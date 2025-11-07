¿Sabías que Yamal se puede coronar pero Vini no puede bailar?

Yo lo que quiero es una vara de medir, se la voy a pedir a los Reyes Magos. "Queridos Reyes Magos: este año he sido un periodista deportivo muy bueno y lo que os pido es una vara que mida del mismo modo aquellas circunstancias que sean iguales". A ver si tengo suerte y Melchor, Gaspar y Baltasar se apiadan de mí y me traen mi vara de medir porque, sinceramente, estoy hecho un lío, estoy más perdido que un pulpo en un garaje. Pondré un ejemplo: el miércoles, en el campo del Brujas, un equipo belga, la afición local la tomó por lo que fuera con Lamine Yamal. No se metió con De Jong, no, ni tampoco con Casadó, con Femín o con Balde, no, la tomó con Lamine Yamal. Y, sin embargo, no oí comentarios del tipo de "algo habrá hecho Yamal para que se metan con él porque no lo han hecho con los demás jugadores de su equipo", que es aproximadamente lo que se repite cuando Vinicius tiene algún problema con los aficionados del equipo rival: "Algo habrá hecho Vinicius porque no se meten con Mbappé, con Militao o con Rodrygo, se meten con él. ¿Por qué?".

El otro día descartamos la posibilidad que, sin embargo, damos por cierta con Vinicius, y entonces resultó que si se metían con Yamal era porque es el mejor del Barcelona. Y para eso quiero precisamente mi vara, para medir del mismo modo circunstancias iguales. O cuando se meten con Vinicius y con Yamal es porque son los mejores de sus respectivos equipos o cuando se meten con ellos es porque han hecho algo para merecerlo, pero lo que no puede ser es que cuando se meten con Vinicius sea porque ha hecho algo y cuando se meten con Yamal sea porque es el mejor del Barcelona, ¿no?

Y también necesito mi vara, y con urgencia, para medir las discusiones de los jugadores con la grada. Hace dos días, sin ir más lejos, Yamal se dirigió a los aficionados del Brujas que le increpaban y lo hizo lanzándoles unos besos, un "gesto bonito" según algunos periobarcelonistas. Los del Brujas tuvieron suerte porque en vez de tocarse los genitales les envió unos besos pero lo que yo quiero saber es lo siguiente: Cuando a un futbolista le dicen cosas desde la grada, ¿puede el jugador dirigirse a los aficionados o no puede? Me juego pajaritos contra corderos a que anoche ningún seguidor del Brujas llamó "mono" a Yamal y, aún así, el chico se dirigió a los aficionados en actitud amoroso-provocativa. ¿Puede hacerlo o no puede? Tampoco he oído a ningún exfutbolista decir que lo que tiene que hacer es pasar y abstraerse porque si se dirige a la afición del Brujas es muy probable que el resto de aficionados, al ver que sus gritos le afectan, le tomen la medida y lo repitan por todos los campos.

Lo digo, más que nada, porque eso es exactamente lo que se critica de Vinicius, y al futbolista del Real Madrid no le abuchean precisamente sino que le llaman "negro de mierda". De acuerdo, a Vinicius le afecta porque se dirige a la afición rival… ¿y a Yamal? ¿Le afecta o no le afecta a Yamal? Porque Lamine Yamal también está empezando a interactuar con la grada. ¿Está bien en el caso de Yamal y mal en el caso de Vinicius? ¿O en realidad nunca se ha tratado de Vinicius ni tampoco de Yamal sino de las camisetas que llevan cada uno de ellos? ¿O es que hay que proteger a Yamal porque es español? Por cierto que, como me recuerda muchas veces Richard Dees, Vinicius también lo es, juró la Constitución allá por el mes de septiembre de 2022.

Lo de la coronación virtual es algo que tampoco he entendido muy bien. A ver, supongo que el chico estará buscando una marca individual, un modo personal de celebrar los goles para seguir sacando más pasta, y me parece bien, pero, ¿coronarse es gracioso y bailar no lo es? ¿Uno se puede colocar una corona imaginaria en la cabeza cuando marca un gol pero otro no puede celebrarlo bailando samba? Y la última por hoy: ¿Lamine Yamal puede decir que el Real Madrid roba pero Vinicius no puede decirle a un jugador que es muy malo? Que conste que a mí me parecen mal las dos cosas pero, ¿en el caso de Yamal hay que contextualizarlo pero no hay que contextualizarlo en el caso de Vinicius? Lo dicho, queridos Melchor, Gaspar y Baltasar, a ver si el próximo enero me traéis una vara recta para poder medir las cosas con cierta objetividad porque con la que tenemos ahora no vamos a ningún sitio, la verdad.