso, el último de ellos contra una enfermera gaditana que trabaja en un hospital de Barcelona, y no hacemos absolutamente nada. Y como nadie hace nada, lo vuelven a repetir. La ley del 25% del español en las escuelas es un fiasco, los independentistas se la saltan a la torera y Moncloa mira hacia otro lado. Ahora mismo a un padre que exija que se cumpla la ley y pretenda que su hijo reciba enseñanza en español sólo le quedará una posibilidad: irse de Cataluña.

Hay cientos de casos más pero sólo quería explicar por qué el Fútbol Club Barcelona se siente impune. Se siente impune porque Cataluña lo es y lo es porque el resto de España lo consiente. El Barça, al que Federico Jiménez Losantos denomina Ministerio de Exteriores del independentismo, se siente impune por experiencia, se siente impune porque ya lo ha sido, se siente impune porque es impune. El mismo sistema que consiente la impunidad al independentismo se la consiente a su brazo deportivo. Esta, y no otra, es la clave del Barçagate. Dieter Brandau hizo diana desde el primer minuto porque efectivamente hay una figura política clave en todo este asunto y es la del socialista catalán Albert Soler. Andreu Camps, secretario general de la federación, aludía el otro día, aunque sin nombrarlo directamente no fuera a darle un jamacuco, al conocimiento que del escándalo tenía desde el principio el ex director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes, que antes había sido responsable de deportes profesionales del Barça. Hace días El Español titulaba así: "Albert Soler conspiró con Javier Tebas para echar a Rubiales y quedarse como presidente de la federación". Aún resuenan en mis oídos las primeras reacciones de Tebas nada más saltar a la palestra el scoop informativo: "Ha prescrito, ha prescrito, ha prescrito". Javier Tebas tenía sueños húmedos con la prescripción del escándalo. Nada más ser cesado en el Consejo, Soler fue interrogado por la fiscalía de Barcelona a colación de los pagos a la empresa del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La lógica indica que si fue cesado es porque alguien más sabía en el Gobierno que su director general del Consejo Superior de Deportes conocía los pagos a Negreira.

Que a nadie le quepa la menor duda de que si la fiscalía ha reaccionado, la Liga se ha recolocado y hasta el Consejo Superior de Deportes ha variado su rumbo inicial es única y exclusivamente por el ruido que ha generado todo este escándalo y no por el hecho en sí. No es necesidad de hacer justicia, no, es puro postureo. Tengo el convencimiento personal de que, de no haber salido la noticia, la habrían enterrado. Y, aún después de publicada, de no producirse la alarma social, a todo le habrían restado importancia. Hoy, de hecho, Joan Gaspart dice que no existe nada ilegal, y si no existe nada ilegal en el caso Negreira es porque nada es ilegal en la Cataluña independentista, que se siente superior e impune por la sencilla razón de que lo es, es superior porque lo alienta la Constitución e impune por costumbre, eso que se llama derecho consuetudinario.

Por buscarle alguna explicación lógica a la postura del Real Madrid en todo este asunto, es posible que Florentino Pérez hiciera desde el principio esta misma reflexión y se negara a dar brazadas de ahogado ante un hecho que no tiene arreglo y que le supera incluso a él. Del estado de degeneración actual habla bien a las claras el hecho de que haya quien tenga toda su confianza depositada en lo que pueda hacer o dejar de hacer la UEFA, que es un organismo de contrastada ineficacia y de dudosa reputación. Porque tengo la impresión de que incluso los periodistas que dieron la noticia lo hicieron con pena y con lástima, buscando el mejor momento para el Barça y no para la verdad, consensuando con el club para hacer el menor daño posible y hurgando en el cubo de la basura de Florentino por si hubiera ahí perdido un décimo de la lotería premiado y el Real Madrid pudiera estar también implicado de una u otra forma. Puede, también, que nos merezcamos lo que tenemos y que sea lo justo que en este sistema injusto que llevamos alimentando desde hace tantos años tampoco pase nada ahora porque, como todo el mundo sabe, sólo rompiendo un huevo se podrá hacer la tortilla… de una puñetera vez.